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Salya Sümük Ağlamak İsteyenlere Özel Liste: Sizi Hüngür Hüngür Ağlatmaya Aday 25 Film

Salya Sümük Ağlamak İsteyenlere Özel Liste: Sizi Hüngür Hüngür Ağlatmaya Aday 25 Film

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 16:01

Mendilleri çıkarın! Tüm zamanların en iyi gözyaşı filmlerine dalma zamanı. Bu filmlerin her biri sizi ağlatmaya, gözyaşı döktürmeye, yas tutturmaya aday. Siz de ekran karşısında hüngür hüngür ağlamak istiyorsanız 👇

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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25. Love Story (1970)

25. Love Story (1970)

IMDb: 6.9

Özet: 'Love Story', farklı sosyal statülere sahip olan iki genç arasındaki aşk hikayesini anlatıyor. Zengin bir ailenin çocuğu olan Oliver Barret, Harvard Üniversitesi'ne katılmak için aile geleneğini takip eder. Bir hukuk öğrencisi olan Oliver, bir gün işçi sınıfından gelen Jennifer Cavalleri ile karşılaşır. Jennifer, bir müzik öğrencisi olarak kolejde okumaktadır. İkilinin arasında kısa sürede derin bir aşk başlar. Ancak, ilişkilerini evlilikle taçlandırmak isteyen çift, Oliver'ın babasının direnişiyle karşılaşır. Oliver'ın babası, fakir bir aileden gelen Jennifer ile evlenmesine karşı çıkar ve Oliver'ı mirasından mahrum bırakır. Ancak, Oliver ailesinin baskısına rağmen Jennifer ile evlenir. İkili, yaşamlarını bir araya getirmek için çeşitli işlerde çalışır. Ancak, Jennifer'ın hastalığı ortaya çıktığında, çiftin hayatı derinden etkilenir.

Oyuncular: Ali McGraw, Ryan O'Neal, Ray Milland

Yönetmen: Arthur Hiller

24. Beasts of the Southern Wild (2012)

24. Beasts of the Southern Wild (2012)

IMDb: 7.2

Özet: Cimcime (Hushpuppy), New Orleans'ın kıyılarında, Bathtup (Leğen) adlı fakir ama mutlu bir toplulukta babasıyla birlikte yaşayan altı yaşında sevimli bir çocuktur. Hafif çatlak babası Wink bir gün gizemli bir hastalığa yakalanır. Eşi benzeri görülmemiş ve tanısı konulamayan bu hastalık, dünyanın işleyiş düzenini derinden sarsar ve bir nevi kıyameti tetikler. Tarih öncesinde yaşamış olan 'Auroch' isimli antik ordu mezarlarından çıkar ve dünyanın sonunu getirmek için savaşmaya başlar. Şimdi küçük Cimcime, yaşadığı topluluğu terk edecek ve dünyanın diğer ucundaki annesini aramaya başlayacaktır. Hem babasını, hem sular altındaki evini, hem de yaşadıkları topluluğu kurtarması gerekecektir.

Oyuncular: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly

Yönetmen: Benh Zeitlin

23. Manchester by the Sea (2016)

23. Manchester by the Sea (2016)

IMDb: 7.2

Özet: Lee Chandler, sıradan işler yaparak, sıhhi tesisat, elektrik, kapıcılık gibi işlerle uğraşan ve tek göz bir evde yalnız başına yaşayan bir adamdır. Doğup büyüdüğü, ancak uzun zamandır uğramadığı kentten bir gün acil bir telefon alır. Kalp hastası abisi hastaneye kaldırılmıştır ve durumu ciddidir. Lee, kafasında endişeler ve soru işaretleriyle yola koyulur. Hastanede alacağı haberle birlikte hayatı tamamen değişecektir.

Oyuncular: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler

Yönetmen: Kenneth Lonergan

22. Bambi (1942)

22. Bambi (1942)

IMDb: 7.3

Özet: Dişi bir karaca, ormanın kralı olacak olan Bambi adında bir geyik yavrusu doğurur. Şu an bu görev Bambi'nin babasına aittir ve ormanın kralının amacı, avcıların getirdiği tehlikelerden hayvanları korumaktır. Genç Bambi, kısa sürede Thumper adında son derece sevimli bir tavşan arkadaş edinir. Thumper, Bambi'ye konuşmayı ve yürümeyi öğretir. Daha sonra, çeşitli türlerden hayvanlarla tanışır ve arkadaşlar edinir. Zamanla, Bambi, çevresini saran ormanın tehlikelerini sorgulamaya başlar.

Oyuncular: Hardie Albright, Ann Gillis, Thelma Boardman

Yönetmen: David Kerrick Hand, James Algar, Samuel Armstrong

21. Steel Magnolias (1989)

21. Steel Magnolias (1989)

IMDb: 7.3

Özet: Louisiana güzellik salonu Truvy Jones etrafında dönen bir hikayede, sıkı bir arkadaş grubu, en iyi bildikleri şeyle yüzleşir: dedikodu yapmak ve paylaşmak. Canlı ve enerjik şeker hastası gelin adayı Shelby; her zaman destekleyici annesi M'Lynn; Truvy'nin sakar yardımcısı Annelle; şehrin huysuz kadını Ouiser; ve kasabanın eski first lady'si Clairee, hayatın zorluklarını sarsılmaz dostluklarıyla nasıl aşacaklarını bilen sıcak Güney güzellikleri. Ancak Shelby, çocuk sahibi olmaya karar verdiğinde işler tersine dönecek.

Oyuncular: Sally Field, Dolly Parton, Shirley MacLaine

Yönetmen: Herbert Ross

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20. Brokeback Mountain (2005)

20. Brokeback Mountain (2005)

IMDb: 7.3

Özet: Ennis Del Mar (Heath Ledger) ve Jack Twist (Jake Gyllenhaal) aynı anda kovboyluk işine başvurur ve kampa gönderilir. Zamanla aralarında derin bir aşk doğar. Ancak, dönemin koşullarında bu duygularını gizli tutmak zorunda kalırlar. Evlenir ve çocuk sahibi olurlar. Dört yıl sonra Jack, Ennis'i ziyaret etmek istediğini söyler. Ennis, teklifi kabul eder ve ikili birkaç hafta kampa gider. Ancak, Ennis'in eşi, ilişkilerini fark eder ve boşanır. Farklı kişiliklere sahip olan bu iki adam, yaşam boyu sürecek bir ilişki yaşarlar ve zorluklara rağmen bir arada kalırlar.

Oyuncular: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Michelle Williams

Yönetmen: Ang Lee

19. Field of Dreams (1989)

19. Field of Dreams (1989)

IMDb: 7.5

Özet: Ray Kinsella, bir mısır tarlası sahibidir ve son zamanlarda tarlasında tuhaf sesler duymaktadır. Bu sesler, ona tarlasını bir beyzbol sahasına çevirmesini telkin etmektedir. Joe Jackson ve 1919'da Dünya Serisi'nde oynamaları yasaklanan Chicago White Sox takımının diğer yedi oyuncusunun hayaletlerinin de tarlada görünmesiyle, Ray Kinsella bu yönde bir adım atmaya karar verir. Çevresindeki her türlü itiraza rağmen, mısır tarlasını beyzbol sahasına dönüştürmeye kararlıdır.

Oyuncular: Kevin Costner, Amy Madigan, Ray Liotta

Yönetmen: Phil Alden Robinson

18. Sophie's Choice (1982)

18. Sophie's Choice (1982)

IMDb: 7.5

Özet: Sophie, Nazi kamplarından kurtulan ve Nathan'ın varlığıyla yaşamak için bir neden bulan bir kadındır. 1947 yılında geçen hikayesi, genç yazar Stingo'nun bakış açısıyla anlatılır. Stingo, bu çiftin karmaşık ve zorlu aşkının şahidi olarak konumlanır. Sophie sürekli kabuslar görürken ve huzursuzluk veren hayallerle mücadele ederken, Nathan da soykırım travmasıyla başa çıkmaya çalışarak şiddetli krizler yaşar. Stingo, Sophie'nin kolundaki damgalı numarayı görünce onun yaşadıklarını öğrenmek ister. Sophie deneyimlerini paylaştıkça, ilişkideki sorunların kökenleri de yavaşça ortaya çıkar: Sophie, kampta Naziler tarafından kendisine derin yaralar açacak bir karar vermeye zorlanmıştır. Sophie'nin Seçimi, İkinci Dünya Savaşı'nı Yahudi kampları ve bir annenin çaresizliği üzerinden anlatırken, savaş sonrası ruhsal etkilere de ışık tutar.

Oyuncular: Meryl Streep, Kevin Kline, Peter MacNicol

Yönetmen: Alan J. Pakula

17. Imitation of Life (1959)

17. Imitation of Life (1959)

IMDb: 7.8

Özet: Anne olmanın zorluğu, ırkçılık ve başarı uğruna yapılabilecekleri sorgulayan film, ünlü bir oyuncu olmayı hayal eden ve sekiz yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan Lora ile siyahi bir dul olan Annie'yi konu ediyor. Lora, küçük kızı Suzie'ye bakması için Annie'yi evine alır. Yıllar sonra Lora, başarılı ve büyüleyici bir sahne ve sinema yıldızı olur. Aradan geçen zamanın ardından Annie’nin açık tenli kızı Sarah Jane, kendini çevresine bir beyaz olarak tanıtmaya başlar. Bu sayede hem köklerini hem de geçmişini inkâr eder. Yönetmenliğini Douglas Sirk'ün üstlendiği film, dönemin Amerika'sında siyahlara uygulanan toplumsal baskıyı ön plana alıyor.

Oyuncular: Lana Turner, John Gavin, Sandra Dee

YönetmenDouglas Sirk

16. The Umbrellas of Cherbourg (1964)

16. The Umbrellas of Cherbourg (1964)

IMDb: 7.8

Özet: Cannes'dan En İyi Film Ödülü'yle dönen 'Cherbourg Şemsiyeleri', bir şemsiye dükkanının sahibi olan üvey annesiyle birlikte yaşayan genç bir kadının öyküsünü anlatıyor. Bir süre sonra aşık olduğu adamla evlenmek istemesi ve annesinin buna karşı çıkmasıyla başlayan olaylar, kadının sevgilisinin iki yıllığına askere gitmesiyle dramatik bir boyut kazanıyor.

Oyuncular: Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon

Yönetmen: Jacques Demmy

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15. Kramer vs. Kramer (1979)

15. Kramer vs. Kramer (1979)

IMDb: 7.8

Özet: Bir kadın bir gün kocasını terk etme kararı alır ve onu oğluyla baş başa bırakarak çekip gider. İşte tam da burada bir anne ve babanın, gerçek anlamda ebeveyn olmayı öğrenme süreçlerinin ilk adımı atılır. Ted başlangıçta işkolik biridir ve oğlu Billy için gereken zamanı ayırmak çok zordur. Bir kahvaltı sonrasında ne yapması gerektiğini bilemez. Ve aslında oğlunu hiç tanımamaktadır. Yine de zamanla onlara her şeyi sevgiyle öğretecektir. Tam yakınlaşma ve bağ kurulduğu anda anne Joanna ortaya çıkar ve oğlunun velayetini ister. İşte o anda kıran kırana bir ebeveynlik mücadelesi başlar. Avery Corman'ın romanından uyarlanan film, gerçek bir kült kategorisine girmiştir.

