Sen Kafa Olarak Hangi Yılda Yaşıyorsun?

Erkan Tuna Budak
21.11.2025 - 10:31

Zihnen hangi yılda yaşadığını merak edenler buraya! Sen kafa olarak hangi yılda yaşıyorsun? Takvim yapraklarının bir önemi yok.

Bunu merak ettik ve zaman tüneli tadında bir test hazırladık!

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Evde dağ gibi çamaşır birikmiş ama senin pek enerjin yok...

4. Nostaljiyi sever misin?

5. Sabah evden çıkmadan önce yaptığın küçük ama vazgeçilmez bir hareket var mı?

6. Verimliliğinin düştüğünü ilk ne zaman fark ediyorsun?

7. Zaman makinesi olsa ve geçmişte dilediğin yıla ışınlansan ama o yılda sadece 3 gün yaşayacaksın desek, kabul eder miydin?

8. Sence uzaylılar var mı?

9. Son sorudayız! Bir günlüğüne hangi tarihe gitmek isterdin?

2030 yılında yaşıyorsun!

2030 uzak gibi görünse de aslında 5 yıl sonraki bir tarih... Son 2 yılda teknolojik olarak nelerin değiştiğini gördük, 5 yılda neler değişir tahmin bile edemiyoruz. Sen günümüzde değil, kesinlikle 2030 yılında yaşıyorsun ve şu anki hayatın da epey teknolojik. Tıpkı Philips HomeRun5000 Serisi Islak & Kuru Robot Süpürge gibi! Tek seferde süpürüp silen, LiDAR kamerasıyla ortamı tarayan ve uzaktan kontrol edilebilen Philips HomeRun5000 Serisi Islak & Kuru Robot Süpürge sanki gelecekten gelmiş gibi!

2035 yılında yaşıyorsun!

Sen kesinlikle günümüz insanı değilsin. Bakış açın, fikirlerin, alışkanlıkların ve hatta seçimlerin epey teknolojik. Asla geçmişe bakmıyorsun ve sürekli ileriyi düşünüyorsun. Her ne kadar 2025 yılında olsak da sen 2035 yılındasın! Tercihlerin de buna göre şekilleniyor. Teknolojik, pratik ve bir o kadar hijyenik. Tıpkı Philips HomeRun5000 Serisi Islak & Kuru Robot Süpürge gibi! Yüksek emiş gücüyle tek seferde silip süpüren ve HomeRun uygulaması ile uzaktan kontrol edilebilen Philips HomeRun5000 Serisi Islak & Kuru Robot Süpürge, iki döner mop ile güçlü temizlik ve 10.000 Pa emiş gücü ile kusursuza yakın temizlik sağlıyor. Gelecekten gelmiş gibi!

Sen kesinlikle 2042 yılındasın!

Tarihler 2025'i gösteriyor olsa bile sen 2042 yılında yaşıyorsun! Kafa olarak yaşadığın yılda kaç yaşındasın bilmiyoruz ama bizce epey teknolojik birisin, Tıpkı Philips HomeRun5000 Islak & Kuru Robot Süpürge gibi! Tek seferde silip süpüren, HomeRun ile uzaktan kontrol edilebilen ve zahmetsizce halılarla beraber kilimleri bile yüksek emiş gücüyle süpüren Philips HomeRun5000 Serisi Islak & Kuru Robot Süpürge tek seferde 200 dakikaya kadar kullanım imkanı sunuyor. Pili bitmeye yakın şarj istasyonunda şarjını dolduruyor ve temizliğe devam ediyor. İkiniz de gelecekten gelmiş gibisiniz!

2050 diye düşünüyoruz!

Senin kafada her şey şöyle işliyor: “Güzel olsun, düzenli olsun, beni hiç uğraştırmasın.” Yani minimalizm değil, daha çok verimli konfor kafasındasın. Evin toparlanmış hali ruhunu rahatlatıyor ama bunun için enerji harcamak bazen gereksiz geliyor. 2050 kafası da tam olarak bu aslında. Doğal rahatlık ve teknolojiyi hayatın parçası gibi görmek. Tıpkı Philips HomeRun5000 Serisi Islak & Kuru Robot Süpürge gibi! HomeRun uygulamasıyla uzaktan kontrol edebiliyorsun, ıslak ve kuru zeminlerde son gaz temizlik yapabiliyorsun ve tek seferde 200 dakikaya kadar kullanabiliyorsun. Daha ne olsun!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
