Sen Kafa Olarak Hangi Yılda Yaşıyorsun?
Zihnen hangi yılda yaşadığını merak edenler buraya! Sen kafa olarak hangi yılda yaşıyorsun? Takvim yapraklarının bir önemi yok.
Bunu merak ettik ve zaman tüneli tadında bir test hazırladık!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Evde dağ gibi çamaşır birikmiş ama senin pek enerjin yok...
4. Nostaljiyi sever misin?
5. Sabah evden çıkmadan önce yaptığın küçük ama vazgeçilmez bir hareket var mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Verimliliğinin düştüğünü ilk ne zaman fark ediyorsun?
7. Zaman makinesi olsa ve geçmişte dilediğin yıla ışınlansan ama o yılda sadece 3 gün yaşayacaksın desek, kabul eder miydin?
8. Sence uzaylılar var mı?
9. Son sorudayız! Bir günlüğüne hangi tarihe gitmek isterdin?
2030 yılında yaşıyorsun!
2035 yılında yaşıyorsun!
Sen kesinlikle 2042 yılındasın!
2050 diye düşünüyoruz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın