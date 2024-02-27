Sinema ve Siyaset: 74. Berlin Film Festivali'nde Düzenlenen Protestolar Ülkenin Gündemine Damga Vurdu
Sinema ve Siyaset: 74. Berlin Film Festivali'nde Düzenlenen Protestolar Ülkenin Gündemine Damga Vurdu
10 gün süre 74. Berlin Film Festivali, bu yıl protestolara sahne oldu. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen festivalin açılışından kapanışına kadar hem ünlülerin hem de dışarıdaki halkın protestoları tüm dünyada ses getirdi. Özellikle Alman hükümeti bu festivalde protesto konusu oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Bu yıl 74'üncüsü düzenlenen Berlin Film Festivali 15-25 Şubat 2024 tarihleri arasında Almanya'nın başkentinde gerçekleştirildi. Festival, ödülleriyle konuşulduğu kadar protestolarıyla da gündeme damga vurdu.
Festival yönetimi, Almanya'daki aşırı sağcı siyasi parti AfD'yi festivale davet etmiş, ardından davetini geri çekmişti. Bunun üzerine festivalin açılış gecesinde film sektöründen yaklaşık 50 kişilik bir grup “Demokrasiyi savunun!” sloganları atmıştı.
74. Berlin Film Festivali'nde meydana gelen tek protesto bu değildi. Milliyet'ten Müjde Işıl'ın derlediği habere göre Barış İçin Sinema’nın düzenlediği etkinlik için Berlin'de olan eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD'nin İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edilmişti.
10 gün süren festivalin dışarısında protestolar devam ederken festivalin jürisi yılın en iyilerini seçti. 74.Berlin Film Festivali'nde bu yıl En İyi Film ödülüne “Dahomey” adlı belgesel layık görüldü. Filmin yönetmeni Senegal asıllı Fransız Mati Diop'un Filistin'e destek konuşması geceye damga vurdu.
En İyi Belgesel Ödülü’nü ise Batı Şeria’da toprakları İsrail tarafından işgal edilen Filistinlileri konu alan “No Other Land” kazandı.
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Belgeselin ortak yönetmenleri Filistinli aktivist Basel Adra ve İsrailli Gazeteci Yuval Abraham ise ödülü alırken yaptıkları konuşmada Almanya’ya bir çağrı yaptı: “İsrail’e silah sevkiyatını hemen durdurun”
Sanat insanları ayrıştırabilir de birleştirebilir de... Uluslararası politik gündem ve sinema iç içe geçmiş durumda. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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