Kuruluş Osman'ın Nilüfer Hatun'u Yine Bir ATV Dizisiyle Anlaştı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.08.2025 - 15:34

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, 6. sezonuna girerken diziden Burak Özçivit'in ayrılmasıyla bir değişime gitmişti. Oyuncuların diziden birer birer ayrılması ve yeni oyuncuların dahil olmasıyla kadro neredeyse tamamen değişti. Dizide Nilüfer Hatun'u canlandıran Ecem Sena Bayır da diziden ayrılan isimlerden biriydi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ecem Sena Bayır'ın yeni dizisi belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'in ayrılmasıyla dengeler bozuldu.

Zaman atlaması yaşanacak dizide pek çok oyuncu diziden ayrıldı ve diziye yeni isimler dahil oldu. Ayrıca dizi, henüz yeni adı belli olmasa da Mert Yazıcıoğlu ile Orhan Bey dönemine odaklanacak.

Kuruluş Osman'da Nilüfer Hatun'a hayat veren Ecem Sena Bayır da diziden ayrılan isimlerden biri oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ecem Sena Bayır'ın yeni adresi belli oldu. Bayır, başrollerini Simay Barlas, Caner Topçu ve Onur Tuna’nın paylaştığı ve Atv'de yayınlanacak “Aynadaki Yabancı” dizisinin kadrosuna katıldı.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
