Sineği Andıran Gözlükleri, Yeşil Saçları ve Sahne Kıyafetiyle Dikkat Çeken Hande Yener Tarzıyla Gündeme Oturdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.08.2025 - 12:38

Türk pop müziğinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Hande Yener, 2000’li yıllardan bu yana sahnedeki enerjisi ve kendine has müzik tarzıyla milyonların kalbini kazandı. “Sopa”, “Romeo” ve “Kırmızı” gibi hit şarkıları, onu sadece bir şarkıcı değil, aynı zamanda pop müzik sahnesinin ikonik isimlerinden biri haline getirdi. 

Hande Yener, son dönemde sahne stilinde cesur ve dikkat çekici değişikliklerle adından söz ettiriyor. Geleneksel pop sahnesinin ötesine geçerek, sahne kostümleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran Yener, tarzını cesurca sergiliyor!

Kendisi son olarak İstanbul Festivali'ndeki sahnesi ve kostümüyle dikkatleri üzerine çekti!

İşte o anlar:

Türk popunun sevilen isimlerinden Hande Yener, son dönemde sahne stiliyle yeniden gündeme oturdu.

Hande Yener’in popülerliği, yalnızca şarkılarıyla sınırlı değil. Sahnedeki performansları, enerjisi ve yenilikçi yaklaşımları, onu genç kuşaktan yetişkin dinleyicilere kadar geniş bir kitleye ulaştırıyor. Müziğindeki cesur denemeler Yener'in tarzına da zaman zaman yansıyor...

Son olarak 12 Ağustos gecesi İstanbul Festivali'nde sahne alan Yener'in tarzı yine sosyal medyayı karıştırdı!

Buyurun gelen tepkilere birlikte bakalım!

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
