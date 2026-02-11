Özellikle Korunuyor: Türkiye'de Denize Nazır Bu Nadide Köye Hiçbir Araba Giremiyor!
Türkiye’nin güney sahilinde, zamanın adeta mühürlendiği bir yer var: Kaleköy. Kaş ve Demre ilçeleri arasında, antik Simena kentinin kalıntıları üzerinde yükselen bu yerleşim, modern Türkiye’nin ana karaya bağlı olup da karayolu ulaşımı bulunmayan en özel köşelerinden biri. Birinci derece arkeolojik sit alanı statüsü sayesinde bakir kalan köy, 'çivi dahi çakılamayan' koruma kalkanı sayesinde tarihle doğayı iç içe yaşatıyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu köy tarihin denizle buluştuğu noktada bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaleköy’de yaşamın ritmini tamamen deniz belirliyor.
Kaleköy bugün koruma altında bir miras.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın