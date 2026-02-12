Sıra Şarkıcılara da Geliyor: Çin’de Yayılan Yapay Zeka “Kanye West” Klibi Dillere Düştü

Kanye West projesi, markanın kapasitesini kanıtlamak için seçtiği en güçlü vitrin oldu. Videoda kullanılan teknoloji, sadece bir yüz değiştirme işlemi değil, aynı zamanda sanatçının stilistik hareketlerini de analiz ederek yeniden üreten bir 'generative' (üretken) model mimarisine dayanıyor.

Videonun başarısı büyük bir hayranlık uyandırsa da, beraberinde telif hakları ve dijital kimlik tartışmalarını da getirdi. Gerçek sanatçıların rızası olmadan üretilen bu tür içeriklerin gelecekte yasal düzenlemelere tabi olması bekleniyor. Ancak şu bir gerçek ki Seedance’ın bu hamlesi, müzik videoları ve sinema sektöründe prodüksiyon maliyetlerini düşürecek yeni bir dönemin kapısını araladı.