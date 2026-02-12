onedio
Sıra Şarkıcılara da Geliyor: Çin’de Yayılan Yapay Zeka “Kanye West” Klibi Dillere Düştü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.02.2026 - 12:09

Son günlerde dijital dünyada devrim niteliğinde bir gelişme yaşanıyor: Seedance adlı yapay zeka platformu tarafından üretilen Kanye West müzik videosu, Çin sosyal medyasında (Weibo ve Douyin) fırtınalar estiriyor. Gerçeklik ile dijital kurgu arasındaki çizgiyi tamamen ortadan kaldıran bu çalışma, yapay zekanın kreatif endüstride ulaştığı son noktayı temsil ediyor.

Seedance yeni ürünü ile yaratıcı sosyal medya sektörünü kökünden sarstı.

Seedance platformunun imzasını taşıyan bu müzik videosu, hiper-gerçekçi görselleri ve kusursuz senkronizasyonuyla izleyenleri hayrete düşürüyor.

Çin internetinde milyonlarca etkileşim alan proje, 'Deepfake' teknolojisinin sanatsal bir başyapıta nasıl dönüşebileceğinin en güncel örneği oldu.

Seedance görsel kusursuzluk ile Çin internetinde yankılara neden oldu.

Seedance, video üretim süreçlerini otomatize eden ve yüksek kaliteli render yeteneklerine sahip bir yapay zeka motoru olarak biliniyor.

Kanye West projesi, markanın kapasitesini kanıtlamak için seçtiği en güçlü vitrin oldu. Videoda kullanılan teknoloji, sadece bir yüz değiştirme işlemi değil, aynı zamanda sanatçının stilistik hareketlerini de analiz ederek yeniden üreten bir 'generative' (üretken) model mimarisine dayanıyor.

Videonun başarısı büyük bir hayranlık uyandırsa da, beraberinde telif hakları ve dijital kimlik tartışmalarını da getirdi. Gerçek sanatçıların rızası olmadan üretilen bu tür içeriklerin gelecekte yasal düzenlemelere tabi olması bekleniyor. Ancak şu bir gerçek ki Seedance’ın bu hamlesi, müzik videoları ve sinema sektöründe prodüksiyon maliyetlerini düşürecek yeni bir dönemin kapısını araladı.

Ömer Faruk Kino
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
