Soru Net: İnsan Neden Şarkı Söyler?
Neden şarkı söyleriz?
Soru bu kadar net. Sorunun cevapları ise oldukça ilginç. Cevapları diyoruz çünkü soru ne kadar netse cevap da bir o kadar çeşitli ve ilgi çekici. 🤔
Sorumuzu sorduğumuza göre cevaplara geçiyoruz! 🎶
Tarihsel sürecine elbette bakacağız ama öncelikle çoooook eskilerden başlamamız lazım.
Doğadan sıyrılıp insanlara bakalım: Ninniler sizde bir şeyler anımsattı mı?
Ritim ve toplu hareketler, bu ninnilerden sonra yavaştan oluşmaya başladı.
Zaman ilerledikçe bu topluluklar büyüdü ve...
Zamanla şarkılarda estetik ve duygusal derinlik yer edinmeye başladı.
Günümüzde şarkı söylemek artık sadece işlev değil, aynı zamanda sanat. Ama halen köklerdeki işlevlerini de taşıyor.
Özetleyecek olursak: Şarkı söylemek rastgele ortaya çıkmadı!
