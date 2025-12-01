ŞOK'a Tefal Şarjlı Dikey Süpürge Geliyor! 3 Aralık 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 3 - 9 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 - 9 Aralık 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
Haftanın Fırsatları
Presmix Narenciye Sıkacağı 1.299 TL,
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 799 TL
Merci Klasik Çikolata 199 TL
Altus Cam Kettle 899 TL
Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 199 TL
Altus 1000 Devir Çamaşır Makinesi 16.999 TL
