Salya Sümük Ağlamak İsteyenlere Özel Liste: Sizi Hüngür Hüngür Ağlatmaya Aday 25 Film

IMDb: 7.9

Özet: 2000 yılında Güney Kore'nin Seul şehrinde, Na Young ve Hae Sung adlı 12 yaşındaki sınıf arkadaşları birbirlerine karşı hisler geliştirir ve bir randevuya giderler. Na Young'un ailesi Toronto'ya göç eder ve iletişimleri kopar. On iki yıl sonra, Hae Sung askerlik hizmetini tamamlar ve Na Young (şimdi Nora) New York'a taşınır. İkili Facebook'ta yeniden bağlantı kurar ve görüntülü görüşmeler yaparlar. Ancak, birbirlerini ziyaret etmeleri mümkün değildir çünkü Nora bir yazarların geri çekilme programına katılacak ve Hae Sung Çin'e taşınacaktır. Sonunda, Nora ile Hae Sung arasındaki iletişim geçici olarak kesilir. Aradan geçen yıllarda Nora, Arthur ile evlenir. Hae Sung, New York'a gelir ve Nora ile buluşur. Arthur, Nora'nın Hae Sung'a olan duygularını sorgular. Üçü birlikte akşam yemeğine giderler. Hae Sung, Nora ile geçmişte ne olduklarını ve gelecekte ne olabileceklerini merak eder. Nora ve Hae Sung birbirlerine veda ederler ve ayrılırken Nora, Arthur'ın kollarında ağlar.

Oyuncular: Greta Lee, Seung Ah Moon, Teo Yoo,

Yönetmen: Celine Song