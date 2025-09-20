onedio
Senin İçin Bir Evi Ev Yapan Nedir?

Erkan Tuna Budak
20.09.2025 - 11:03

Ev dediğin dört duvardan oluşmuyor elbette ama biz o duvarların içindeki şeylerden konuşacağız! Mobilyalar, elektronik aletler ve hatta pencerelerin şekli bile evin havasını tek çırpıda değiştiriyor.

Senin için bir evi ev yapan şey ne?

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Objektif ol: Evin şu an ne kokuyor?

4. Devam edelim! Evin temizliği ne sıklıkla yapılmalı sence?

5. Evinde tablo kullanıyor musun?

6. Ev eşyası seçerken dikkat ettiğin ilk şey bunlardan hangisi?

7. Evine Onedio ekibi olarak misafirliğe geldik diyelim! İlk olarak ne ikram etmeyi düşünürsün?

8. Teşekkür ederiz! 💖 Şimdi şunu soralım: Şu anki evinden taşınmayı düşünüyor musun?

9. Evde kendinle baş başa kalmayı seviyor musun?

10. Eve yemek kokusu sinmesi seni rahatsız ediyor mu?

11. Peki evde yemek yapmayı seviyor musun?

12. Son sorudayız! Evde en çok vakit geçirmeyi sevdiğin bir kare seç.

Sıcaklık ve huzur!

Senin için bir evi ev yapan şey içine girince hissettiğin o rahatlık. Mum ışığı, battaniye, belki fonda hafif bir müzik… Bunlar sana güven hissi veriyor. Temizlik senin için sadece hijyen değil, aynı zamanda huzurun temeli. Fazla şey istemiyorsun çünkü evinde kendini iyi hissettiğin sürece gerisi çok da önemli değil. Ruh halin de bu yüzden dingin. Şu aralar sakinlik ve huzur senin için en büyük lüks!

Kalabalık akşamlar!

Bir evin boş hali senin için çok bir şey ifade etmiyor. Onu dolduran şey insanlar, sohbetler ve misafirlerinle yaptığın uzun yemekler olmalı! Salonda birikmiş kahkahalar, mutfaktan gelen yemek kokusu ve yerde oturup edilen sohbetler her zaman daha ilgi çekici geliyor. İşte o anlarda ev dediğin şey canlanıyor ve ruh buluyor. Sana göre mükemmel düzen önemli değil, insanlar geldiğinde samimiyet ve rahatlık daha değerli. Koltuk köşesinde birkaç yastık ve masada ortaklaşa yenmiş bir yemek sonrası dağınıklığı bile sıcak geliyor. Çünkü senin için evi ev yapan şey içinde yaşanan anılar ve paylaşılan zamanlar!

Kendi alanının olması!

Bir evin sana ait olması için sadece orada yaşaman yeterli değil, ona kendi izini bırakman gerekiyor. Belki sevdiğin bir tabloyu asıyorsun, belki mutfakta kendi tariflerinle uğraşıyorsun ya da kitaplarını belli bir köşeye diziyorsun. Bu küçük detaylar sana oranın senin olduğunu hatırlatıyor. Temizlik de burada sana yardımcı oluyor, çünkü toparlanmış bir evde kendi tarzını gösterecek alan açılıyor. İster renkli bir duvar boyası olsun, ister çalışma köşende sevdiğin objeler, senin için ev kişiliğini yansıtan bir tuval gibi. Başkaları ne düşünür diye değil, sen nasıl hissediyorsun diye bakıyorsun. İşte bu yüzden ev senin için bir aidiyet meselesi ve tamamen kendine dönük bir alan!

Tertemiz ve tazelik hissi!

Senin için bir evi ev yapan şey temiz olması ve temizlikten sonra herhangi bir yerde iz kalmaması. Hijyen ön planda. Bir evi ev yapan şey zaten temiz olması değil midir? Evi ev yapan şey temizlikse, temizliği de temizlik yapan şey Philips AquaTrio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge! Islak ve kuru modlarıyla hem yerleri süpürebiliyor hem de silebiliyorsun. 45 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor ve ek pille bu süre 90 dakikaya kadar çıkabiliyor. Üstelik başlığındaki fırçalar kendi kendini temizleyebiliyor. Bir evin ev olması için daha neye ihtiyaç var ki!

Erkan Tuna Budak
