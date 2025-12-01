onedio
ŞOK'a Tefal Şarjlı Dikey Süpürge Geliyor! 3 Aralık 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
01.12.2025 - 15:41

ŞOK 3 - 9 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 - 9 Aralık 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Haftanın Fırsatları

👇

Presmix Narenciye Sıkacağı 1.299 TL,

  • Presmix Narenciye Sıkacağı 1.299 TL

  • Lav 12 Parça Çay Seti 329 TL

  • 3'lü Lav Kırmızı Renkli Tabanlı Su Bardağı 100 TL 

  • Lav Kase 39,95 TL

  • 3'lü Lav Kırmızı Renkli Tabanlı Meşrubat Bardağı 119 TL 

  • İpli Rondo 149 TL 

  • 8'li Standlı Bambu Cam Baharatlık 499 TL 

  • Bambu Temperli Cam Kesme Tahtası 249 TL 

  • Cambu Renkli Kulplu Borosilikat Kupa 59,95 TL 

  • Cambu Borosilikat Cam 3'ü 1 Arada Ölçülü French Press 229 TL 

  • 3'lü Kare Sızdırmaz Saklama Kabı 109 TL 

  • Pipetli Suluk 39,95 TL 

  • Baskılı Baton Mum 100 TL 

  • Salata Kurutucusu 199 TL ve Narenciye Sıkacağı 50 TL

  • Tek Kişilik Pamuklu Scotch Battaniye 299 TL 

  • Çift Kişilik Pamuklu Scotch Battaniye 349 TL 

  • Kadın Düğmeli Supersoft Pijama Takımı 449 TL 

  • Tam Fermuarlı Sherpa Sweatshirt 349 TL 

  • Kadın Polar Tek Alt 249 TL 

  • Kadın Terlik 189 TL 

  • Thermoform Termal Çocuk Çorap 119 TL 

  • Kadın Ponponlu Ev Babeti 100 TL 

  • Kadın Şal 199 TL 

  • Peluş Kulaklık 149 TL 

  • Penti Daima Külotlu Çorap 229 TL 

  • Peluş Soket Çorap 50 TL 

  • Şönil Soket Çorap 50 TL 

  • Vichy Kalp Kılıflı Sıcak Su Torbası 119 TL

  • Fakir Kişisel Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL 

  • Alpina Cam Set Üstü Siyah Ocak 2.999 TL 

  • Philips 2000 Serisi Buhar Kazanlı Ütü 3.599 TL 

  • Piranha 7831 Renkli Bt Hoparlör 349 TL

  • Kiwi Akıllı Dijital Banyo Baskülü 299 TL 

  • Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 849 TL

  • Aprilla 3 Başlıklı Titreşimli Diş Fırçası 249 TL 

  • Braun Series 3 Bt 3400 Sakal Düzeltici Tıraş Makinesi 1.099 TL 

  • Powertec Ense, Sakal, Vücut Kılı Makinesi 199 TL 

  • S-link Airlite X-1 Tws Kablosuz Kulaklık 349 TL 

  • Torima Kablosuz Kafa Üstü Kulaklık 279 TL 

  • Torima Nostaljik El Atarisi Tetris 100 TL

İndirimli küçük ev aletlerine buradan göz atmayı unutmayın.

  • Barbie Kariyer Bebek Bilim İnsanı 599 TL

  • Sevimli Dino Sünger Atış Oyunu 149 TL

  • Dinozor 149 TL

  • Arzum Lusso El Blender Seti 2.499 TL

  • Arzum Magiclean Eco Dikey Şarjlı Süpürge 6.199 TL

  • Tefal Pro Express Protect Buhar Kazanlı Ütü 9.999 TL

  • Tefal Aqua Dik Süpürge 13.999 TL

  • Dijitsu 90 lt Tezgah Altı Mini Buzdolabı 6.399 TL

En çok tercih edilen indirimli beyaz eşyalara buradan göz atabilirsiniz.

