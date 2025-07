Senin Kalbin Hangi Şehre Ait?

Kalbin, zamana meydan okuyan antik bir eser gibi tarih soluyor. Derinliklerinde gizlenmiş, anlam yüklü hikayeler barındıran bir deniz gibi sakin ve bir o kadar da hüzünlü. İnsan ilişkilerinde yoğun duyguları, derin bağları arzuluyorsun, yüzeydeki sığ sohbetler seni tatmin etmiyor. Estetik değerler, ruhsal zenginlik ve hayatın anlamı, senin için bir yaşam biçimi, vazgeçilmez birer parça. Mardin'in tarihi taş sokaklarına benziyor ruhun. Her biri farklı bir hikaye anlatan, zamanın izlerini taşıyan, birbirine kenetlenmiş taşlar gibi katman katman, derin ve karmaşık. Her katmanda farklı bir hikaye, farklı bir duygu barındırıyor. Ve bu hikayeler, bu duygular, senin ruhunun eşsiz mozaiğini oluşturuyor. Her bir parça, senin kim olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gittiğini anlatıyor. Ve bu karmaşık, derin ve anlamlı ruh, tıpkı Mardin'in taş sokakları gibi, zamana meydan okuyor.