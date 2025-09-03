Sen Hayattan Aslında Ne Bekliyorsun?
Günlük hayatın koşturmacası içinde bazen durup düşünmek gerekir: 'Ben gerçekten ne istiyorum?'
Mutluluk, başarı, huzur, macera ya da sadece dingin bir yaşam mı? Hepimiz farklı hayallerin ve beklentilerin peşindeyiz ama bazen bu beklentiler bile bize yabancı gelebilir. Bu test, bilinçaltında yatan asıl arzularını ortaya çıkarmana yardımcı olacak.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir sabah uyandığında ne hayaliyle güne başlamak seni heyecanlandırır?
4. Kalabalık bir ortamda en çok ne yapmaktan keyif alırsın?
5. Sana göre mükemmel bir hafta sonu nasıl geçer?
6. Sosyal medya senin için…
7. Hayalindeki ev nasıl bir yer?
8. Bir karar alırken en çok neyi düşünürsün?
9. Korkuların senin adım atmana engel oluyor mu?
10. Son olarak başkalarından yardım istemek senin için zor mu?
Özgürlük
Başarı
Sevgi
Huzur
