Survivor 2026 Yarışmacısı Voleybolcu Meryem Boz Kimdir? Meryem Boz Survivor’da mı?

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.11.2025 - 12:04

Türk voleybolunun enerjisiyle tanınan yıldızı Meryem Boz, bu kez sahayı değil Survivor parkurlarını sallamaya hazırlanıyor. Kariyeri boyunca sayısız başarıya imza atan, milli formayla Türkiye’ye madalyalar kazandıran “Mavi Şimşek”, 2026 sezonu Survivor kadrosunda yer alacağı haberleriyle gündemi adeta alevlendirdi. “Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında? Meryem Boz evli mi? Meryem Boz hangi takımda oynuyor? Meryem Boz Survivor’da mı gerçekten?” soruları art arda gelirken, hem spor hem magazin dünyası gözlerini bu güçlü kadına çevirmiş durumda. 

İşte merak edilen tüm yönleriyle Meryem Boz’un hayatı, kariyeri ve Survivor macerası…

Türk voleybolunun mavi saçlı yıldızı olarak bilinen Meryem Boz, uzun yıllardır hem kulüp seviyesinde hem de milli takımda sergilediği etkileyici performansla adından söz ettiren bir sporcu. 3 Şubat 1988’de Eskişehir’de doğan Boz, 1.90 boyu ve atletik yapısıyla pasör çaprazı mevkisinin en etkili isimlerinden biri haline geldi. “Mavi Şimşek” olarak bilinen Meryem Boz’un lakabı da sahadaki enerjisinden ve kendine has tarzından geliyor.

Meryem Boz Kimdir? Kaç Yaşında?

1988 doğumlu olan başarılı oyuncu Meryem Boz’un yaşı 38’dir. Küçük yaşlarda Eskişehir DSİ Bentspor’da başladığı voleybol serüveni onu bugün dünya sahnesine taşımış durumda. Kariyeri boyunca küçük, yıldız, genç ve A takım olmak üzere tüm kategorilerde milli formayı taşıdı.

Meryem Boz Evli mi?

Evet. Meryem Boz, 2012 yılında Ufuk Çalık ile hayatını birleştirdi.

Meryem Boz Hangi Takımda Oynuyor?

Son olarak Fenerbahçe forması giyen Boz, 2022–2024 sezonlarında sarı-lacivertli kulüple önemli başarılara imza attı. Kariyerinde Fenerbahçe, VakıfBank, Bursa BBSK, Aydın BŞB, Galatasaray ve yurt dışı kulüpleri dahil birçok takım yer alıyor.

Meryem Boz'un Kulüp Kariyerinde Öne Çıkan Başarılar

Onun kariyeri, sayfalar dolusu başarıyla dolu. Bunlardan bazıları:

  • 2014-2015 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu ve MVP ödülü

  • 2017-2018 Sultanlar Ligi’nde en skorer beşinci oyuncu

  • 2021’de VakıfBank ile Dünya Kulüpler Şampiyonası birinciliği

  • 2022–2023 Fenerbahçe ile Sultanlar Ligi şampiyonluğu

Meryem Boz'un Milli Takımdaki Başarıları

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ile adını tarihe yazdırdığı anlar:

  • 2010 Avrupa üçüncülüğü

  • 2015 ve 2019 Avrupa ikinciliği

  • 2017 ve 2021 Avrupa üçüncülüğü

  • 2018 Milletler Ligi ikinciliği

  • 2021 Milletler Ligi üçüncülüğü

  • Tokyo 2020 Olimpiyat Elemeleri MVP ödülü

Özellikle Tokyo 2020 elemelerinde takımını taşıyan performansı hâlâ hafızalarda.

Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Meryem Boz, Survivor 2026 kadrosunda yer alan isimlerden biri. Hem dayanıklılığı hem mücadele ruhu hem de sporcu disiplinine sahip olması nedeniyle yarışmada dikkat çeken isimlerden biri olması bekleniyor.

Türkiye onu yıllarca smaçlarıyla izledi; şimdi ise Survivor parkurlarındaki gücü konuşulacak gibi duruyor.

Meryem Boz Instagram Hesabı

Sosyal medyada oldukça aktif olan başarılı voleybolcu, sporcu hayatını, antrenman rutinlerini ve yarışma sürecini takipçileriyle paylaşıyor.

Meryem Boz Instagram hesabı: @mrymboz

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
