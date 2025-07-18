Senin Kalbin Hangi Şehre Ait?
Bazı şehirler vardır; bir sokağını görmesek de özleriz, havasını solumadan bile tanıdık gelir. Kalbimizin ritmini, hayata bakışımızı ve duygularımızı bir şehir gibi yansıtırız aslında. Kimimiz kalabalığın içinde kaybolmayı sever, kimimiz sakinliğin içinde kendini bulur. Peki, senin kalbin hangi şehre ait?
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1. Bir sabah uyandığında görmek istediğin manzara nedir?
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2. İnsanların seni nasıl tanımlamasını istersin?
3. En çok hangi duyguyu yaşarsın?
4. Bir mekanda seni en çok ne çeker?
5. Kalbini biri kırdığında ne yaparsın?
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6. Sana göre aşk neye benzer?
7. Bir film izlerken en çok ne etkiler seni?
8. Seni en iyi yansıtan kahve hangisi?
9. Kalabalıklar seni nasıl hissettirir?
10. Sence hayatın en büyük anlamı ne?
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Senin kalbin İzmir'e ait!
Senin kalbin Mardin'e ait!
Senin kalbin Rize'ye ait!
Senin kalbin İstanbul'a ait!
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