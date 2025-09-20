Senin İçin Bir Evi Ev Yapan Nedir?
Ev dediğin dört duvardan oluşmuyor elbette ama biz o duvarların içindeki şeylerden konuşacağız! Mobilyalar, elektronik aletler ve hatta pencerelerin şekli bile evin havasını tek çırpıda değiştiriyor.
Senin için bir evi ev yapan şey ne?
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Objektif ol: Evin şu an ne kokuyor?
4. Devam edelim! Evin temizliği ne sıklıkla yapılmalı sence?
5. Evinde tablo kullanıyor musun?
6. Ev eşyası seçerken dikkat ettiğin ilk şey bunlardan hangisi?
7. Evine Onedio ekibi olarak misafirliğe geldik diyelim! İlk olarak ne ikram etmeyi düşünürsün?
8. Teşekkür ederiz! 💖 Şimdi şunu soralım: Şu anki evinden taşınmayı düşünüyor musun?
9. Evde kendinle baş başa kalmayı seviyor musun?
10. Eve yemek kokusu sinmesi seni rahatsız ediyor mu?
11. Peki evde yemek yapmayı seviyor musun?
12. Son sorudayız! Evde en çok vakit geçirmeyi sevdiğin bir kare seç.
Sıcaklık ve huzur!
Kalabalık akşamlar!
Kendi alanının olması!
Tertemiz ve tazelik hissi!
