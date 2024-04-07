Salya Sümük Ağlamak İsteyenlere Özel Liste: Sizi Hüngür Hüngür Ağlatmaya Aday 25 Film
Salya Sümük Ağlamak İsteyenlere Özel Liste: Sizi Hüngür Hüngür Ağlatmaya Aday 25 Film
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Mendilleri çıkarın! Tüm zamanların en iyi gözyaşı filmlerine dalma zamanı. Bu filmlerin her biri sizi ağlatmaya, gözyaşı döktürmeye, yas tutturmaya aday. Siz de ekran karşısında hüngür hüngür ağlamak istiyorsanız 👇
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25. Love Story (1970)
24. Beasts of the Southern Wild (2012)
23. Manchester by the Sea (2016)
22. Bambi (1942)
21. Steel Magnolias (1989)
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20. Brokeback Mountain (2005)
19. Field of Dreams (1989)
18. Sophie's Choice (1982)
17. Imitation of Life (1959)
16. The Umbrellas of Cherbourg (1964)
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15. Kramer vs. Kramer (1979)
14. The Notebook (2004)
13. Past Lives (2023)
12. E.T. (1982)
11. Titanic (1997)
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10. La Strada (1954)
9. My Neighbor Totoro (1988)
8. Dead Poets Society (1989)
7. Bicycle Thieves (1948)
6. Ikiru (1952)
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5. Up (2009)
4. Sansho the Bailiff (1954)
3. Grave of the Fireflies (1988)
2. It's a Wonderful Life (1946)
1. Life is Beautiful (1997)
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