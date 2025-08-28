Kuruluş Osman'ın Nilüfer Hatun'u Yine Bir ATV Dizisiyle Anlaştı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, 6. sezonuna girerken diziden Burak Özçivit'in ayrılmasıyla bir değişime gitmişti. Oyuncuların diziden birer birer ayrılması ve yeni oyuncuların dahil olmasıyla kadro neredeyse tamamen değişti. Dizide Nilüfer Hatun'u canlandıran Ecem Sena Bayır da diziden ayrılan isimlerden biriydi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ecem Sena Bayır'ın yeni dizisi belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'in ayrılmasıyla dengeler bozuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuruluş Osman'da Nilüfer Hatun'a hayat veren Ecem Sena Bayır da diziden ayrılan isimlerden biri oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın