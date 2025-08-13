Sineği Andıran Gözlükleri, Yeşil Saçları ve Sahne Kıyafetiyle Dikkat Çeken Hande Yener Tarzıyla Gündeme Oturdu

Türk pop müziğinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Hande Yener, 2000’li yıllardan bu yana sahnedeki enerjisi ve kendine has müzik tarzıyla milyonların kalbini kazandı. “Sopa”, “Romeo” ve “Kırmızı” gibi hit şarkıları, onu sadece bir şarkıcı değil, aynı zamanda pop müzik sahnesinin ikonik isimlerinden biri haline getirdi.

Hande Yener, son dönemde sahne stilinde cesur ve dikkat çekici değişikliklerle adından söz ettiriyor. Geleneksel pop sahnesinin ötesine geçerek, sahne kostümleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran Yener, tarzını cesurca sergiliyor!

Kendisi son olarak İstanbul Festivali'ndeki sahnesi ve kostümüyle dikkatleri üzerine çekti!