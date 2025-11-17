Survivor 2026 Yarışmacısı Voleybolcu Meryem Boz Kimdir? Meryem Boz Survivor’da mı?

Türk voleybolunun mavi saçlı yıldızı olarak bilinen Meryem Boz, uzun yıllardır hem kulüp seviyesinde hem de milli takımda sergilediği etkileyici performansla adından söz ettiren bir sporcu. 3 Şubat 1988’de Eskişehir’de doğan Boz, 1.90 boyu ve atletik yapısıyla pasör çaprazı mevkisinin en etkili isimlerinden biri haline geldi. “Mavi Şimşek” olarak bilinen Meryem Boz’un lakabı da sahadaki enerjisinden ve kendine has tarzından geliyor.

Meryem Boz Kimdir? Kaç Yaşında?

1988 doğumlu olan başarılı oyuncu Meryem Boz’un yaşı 38’dir. Küçük yaşlarda Eskişehir DSİ Bentspor’da başladığı voleybol serüveni onu bugün dünya sahnesine taşımış durumda. Kariyeri boyunca küçük, yıldız, genç ve A takım olmak üzere tüm kategorilerde milli formayı taşıdı.

Meryem Boz Evli mi?

Evet. Meryem Boz, 2012 yılında Ufuk Çalık ile hayatını birleştirdi.

Meryem Boz Hangi Takımda Oynuyor?

Son olarak Fenerbahçe forması giyen Boz, 2022–2024 sezonlarında sarı-lacivertli kulüple önemli başarılara imza attı. Kariyerinde Fenerbahçe, VakıfBank, Bursa BBSK, Aydın BŞB, Galatasaray ve yurt dışı kulüpleri dahil birçok takım yer alıyor.

Meryem Boz'un Kulüp Kariyerinde Öne Çıkan Başarılar

Onun kariyeri, sayfalar dolusu başarıyla dolu. Bunlardan bazıları:

2014-2015 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu ve MVP ödülü

2017-2018 Sultanlar Ligi’nde en skorer beşinci oyuncu

2021’de VakıfBank ile Dünya Kulüpler Şampiyonası birinciliği

2022–2023 Fenerbahçe ile Sultanlar Ligi şampiyonluğu

Meryem Boz'un Milli Takımdaki Başarıları

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ile adını tarihe yazdırdığı anlar:

2010 Avrupa üçüncülüğü

2015 ve 2019 Avrupa ikinciliği

2017 ve 2021 Avrupa üçüncülüğü

2018 Milletler Ligi ikinciliği

2021 Milletler Ligi üçüncülüğü

Tokyo 2020 Olimpiyat Elemeleri MVP ödülü

Özellikle Tokyo 2020 elemelerinde takımını taşıyan performansı hâlâ hafızalarda.