Oyuncular: Dustin Hoffman, Meryl Streep, Justin Henry

Yönetmen: Robert Benton

14. The Notebook (2004)

14. The Notebook (2004)

IMDb: 7.8

Özet: Bir bakımevinde yaşayan ve çevresindekiler tarafından 'Duke' diye anılan yaşlı adam, sararmış defterinde yazılı olan bir aşk hikayesine gömülür. Hikaye 1940 yılında başlar. Güney Carolina'da bulunan Seabrook Adası'na, 17 yaşındaki genç bir kız olan Allie Hamilton gelir. Ailesiyle birlikte tatilde olan Allie, burada yaşayan Noah adında bir gençle yakınlaşır. Aralarındaki sınıfsal ve ekonomik farklılıklarına rağmen, duygularına engel olmazlar ve birlikte mutlu bir zaman geçirirler. Ancak, 2. Dünya Savaşı'nın yaklaşmasıyla birlikte, onları bekleyen ayrılık kapıya dayanmaktadır.

Oyuncular: Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner

Yönetmen: Nick Cassavetens

13. Past Lives (2023)

13. Past Lives (2023)

IMDb: 7.9

Özet: 2000 yılında Güney Kore'nin Seul şehrinde, Na Young ve Hae Sung adlı 12 yaşındaki sınıf arkadaşları birbirlerine karşı hisler geliştirir ve bir randevuya giderler. Na Young'un ailesi Toronto'ya göç eder ve iletişimleri kopar. On iki yıl sonra, Hae Sung askerlik hizmetini tamamlar ve Na Young (şimdi Nora) New York'a taşınır. İkili Facebook'ta yeniden bağlantı kurar ve görüntülü görüşmeler yaparlar. Ancak, birbirlerini ziyaret etmeleri mümkün değildir çünkü Nora bir yazarların geri çekilme programına katılacak ve Hae Sung Çin'e taşınacaktır. Sonunda, Nora ile Hae Sung arasındaki iletişim geçici olarak kesilir. Aradan geçen yıllarda Nora, Arthur ile evlenir. Hae Sung, New York'a gelir ve Nora ile buluşur. Arthur, Nora'nın Hae Sung'a olan duygularını sorgular. Üçü birlikte akşam yemeğine giderler. Hae Sung, Nora ile geçmişte ne olduklarını ve gelecekte ne olabileceklerini merak eder. Nora ve Hae Sung birbirlerine veda ederler ve ayrılırken Nora, Arthur'ın kollarında ağlar.

Oyuncular: Greta Lee, Seung Ah Moon, Teo Yoo,

Yönetmen: Celine Song

12. E.T. (1982)

12. E.T. (1982)

IMDb: 7.9

Özet: Meraklı bir uzaylı grubu, dünyayı ziyaret etmek ve meraklarını gidermek için gelirler. Ancak geri dönüşleri sırasında birini memleketlerine götürmeyi unuturlar. 3 milyon ışık yılı uzaklıktan gelen bu sevimli yaratık, korku içinde, hiç tanımadığı bir yerde tek başına kalır. Elliot adında 10 yaşındaki bir çocuk, bu yaratığı sahiplenip evine götürmeye karar verir. Elliot, sadece E.T'yi tanımakla kalmaz; aynı zamanda önyargıları yıkmak için de büyük bir çaba sarf eder.

Oyuncular: Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace

Yönetmen: Steven Speielberg

11. Titanic (1997)

11. Titanic (1997)

IMDb: 7.9

Özet: Teknolojinin hızla ilerlediği bir dönemde, insanlar herhangi bir sorunun üstesinden gelemeyeceklerine inanmaya başlarlar. Bu inanç, 'Titanic' adlı dev transatlantiğin insanlığın doğaya karşı bir meydan okuması gibi görünmesiyle daha da pekişir. 'Düşler Gemisi' olarak anılan bu yolculukta, Avrupa'dan Amerika'ya dönmekte olan genç bir ressam olan Jack ve nişanlısı ile annesiyle Philadelphia'ya giden genç bir kız olan Rose da bulunmaktadır. İki genç, tesadüfen tanışır ve aralarındaki sosyal farklara rağmen birbirlerine yakınlaşırlar. Ancak doğa, insanoğlunun artan kibrine bir son verme niyetindedir. Yola çıkıldıktan dört buçuk gün sonra, 10 Nisan 1912'de, Titanic büyük bir buz dağına çarpacak ve trajik olaylar zincirini başlatacak, gemi sulara gömülecektir.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane

Yönetmen: James Cameron

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10. La Strada (1954)

10. La Strada (1954)

IMDb: 8

Özet: Gelsomnia, fakir ailesi tarafından gezici bir sirk göstericisi olan huysuz Zampano'ya verilir. Bu iki farklı karakter, birlikte yolculuk yaparken dünyayı tamamen farklı gözlerle görürler. Hassas Gelsomnia, iyimser, dost canlısı ve neşeli bir karakterken; Zampano ise para, cinsellik ve yemekle hayatı sınırlar. Zampano'nun ilgisini çeken Gelsomnia, ona aşık olacak ancak bu aşk, onu parçalara ayıracak ve yıpratacaktır. Zampano'nun uyguladığı fiziksel ve duygusal şiddetler, Gelsomnia'nın ruhunu zayıflatırken, Zampano da pişmanlık dolu bir kaderle yüzleşecek ve en acı pişmanlıkları tadacaktır.

Oyuncular: Giulietta Masina, Anthony Quinn, Richard Basehart

Yönetmen: Fedrico Fellini

9. My Neighbor Totoro (1988)

9. My Neighbor Totoro (1988)

IMDb: 8.1

Özet: 'My Neighbor Totoro' filminde, anneleri uzun süreli bir hastalığa yakalandığında, ona daha yakın olmak için yattığı hastanenin yakınındaki eski bir eve taşınmak isteyen iki küçük kızı anlatılır. Babalarını da ikna ederek bu kırsal yere taşınırlar. Küçük kızlar Satsuki ve Mei, zamanla evin içinde onlarla birlikte yaşayan bazı varlıkları fark ederler. Bu varlıklardan bir şekilde kurtulduklarında, evlerinin karşısındaki ormanda karşılaştıkları büyüleyici varlıklar, iki kardeşi büyülü bir dünyanın içine sürükler.

Oyuncular: Chika Sakamoto, Noriko Hidaka, Shigesato Itoi

Yönetmen: Hayao Miyazaki

8. Dead Poets Society (1989)

8. Dead Poets Society (1989)

IMDb: 8.1

Özet: 'Dead Poets Society', gerçekten devrimci bir bakış açısına sahip olan kitap/filmlerden biridir. Hem anlatımı hem de başroldeki Robin Williams'tan genç oyunculara kadar herkesin üst düzey performansı, filme ayrı bir lezzet katıyor. Filmde, gerçeküstü göndermeler ve arkadaşlar arası dayanışmayı çok etkili bir şekilde dışavuran sahneler bulunmaktadır. 1950’lerin Welton Akademisi, ciddi, disiplinli ve akademik çevrelerde saygınlığı yüksek olan ancak gerikafalılığın iktidarda olduğu bir okuldur. Okul yönetiminin muhafazakar ve ortodoks tavırları, okulu öğrenciler için sıkıcı ve bunaltıcı bir yer haline getirmektedir. Ancak yeni İngilizce öğretmeni John Keating’in okula atanmasıyla çok şey değişecektir. Keating, öğrencilerine ders kitaplarını yırtıp atmalarını, kalıplaşmış düşünce şekillerinden uzaklaşmalarını ve hayatlarını dolu dolu yaşamalarını öğütlemesiyle okulun statükocu tavrına son derece zıt bir profil çizmektedir. Öğrencilerini şiir ve nitelikli edebi yapıtlarla tanıştıran Keating, onların pek çoğu üzerinde derin bir etki yaratır ve onların geleceğe dair hayallerinin şekillenmesini sağlar. Elbette Keating’in yaklaşımının okul yönetimi tarafından farkedilmesi ve üstüne gidilmesi uzun sürmeyecektir. Ancak okul müdürü Nolan, Keating’i okuldan uzaklaştırma kararı aldığında, hayatlarını değiştirdiği öğrenciler, Keating’i savunmak için harekete geçerler. 1989’da dört dalda Oscar’a aday olan 'Ölü Ozanlar Derneği', Tom Schulman’a En İyi Senaryo ödülünü getirmişti. Williams'ın ilerici öğretmen rolüyle destan yazdığını ve kariyerinin en iyi oyunlarından birini çıkardığını söylemek mümkündür.

