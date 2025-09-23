onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Soru Net: İnsan Neden Şarkı Söyler?

etiket Soru Net: İnsan Neden Şarkı Söyler?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
23.09.2025 - 17:03

Neden şarkı söyleriz?

Soru bu kadar net. Sorunun cevapları ise oldukça ilginç. Cevapları diyoruz çünkü soru ne kadar netse cevap da bir o kadar çeşitli ve ilgi çekici. 🤔

Sorumuzu sorduğumuza göre cevaplara geçiyoruz! 🎶

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarihsel sürecine elbette bakacağız ama öncelikle çoooook eskilerden başlamamız lazım.

Tarihsel sürecine elbette bakacağız ama öncelikle çoooook eskilerden başlamamız lazım.

İnsanlık tarihinin en başına baktığımızda insanlar, seslerini iki temel amaçla kullanıyordu: 

  • İşaret ve uyarı (tehlike, avcı, yön)

  • Duygu ifadesi (kızgınlık, korku, sevgi)

Yani daha insanlar yeryüzünde konuşulan dillerin ortaya çıkmasından önce çeşitli sesler çıkarıyorlardı. Tabii bunda şempanzelerin çığlıkları, aslanların kükremesi ve kuşların ötmesi, yani doğanın etkisi var.

Doğadan sıyrılıp insanlara bakalım: Ninniler sizde bir şeyler anımsattı mı?

Bebekler çok çaresiz doğduğu için ekstra bakıma muhtaç oluyorlardı. Anneler (ve bakım verenler) bebekleri sakinleştirmek için melodik ve iniş çıkışlı sesler kullandı. Bu sesler daha sonra ritim ve tekrar kazanarak bugünkü ninnilerin atası oldu.

Yani ilk şarkılar muhtemelen uyusun da büyüsün amaçlıydı!

Ritim ve toplu hareketler, bu ninnilerden sonra yavaştan oluşmaya başladı.

İnsan iki ayak üstüne kalkınca (bipedalizm) yürüyüş ve koşu gibi düzenli ritim gerektiren hareketler daha çok anlam kazanmaya başladı. Bu ritme ellerle tempo tutmak ve boğazdan sesler çıkarmak gibi sesler eşlik etmeye başladı.

Toplu avlarda, uzun yürüyüşlerde ve topluluklar arası aktivitelerde bu ritmik mırıldanmalar zamanla ortak şarkıya dönüştü.

Zaman ilerledikçe bu topluluklar büyüdü ve...

Dans + koro birleşimi topluluk uyumunu göstermek ve dışarıya güç sinyali vermek için kullanılmaya başlandı. Birlikte bağırmak, tempo tutmak ve söylemek hem içerideki bağı güçlendirdi hem dışarıya “biz kalabalığız” mesajı verdi.

Bu dönem, şarkının artık toplumsal bir “araç” olarak insanların arasına yerleştiği nokta.

Zamanla şarkılarda estetik ve duygusal derinlik yer edinmeye başladı.

İnsan toplulukları karmaşıklaştıkça şarkılar sadece işlevsel değil, aynı zamanda duygusal taşıyıcı olmaya başladı. Aşk, yas, kutlama… Burada müzik, dilin ötesine geçerek duyguları daha güçlü iletme aracı oldu. Antropologların evrensel olarak bulduğu dört tür şarkı (ninni, dans, aşk, tedavi/ritüel) aslında bu aşamanın ürünleri.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günümüzde şarkı söylemek artık sadece işlev değil, aynı zamanda sanat. Ama halen köklerdeki işlevlerini de taşıyor.

Koroda söylemek = Sosyal bağ

Ninni = Ebeveyn - bebek iletişimi

Marş/tribün şarkıları = Koalisyon gücü

Aşk şarkıları = Duygusal yakınlık ve belki hala eş seçimi

Özetleyecek olursak: Şarkı söylemek rastgele ortaya çıkmadı!

Önce anne–bebek seslerinden doğdu, sonra ritim ve grup hareketine eklemlendi, ritüel ve koalisyon işaretine dönüştü ve en sonunda estetik ve duygusal çeşitliliğe yayıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın