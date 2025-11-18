Taşacak Bu Deniz’in Hastane Sahnesinin Kamera Arkası Görüntüleri Hayranlardan İlgi Gördü

TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz son zamanların en çok konuşulan dizilerinden oldu. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrolü paylaştığı dizide Eleni ve Oruç karakterlerine hayat veren Ava Yaman ve Burak Yörük de epey sevildi. Şimdiyse sosyal medyada bir kamera arkası görüntü viral oldu. Hayranlar geçmişle şimdiyi birleştiren anların böyle çekildiğini bilmediklerini dile getirdi. Gelin birlikte görelim!