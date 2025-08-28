Taşacak Bu Deniz'deki Şiveden MasterChef'teki Tepki Alan Tatlıya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
28 Ağustos Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Kanal D ekranlarında geçtiğimiz sezon yayınlanan Uzak Şehir, reytingleri derinden etkileyen bir başarı gösterdi.
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.
Sezonun beklenen Karadeniz dizisi olan Taşacak Bu Deniz, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Ekranların sevilen yüzlerinden Nursel Ergin, uzun süre sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programından ani bir kararla ayrılmıştı.
Show TV ekranlarında yayınlanacak Bereketli Topraklar dizisi için geri sayım başladı.
Show TV'nin ekrana çiçek açtıran dizisi Bahar, seyirci tarafından çok sevildi.
NOW, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kanalın en iddialı işlerinin başında ise Halef: Köklerin Çağrısı yer alıyor.
Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'in ayrılmasıyla dengeler bozuldu.
Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.
Taciz iddialarıyla gündeme gelen isimlerden biri de oyuncu Tayanç Ayaydın olmuştu.
MasterChef Türkiye ana kadrosundaki yarışmacılar arasındaki rekabet tam gaz devam ediyor.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
