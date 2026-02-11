onedio
Özellikle Korunuyor: Türkiye'de Denize Nazır Bu Nadide Köye Hiçbir Araba Giremiyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.02.2026 - 17:21

Türkiye’nin güney sahilinde, zamanın adeta mühürlendiği bir yer var: Kaleköy. Kaş ve Demre ilçeleri arasında, antik Simena kentinin kalıntıları üzerinde yükselen bu yerleşim, modern Türkiye’nin ana karaya bağlı olup da karayolu ulaşımı bulunmayan en özel köşelerinden biri. Birinci derece arkeolojik sit alanı statüsü sayesinde bakir kalan köy, 'çivi dahi çakılamayan' koruma kalkanı sayesinde tarihle doğayı iç içe yaşatıyor.

Bu köy tarihin denizle buluştuğu noktada bulunuyor.

Antik Likya Birliği’nin mütevazı ama stratejik bir parçası olan Simena, bugün Kaleköy’ün ruhunu oluşturuyor. Köyün en yüksek noktasında yer alan Orta Çağ kalesi, ziyaretçilerini 300 kişilik kayaya oyulmuş dünyanın en küçük antik tiyatrolarından biriyle karşılıyor. Bölgenin en ikonik görüntüsü ise kuşkusuz denizin içinden yükselen Likya tipi lahitler. Suların yükselmesiyle yarıya kadar denize gömülen bu devasa taş mezarlar, bölgedeki jeolojik değişimin ve doğanın gücünün en somut kanıtları olarak masalsı bir manzara sunuyor.

Kaleköy’de yaşamın ritmini tamamen deniz belirliyor.

Herhangi bir araç gürültüsünün duyulmadığı bu sessiz coğrafyada, ulaşım sadece tekneler veya zorlu patikalar üzerinden yaya olarak sağlanıyor. Köylüler; günlük ihtiyaçlarını, ticari malzemelerini ve hatta temel hizmetlerini en yakın nokta olan Üçağız’dan kalkan teknelerle karşılıyor. Kışın hırçınlaşan deniz şartları hayatı zorlaştırsa da, bu tecrit edilmişlik bölgenin özgün mimarisini ve kültürel dokusunu korumasını sağlıyor.

Kaleköy bugün koruma altında bir miras.

Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin kalbinde yer alan köy, bugün yat turizminin ve 'Mavi Yolculuk' rotalarının vazgeçilmez durağı. Geleneksel taş evlerin antik bloklarla harmanlandığı sivil mimari, burada yaşayan halkın balıkçılık ve turizmle şekillenen hayatına eşlik ediyor. Kaleköy, modern dünyanın hızına direnerek, ziyaretçilerine sadece bir köy değil, aynı zamanda geçmişe doğru yapılan sessiz bir yolculuk vaat ediyor.

