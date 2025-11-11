onedio
Serhan Onat Kimdir, Kaç Yaşında? Survivor 2026 Kadrosuna Katılan Serhan Onat Hangi Dizilerde Oynadı?

Acun Ilıcalı survivor
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.11.2025 - 14:24

Survivor'ın 2026 sezonu için geri sayım başlarken, Ünlüler - All Star kadrosu da belli olmaya başladı. 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisi ile tanıdığımız Serhan Onat da Survivor kadrosunda yer alacağı açıklanan ünlüler arasına girdi. Daha önce Bodrum Masalı ve Yalancı gibi dizilerde de dikkatleri üzerine çeken Onat'ın kim olduğu oyunculuk kariyeri ve hayatı ise merak edildi. Peki, Serhan Onat kimdir? Serhan Onat kaç yaşında ve nerelidir? Hangi dizilerde oynadı? 

İşte, detaylar...

Serhan Onat Kimdir?

Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan genç oyuncu Serhan Onat, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Kısa zamanda ekran önündeki yerini alan ünlü oyuncu, şimdi de Survivor yarışması için hazırlıklara başladı. 

Serhan Onat Kaç Yaşında? 

27 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelen Serhan Onat, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. 

Serhan Onat Aslen Nereli? 

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya gelen Serhan Onat, ilkokul ve ortaokul eğitimini de memleketi İzmit'te tamamladı.

Serhan Onat Oyunculuk Kariyeri

Oyunculuk ve dansa merakı henüz lise yıllarında başlayan Serhan Onat, bu dönemde dans ve tiyatro eğitimi aldı. Liseden sonra konservatuvara giden Onat, deniz tutkusu ile tanınıyor. Ünlü oyuncunun kayak ve yelken sporları ile ilgili olduğu biliniyor. 

Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına bir kariyer yolculuğu yapan Serhan Onat, ilk kez 2014 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisi ile seyirci karşısına çıktı. Daha sonra Mayıs Kraliçesi ve Bodrum Masalı dizileriyle seyircinin dikkatini çekti. 

Genç oyuncu Serhan Onat, bu kez de Survivor 2026 Ünlüler-All Star ile TV 8 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor.

Serhan Onat'ın Rol Aldığı Yapımlar

Televizyon dizileri ve beyaz perdenin yanında internet yapımlarında da rol alan Serhan Onat'ın oynadığı dizi ve filmlere birlikte göz atalım: 

Serhan Onat'ın Oynadığı Diziler: 

  • Muhteşem Yüzyıl - (Şehzade Murad) 2014 

  • Mayıs Kraliçesi - (Bora) 2015-2016 

  • Bodrum Masalı - (Uzay) 2016-2017

  • Meryem - (Berk Bilen) 2017-2018

  • Kuruluş Osman - (Aybars Alp) 2019

  • Akıncı - (Yağız) 2021

  • Dokuz Oğuz - (Astsubay Çavuş Boran Delideniz) 2023 

  • Kendi Düşen Ağlamaz - (Alp Demirkan) 2023-2024

Serhan Onat'ın Oynadığı Filmler: 

  • 7. Koğuştaki Mucize - (Meydancı Selim) 2019 

Serhan Onat'ın Oynadığı İnternet Dizileri: 

  • Yolun Açık Olsun - (Orçun) 2022

Survivor Serhan Onat'ın Instagram Hesabı

Genç oyuncu @serhanonat kullanıcı adıyla Instagram'da yer alıyor.

