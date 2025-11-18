Manifest Kızlarından Lidya, Yeni Sezon Dizilerinden Favorisi İçin Destek İstedi: “Bitecek Diye Korkuyorum”
Yeni sezon dizileri, erken final yaparak aralarından ayrılanlardan sonra tam gaz devam ediyor. Hala düşük reytingler nedeniyle final ihtimali yakın olan diziler var. Ancak seyirciler de her yeni bölümün eklenmesiyle dizilere daha da alışıyor, final ihtimali olmasın istiyor.
Şimdiyse Manifest grubunun üyesi Lidya Pınar yeni sezondaki favori dizisi için hayranlarından destek istedi. O dizinin reytinglerini artırmak için takipçilerine seslendi. Final yapmasından korktuğunu da dile getirdi. Gelin hangi diziymiş birlikte görelim!
Burçin Terzioğlu’nun yıllar sonra TV’ye döndüğü proje olan Ben Leman reytinglerde ilk sıraya çıkma hedefinde.
