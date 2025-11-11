Serhan Onat Kimdir, Kaç Yaşında? Survivor 2026 Kadrosuna Katılan Serhan Onat Hangi Dizilerde Oynadı?

Oyunculuk ve dansa merakı henüz lise yıllarında başlayan Serhan Onat, bu dönemde dans ve tiyatro eğitimi aldı. Liseden sonra konservatuvara giden Onat, deniz tutkusu ile tanınıyor. Ünlü oyuncunun kayak ve yelken sporları ile ilgili olduğu biliniyor.

Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına bir kariyer yolculuğu yapan Serhan Onat, ilk kez 2014 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisi ile seyirci karşısına çıktı. Daha sonra Mayıs Kraliçesi ve Bodrum Masalı dizileriyle seyircinin dikkatini çekti.

Genç oyuncu Serhan Onat, bu kez de Survivor 2026 Ünlüler-All Star ile TV 8 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor.