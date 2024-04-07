Salya Sümük Ağlamak İsteyenlere Özel Liste: Sizi Hüngür Hüngür Ağlatmaya Aday 25 Film

IMDb: 8.1

Özet: 'Dead Poets Society', gerçekten devrimci bir bakış açısına sahip olan kitap/filmlerden biridir. Hem anlatımı hem de başroldeki Robin Williams'tan genç oyunculara kadar herkesin üst düzey performansı, filme ayrı bir lezzet katıyor. Filmde, gerçeküstü göndermeler ve arkadaşlar arası dayanışmayı çok etkili bir şekilde dışavuran sahneler bulunmaktadır. 1950’lerin Welton Akademisi, ciddi, disiplinli ve akademik çevrelerde saygınlığı yüksek olan ancak gerikafalılığın iktidarda olduğu bir okuldur. Okul yönetiminin muhafazakar ve ortodoks tavırları, okulu öğrenciler için sıkıcı ve bunaltıcı bir yer haline getirmektedir. Ancak yeni İngilizce öğretmeni John Keating’in okula atanmasıyla çok şey değişecektir. Keating, öğrencilerine ders kitaplarını yırtıp atmalarını, kalıplaşmış düşünce şekillerinden uzaklaşmalarını ve hayatlarını dolu dolu yaşamalarını öğütlemesiyle okulun statükocu tavrına son derece zıt bir profil çizmektedir. Öğrencilerini şiir ve nitelikli edebi yapıtlarla tanıştıran Keating, onların pek çoğu üzerinde derin bir etki yaratır ve onların geleceğe dair hayallerinin şekillenmesini sağlar. Elbette Keating’in yaklaşımının okul yönetimi tarafından farkedilmesi ve üstüne gidilmesi uzun sürmeyecektir. Ancak okul müdürü Nolan, Keating’i okuldan uzaklaştırma kararı aldığında, hayatlarını değiştirdiği öğrenciler, Keating’i savunmak için harekete geçerler. 1989’da dört dalda Oscar’a aday olan 'Ölü Ozanlar Derneği', Tom Schulman’a En İyi Senaryo ödülünü getirmişti. Williams'ın ilerici öğretmen rolüyle destan yazdığını ve kariyerinin en iyi oyunlarından birini çıkardığını söylemek mümkündür.

Oyuncular: Robin Williams, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard

Yönetmen: Peter Weir