Sıra Şarkıcılara da Geliyor: Çin’de Yayılan Yapay Zeka “Kanye West” Klibi Dillere Düştü
Son günlerde dijital dünyada devrim niteliğinde bir gelişme yaşanıyor: Seedance adlı yapay zeka platformu tarafından üretilen Kanye West müzik videosu, Çin sosyal medyasında (Weibo ve Douyin) fırtınalar estiriyor. Gerçeklik ile dijital kurgu arasındaki çizgiyi tamamen ortadan kaldıran bu çalışma, yapay zekanın kreatif endüstride ulaştığı son noktayı temsil ediyor.
Seedance yeni ürünü ile yaratıcı sosyal medya sektörünü kökünden sarstı.
Seedance, video üretim süreçlerini otomatize eden ve yüksek kaliteli render yeteneklerine sahip bir yapay zeka motoru olarak biliniyor.