Oyuncular: Robin Williams, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard

Yönetmen: Peter Weir

7. Bicycle Thieves (1948)

7. Bicycle Thieves (1948)

IMDb: 8.3

Özet: İkinci Dünya Savaşı sonrası Roma'da Antonio, iş bulma çabası içindedir. Karısı Maria, Antonio'nun bisikletini kurtarmak için çeyiz çarşaflarını rehin dükkanına götürür. Antonio'nun işe başlamasıyla bir genç adam bisikleti çalar. Antonio, hırsızı takip eder ancak başarısız olur. Antonio, hırsızı bir pazarda ve ardından bir genelevde arar. Ancak, hırsızı bulamaz ve sonunda bir bisiklet çalar. Bu sırada Bruno, babasını polisten kurtarır. Antonio ve Bruno, kalabalığın içinden sessizce uzaklaşır.

Oyuncular: Laberto Maggiorani, Enzo Stailo, Lianella Carell

Yönetmen: Vittoria De Sica

6. Ikiru (1952)

6. Ikiru (1952)

IMDb: 8.3

Özet: 'Yaşamak', kanser olduğunu öğrenen bir adamın hayatının anlamını sorgulamasını konu ediyor. Kanji Watanabe, yıllardır aynı sıkıcı işte çalışan, hayatından hiçbir beklentisi olmayan, sıradan bir adamdır. Etrafında onu umursarmış gibi görünen bir oğlu ve bir de üvey kızı vardır. Karısı ise bu dünyadan ayrılmıştır. Bir süre sonra Kanji, kanser olduğunu öğrenir. Bu, uzun zamandır hiçbir şeyin değişmediği hayatında taze bir yeniliktir. Kanji, bugüne kadar hiç sorgulamadığı hayatının onun için ne anlama geldiğini sorgulamaya başlayacaktır.

Oyuncular: Takashi Shimura, Haruo Tanaka, Minoru Chiaki

Yönetmen: Akira Kurosawa

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5. Up (2009)

5. Up (2009)

IMDb: 8.3

Özet'Up'ta, rastlantı eseri yolları kesişen iki çocuk, yıllarca sürecek tatlı ve dokunaklı bir hikayenin başkahramanlarıdır. Maceraperest doğan ve hayattaki her şeye dair çocuksu saf meraklar barındıran Ellie'nin tek hayali dünyayı gezebilmektir. Carl ise sessizliği ve dinginliğiyle örttüğü maceraperestliği ve kocaman kalbiyle Ellie'nin tek isteğini gerçekleştirebilmeyi diler. İki küçük çocuk büyür, evlenir, yaşlanır... Ölüm Ellie'nin kapısını çalar, Carl ise sevdiğinden kalan tek şeyi, bu çocuksu hayali gerçekleştirmeye karar verir.

