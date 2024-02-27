Sinema ve Siyaset: 74. Berlin Film Festivali'nde Düzenlenen Protestolar Ülkenin Gündemine Damga Vurdu

10 gün süre 74. Berlin Film Festivali, bu yıl protestolara sahne oldu. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen festivalin açılışından kapanışına kadar hem ünlülerin hem de dışarıdaki halkın protestoları tüm dünyada ses getirdi. Özellikle Alman hükümeti bu festivalde protesto konusu oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.