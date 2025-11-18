onedio
Taşacak Bu Deniz’in Hastane Sahnesinin Kamera Arkası Görüntüleri Hayranlardan İlgi Gördü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.11.2025 - 09:30

TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz son zamanların en çok konuşulan dizilerinden oldu. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrolü paylaştığı dizide Eleni ve Oruç karakterlerine hayat veren Ava Yaman ve Burak Yörük de epey sevildi. Şimdiyse sosyal medyada bir kamera arkası görüntü viral oldu. Hayranlar geçmişle şimdiyi birleştiren anların böyle çekildiğini bilmediklerini dile getirdi. Gelin birlikte görelim!

İşte o anlar 👇

Dizilerin kamera arkası görüntüleri, her şeyi hatasız izlediğimiz sahnelerin arka planını gösterdiği için hayranlar tarafından hemen ilgi görüyor.

Taşacak Bu Deniz de her türlü başlıkla sosyal medyada tıklanma aldığı için kamera arkası da epey sevildi. Siz diziyi takip ediyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!

