Taşacak Bu Deniz'deki Şiveden MasterChef'teki Tepki Alan Tatlıya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Taşacak Bu Deniz'deki Şiveden MasterChef'teki Tepki Alan Tatlıya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.08.2025 - 16:10

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

28 Ağustos Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Kanal D ekranlarında geçtiğimiz sezon yayınlanan Uzak Şehir, reytingleri derinden etkileyen bir başarı gösterdi.

Kanal D ekranlarında geçtiğimiz sezon yayınlanan Uzak Şehir, reytingleri derinden etkileyen bir başarı gösterdi.

Geçtiğimiz sezonun en sürpriz işlerinin başında yer alan Uzak Şehir'in ikinci sezonu için hazırlıklara başlandı. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerde yer aldığı Uzak Şehir'in kadrosunda değişikliklere gidilmişti. Yeni sezonun nasıl ilerleyeceği merak edilirken başrol karakterler Alya ve Cihan'dan ilk set fotoğrafı geldi.

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sahipsizler, ikinci sezon hazırlıklarına başladı. Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerde yer aldığı Sahipsizler'in kadrosu şekillenmeye devam ederken Birsen Altuntaş, diziye dahil olan genç oyuncuyu açıkladı.

Sezonun beklenen Karadeniz dizisi olan Taşacak Bu Deniz, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Sezonun beklenen Karadeniz dizisi olan Taşacak Bu Deniz, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak ve başrollerini Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin paylaşacağı Taşacak Bu Deniz dizisinin ilk fragmanı sonunda yayınlandı! Düşman iki ailenin çocukları olan Adil ve Esme'nin aşkını izleyeceğimiz dizinin fragmanı izleyiciyi ikiye böldü. Birlikte yakaladıkları hava büyük beğeni toplasa da tanıtımdaki replikler ve şive konusu izleyicinin kafasını karıştırdı.

Ekranların sevilen yüzlerinden Nursel Ergin, uzun süre sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programından ani bir kararla ayrılmıştı.

Ekranların sevilen yüzlerinden Nursel Ergin, uzun süre sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programından ani bir kararla ayrılmıştı.

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, programdan ani bir kararla ayrılmıştı. Bu olaydan aylar sonra açıklamalarda bulunan sunucu, 8 ayda 2 kanser atlattığını açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı. Kanseri yenmesinin ardından ekranlara geri dönen Ergin, tedavi sürecinde saçları döküldüğü için peruk kullanıyordu. Saçları uzayan Ergin, yeni imajını Instagram'da paylaştı.

Show TV ekranlarında yayınlanacak Bereketli Topraklar dizisi için geri sayım başladı.

Show TV ekranlarında yayınlanacak Bereketli Topraklar dizisi için geri sayım başladı.

Show TV ekranlarında yayınlanacak ve çekimleri Adana'da gerçekleşecek Bereketli Topraklar dizisinin 7 Eylül'de sete çıkması bekleniyor. Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrollerini paylaşacağı dizide, hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide kardeş rolüne hayat verecek bir oyuncunun rolü değişti ve sevgili rolü oynamasına karar verildi.

Show TV'nin ekrana çiçek açtıran dizisi Bahar, seyirci tarafından çok sevildi.

Show TV'nin ekrana çiçek açtıran dizisi Bahar, seyirci tarafından çok sevildi.

Show TV ekranlarının sevilen işlerinden Bahar, 3. sezon onayı almıştı. Müthiş reytingleriyle yeni sezonda da ekranda kendine yer bulan Bahar dizisi için hazırlıklar devam ederken kadrosuna iki yeni oyuncunun dahil olduğu Bahar'ın yeni sezon çekimleri için tarih belli oldu.

NOW, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kanalın en iddialı işlerinin başında ise Halef: Köklerin Çağrısı yer alıyor.

NOW, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kanalın en iddialı işlerinin başında ise Halef: Köklerin Çağrısı yer alıyor.

NOW, yeni sezon için iddialı dizi Halef: Köklerin Çağrısı dizisiyle geliyor. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerde yer aldığı Halef dizisinin yayınlanmasına az bir zaman kalırken dizinin resmi X hesabından afişi yayınlandı. Halef dizisinin afişi gündem olurken fanlardan tepkiler gecikmedi.

Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'in ayrılmasıyla dengeler bozuldu.

Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'in ayrılmasıyla dengeler bozuldu.

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, 6. sezonuna girerken diziden Burak Özçivit'in ayrılmasıyla bir değişime gitmişti. Oyuncuların diziden birer birer ayrılması ve yeni oyuncuların dahil olmasıyla kadro neredeyse tamamen değişti. Dizide Nilüfer Hatun'u canlandıran Ecem Sena Bayır da diziden ayrılan isimlerden biriydi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ecem Sena Bayır'ın yeni dizisi belli oldu.

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Cuma akşamlarına damga vuran dizi için geri sayım başlarken Şerbo'nun Nursema ve Firaz'ı 4. sezon çekimlerinde bir araya geldi. Sevilen partnerlerden set paylaşımı gecikmedi.

Taciz iddialarıyla gündeme gelen isimlerden biri de oyuncu Tayanç Ayaydın olmuştu.

Taciz iddialarıyla gündeme gelen isimlerden biri de oyuncu Tayanç Ayaydın olmuştu.

Birbirinden güç alan kadınların açıklamalarının ardından iddialarda ismi geçen isimler, projelerinden ya da işlerinden çıkarıldı. Art arda gelen açıklamalar sürerken Burçin Terzioğlu'nun yıllar önce konuk oyuncu olarak katıldığı Menajerimi Ara dizisinde sahnede sponsorunun tacizine sessiz kalmayarak herkesle paylaştığı anlar yeniden gündem oldu.

MasterChef Türkiye ana kadrosundaki yarışmacılar arasındaki rekabet tam gaz devam ediyor.

MasterChef Türkiye ana kadrosundaki yarışmacılar arasındaki rekabet tam gaz devam ediyor.

MasterChef Türkiye'nin yaratıcılık etabında şefler, yarışmacılara 'petibör bisküvi' verdi.  Orijinali Fransızca 'Petit Beurre' kelimesinden gelen bisküvi çeşidiyle yaratıcı bir ürün ortaya çıkarmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya mücadele verirken yarışmacılardan Çağlar'ın ortaya çıkardığı tatlı sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Yorum Yazın