Manifest Kızlarından Lidya, Yeni Sezon Dizilerinden Favorisi İçin Destek İstedi: "Bitecek Diye Korkuyorum"

Manifest Kızlarından Lidya, Yeni Sezon Dizilerinden Favorisi İçin Destek İstedi: “Bitecek Diye Korkuyorum”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
18.11.2025 - 08:41

Yeni sezon dizileri, erken final yaparak aralarından ayrılanlardan sonra tam gaz devam ediyor. Hala düşük reytingler nedeniyle final ihtimali yakın olan diziler var. Ancak seyirciler de her yeni bölümün eklenmesiyle dizilere daha da alışıyor, final ihtimali olmasın istiyor. 

Şimdiyse Manifest grubunun üyesi Lidya Pınar yeni sezondaki favori dizisi için hayranlarından destek istedi. O dizinin reytinglerini artırmak için takipçilerine seslendi. Final yapmasından korktuğunu da dile getirdi. Gelin hangi diziymiş birlikte görelim!

İşte o anlar 👇

Burçin Terzioğlu'nun yıllar sonra TV'ye döndüğü proje olan Ben Leman reytinglerde ilk sıraya çıkma hedefinde.

Burçin Terzioğlu’nun yıllar sonra TV’ye döndüğü proje olan Ben Leman reytinglerde ilk sıraya çıkma hedefinde.

Dizinin senaryosu ve oyuncuları aslında epey beğeniliyor. Ancak reyting sonuçlarında beklenen performans gelemebiliyor. Henüz diziyle ilgili final açıklaması yok ama reytinglerin artması tüm ihtimalleri ortadan kaldırır. Siz seviyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
