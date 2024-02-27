Kurumsal Rekabete Hazır Olun: Sony Pictures "Kola Savaşları" İçin Kesenin Ağzını Açtı
Kurumsal Rekabete Hazır Olun: Sony Pictures "Kola Savaşları" İçin Kesenin Ağzını Açtı
Kaynak: https://deadline.com/2024/02/cola-war...
The Coca-Cola Company ile PepsiCo arasındaki uzun soluklu kurumsal rekabeti konu alacak olan 'Cola Wars' (Kola Savaşları) filmi için Sony Pictures harekete geçti. Gelin bu haberin ayrıntılarına hep birlikte bakalım.
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Sinema dünyası bir yandan biyografik filmler ile dolup taşarken diğer yandan ürün filmlerinin ekranlara daha çok sık geldiğini görüyoruz. Örnek verecek olursak hepsi de 2023 yılında gösterime giren "Air", "Flamin' Hot" ve "Tetris" bunlar arasında en popüler olanları.
Şimdi ise ürün filmlerine bir yenisi daha ekleniyor. Deadline'ın haberine göre Sony Pictures, "Cola Wars" (Kola Savaşları) filmi için hazırlıklara başladı. Yabancı basına yansıyan haberlere göre Sony, film projesinin haklarını alabilmek için 1 milyon dolar harcadı.
Peki zaten adından da anlaşılacağı üzere bu film neyi anlatıyor? Kola Savaşları, 1980'li yıllardan sonra Pepsi'nin Coca-Cola'nın saltanatına meydan okumasıyla başlayan şiddetli kurumsal rekabeti ekranlara yansıtacak.
Filmde, dünyanın en popüler meşrubat üreticisi The Coca-Cola Company ile PepsiCo arasındaki uzun soluklu ve şiddetli kurumsal rekabeti izleyeceğiz. Ayrıca pazarlama kampanyalarında neler yaptıklarına tanık olacağız.
Bu küresel rekabetin perde arkasında neler yaşandığını anlatan Kola Savaşları'nın senaryosunu Acapulco'nun dizisinin ortak senaristi Jason Shuman ile Arabalar 2'nin senaristi Ben Queen yazacak. Sony, filmin yönetmenliği için Maia Eyre ile anlaştı.
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Siz The Coca-Cola Company ile PepsiCo arasındaki rekabeti anlatacak olan "Cola Wars" (Kola Savaşları) hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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