Oyuncular: Edward Asner, Jordan Nagai, Bob Peterson

Yönetmen: Pete Docter, Bob Peterson

4. Sansho the Bailiff (1954)

4. Sansho the Bailiff (1954)

IMDb: 8.4

Özet: Erdemli olmayı her şeyin önünde tutan bir devlet yöneticisi, feodal kral tarafından ülkenin uzak bir noktasına sürgüne gönderilir. Karısı ve çocukları ise artık başka bir yerde yaşamak zorundadırlar. Geçen yılların ardından, karısı Tamaki ve çocukları Zushiō ve Anju, babalarını görmek üzere sürgün bölgesine doğru yola çıkarlar. Ancak yolda onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Büyük Japon yönetmen Kenji Mizoguchi'nin en önemli filmlerinden biri olan Efendi Sanso, döneminin en yoğun dram filmlerinden biridir.

Oyuncular: Kinuyo Tanaka, Yoshiaki Hanayagi, Kyôko Kagawa

Yönetmen: Kenji Mizoguchi

3. Grave of the Fireflies (1988)

3. Grave of the Fireflies (1988)

IMDb: 8.5

Özet: Grave of the Fireflies, II. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkilerini iki küçük kardeşin hayatı üzerinden anlatan insanlık tarihinin en kara lekelerinden biri olan bir film. Annelerini savaşta kaybeden Seita ve Setsuko, babalarının da savaşta olması nedeniyle yakın bir akrabalarına gönderilirler. Ancak uyum sağlayamazlar ve evden kaçarak, savaşın izlerinin en derin olduğu sokaklarda hayatta kalmaya çalışırlar. Ancak bu yolculuk, bildiğimiz türden bir yolculuk değildir; kan kokan sokaklarda verilen bir yaşam savaşına dönüşür. Akiyuki Nosaka'nın yarı otobiyografik romanından uyarlanan film, savaş temasını en dokunaklı ve gerçekçi şekilde işleyen yapımlardan biridir.

Oyuncular: J. Robert Spencer, Ayano Shiraishi, Veronica Taylor

Yönetmen: Isao Takahata

2. It's a Wonderful Life (1946)

2. It's a Wonderful Life (1946)

IMDb: 8.6

Özet: İş adamı George Bailey, bir dizi olumsuz olayın ardından intihar etmek üzere köprü kenarında sallanmaktadır. Tam o sırada Clarence adında bir 'koruyucu melek' belirir ve George'u intihardan vazgeçirmek için bir oyun oynamaya karar verir. Bu oyunda George, hayatının nasıl olacağını görmek için eski yaşamına geri döner ve hiç tanışmadığı insanların hayatının nasıl olacağını görür. Bu olağanüstü deneyim sayesinde George, iyilik yapmanın ve insanlara yardım etmenin önemini anlar ve hayatının değerini keşfeder. Frank Capra'nın başyapıtı olan bu film, herkesin kendini iyi hissettiği bir yapım olarak bilinir ve pozitif duygular verdiği için her yılbaşı Amerikan televizyonlarında gösterilir. Kesinlikle izlenmesi gereken harika bir film.

Oyuncular: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore

Yönetmen: Frank Capra

1. Life is Beautiful (1997)

1. Life is Beautiful (1997)

IMDb: 8.6

Özet: 'Life is Beautiful'da, başkahramanımız hayat dolu Guido'nun güzeller güzeli öğretmen Dora'ya vurulur ve tüm engellere rağmen evlenirler. Ardından bir de çocuk sahibi olan çiftin hayatlarındaki tüm pürüzler ortadan kalktığında savaş patlak verir. Yahudi oldukları için toplama kampına götürüldüklerinde Guido, oğluna esir kampının ve savaşın bir oyun olarak söyleyecek; oğlu, oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak çok istediği bir oyuncak tankı hediye edecektir.

Oyuncular: Roberto Benigni, Horst Buchholz, Marisa Paredes

Yönetmen: Roberto Benigni

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