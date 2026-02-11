Özellikle Korunuyor: Türkiye'de Denize Nazır Bu Nadide Köye Hiçbir Araba Giremiyor!

Antik Likya Birliği’nin mütevazı ama stratejik bir parçası olan Simena, bugün Kaleköy’ün ruhunu oluşturuyor. Köyün en yüksek noktasında yer alan Orta Çağ kalesi, ziyaretçilerini 300 kişilik kayaya oyulmuş dünyanın en küçük antik tiyatrolarından biriyle karşılıyor. Bölgenin en ikonik görüntüsü ise kuşkusuz denizin içinden yükselen Likya tipi lahitler. Suların yükselmesiyle yarıya kadar denize gömülen bu devasa taş mezarlar, bölgedeki jeolojik değişimin ve doğanın gücünün en somut kanıtları olarak masalsı bir manzara sunuyor.