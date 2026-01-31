onedio
Silinmeden Yetişin: 24-31 Ocak'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
31.01.2026 - 11:56

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Cemre Baysel

Cemre Baysel

Cemre Baysel, sevgilisi Cem Bölükbaşı’ndan gelen dev buketle görenleri kıskandırdı.

İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu, boşanma iddiaları arasında kızı Sora’yı ve kendisini kucağına sığdırmaya çalışan kedisini aynı karede buluştuğu bir poz paylaştı.

Melisa Aslı Pamuk

Melisa Aslı Pamuk

Melisa Aslı Pamuk, oğlu Mylan ve eşi Yusuf Yazıcı ile pasta başında verdikleri aile pozu eşliğinde hem eşinin hem minik Mylan’ın yeni yaşını kutlayarak “çifte kutlama” yaptı.

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz, “Los ricos también lloran” notuyla paylaştığı karede oğlu Kemal ile objektife poz verdi.

Doğukan Güngör

Doğukan Güngör

Doğukan Güngör ile Seray Kaya, sarıldıkları poza 'seni seviyorum partner' notunu düştü. Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Güngör'ün Seray Kaya ile pozuna düştüğü 'Bizim parçamız olsun' notu dikkat çekti.

Çağlar Ertuğrul

Çağlar Ertuğrul

Çağlar Ertuğrul, yapay zekayla hazırlanmış Galatasaray atkılı Dua Lipa fotoğrafını paylaştı.

Burak Yörük

Burak Yörük

Burak Yörük, boksa sardığı yeni spor rutininin videosunu paylaşarak formunu konuşturdu.

Esra Bilgiç

Esra Bilgiç

Esra Bilgiç, St. Moritz kaçamağında pastel mavi kazağı ve güzelliğiyle beğeni topladı. Faruk Sabancı ile tatil kaçamağı yapan Esra Bilgiç'in pozları beğeni topladı.

Başak Dizer

Başak Dizer

Kıvanç Tatlıtuğ, evde koltuğa yayılmış halde kedisiyle yan yana uzanırken Başak Dizer’in kamerasına yakalandı.

Hazal Kaya

Hazal Kaya

Hazal Kaya ise sıfır filtre, sıfır makyaj haliyle “davranış bozuklukları”yla dalga geçtiği bir paylaşımda bulundu.

