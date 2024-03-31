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Salem Cadı Mahkemelerinin Büyülü ve Korkunç Ruhunu En İyi Yansıtan Sürükleyici Filmler

Salem Cadı Mahkemelerinin Büyülü ve Korkunç Ruhunu En İyi Yansıtan Sürükleyici Filmler

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 16:01

Salem Cadı Mahkemeleri filmleri, cadılık suçlamalarının tarihsel bağlamında yaşanan gerçek korkuyu keşfetmek için izleyicilere unutulmaz bir yolculuk sunuyor. Massachusetts'te 1692-1693 yıllarında gerçekleşen Salem Cadı Mahkemeleri, kasaba halkının cadılıkla suçlanmasıyla başlayan ve büyük bir histeri dalgasına dönüşen bir dönemi işaret ediyor. O dönemde, birçok masum insan cadılıkla suçlanıp mahkum edilmiş ve hatta idam edilmiştir. Bu dönemi anlatan en iyi filmler 👇

Kaynak: https://screenrant.com/movies-shows-i...
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1. The Undead (1957)

1. The Undead (1957)

IMDb: 4.7

Özet: Psişik araştırmacı Quintus, fahişe Diana'yı hipnozla geçmiş yaşamına göndermeye çalışır. Diana, Orta Çağ'da cadı olarak suçlanan Helene'in bedenine geçer ve idam edilmesini önlemeye çalışır. Helene, hayatta kalırsa Diana ve diğer gelecek versiyonları var olamayacakları için kaderine razı olur ve ölür. Quentin, geçmişe giderek Helene'yi kurtarmaya çalışır ancak yeni sorunlarla karşılaşır. Sonunda, Helene'nin ölümü ve Diana'nın uyanmasıyla Quintus, geçmişte mahsur kalır.

Oyuncular: Pamela Duncan, Richard Garland, Allison Hayes

Yönetmen: Roger Corman

2. The Covenant (2006)

2. The Covenant (2006)

IMDb: 5.2

Özet: İngiltere'nin saygın Spencer Akademisi'nde eğitim gören dört farklı genç, bir öğrencinin cinayetiyle sarsılan bir sırın ortaya çıkmasıyla bir araya gelir. Ortak atalara ve kutsal bir soy hattına sahip olan bu gençler, doğaüstü güçlere sahiptir ve yıllar önce yapılan sessizlik anlaşmasıyla korunan sırları vardır. Ancak, kötü niyetli bir 'beşinci' ortaya çıktığında, bu sırlar ifşa olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Sevdiklerini korumak isteyen gençler, egolarını bir kenara bırakıp güçlerini birleştirerek kendilerini ve sevdiklerini tehlikeden korumak için mücadele edeceklerdir.

Oyuncular: Steven Strait, Laura Ramsey, Sebastian Stan

Yönetmen: Renny Harlin

3. The Lords Of Salem (2012)

3. The Lords Of Salem (2012)

IMDb: 5.2

Özet: Blond rock şarkıcısı Heidi, yerel bir radyo istasyonunda DJ'lik yapmakta ve iki Herman (Whitey ve Munster) ile birlikte 'Big H Radyo Takımı'nın bir parçasını oluşturmaktadır. Heidi'ye Lords tarafından bir hediye olarak gelen gizemli bir ahşap kutu içinde bir plak bulunur. Bu plak, geriye doğru çalındığında Heidi'nin geçmişte yaşadığı bir travmayı tetikler. Daha sonra Whitey plakları Lords of Salem olarak adlandırarak çalar ve bu sefer plak normal olarak çalar. Ancak asıl tehlike, orijinal Salem Lordları'nın geri dönmesiyle başlar ve Heidi ile ekibi için korkunç bir tehdit oluşturur.

Oyuncular: Sheri Moon Zombie, Meg Foster, Bruce Davidson

Yönetmen: Rob Zombie

4. The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)

4. The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)

IMDb: 6.3

Özet: Kara Veba döneminde, genç keşiş Osmund, sevgilisi Averill ile yeniden bir araya gelmek için Tanrı'dan bir işaret arar. Bir necromancer tarafından yönetilen bir köye rehberlik etmek üzere Ulric tarafından yönlendirilen bir grup ile birlikte katılır. Yolda, Osmund, Averill'in giysilerini bulur ve onun öldüğünü düşünür. Grup köye vardığında, Osmund, Averill'in Langiva tarafından diriltildiğini tanık olur. Grup yakalanır ve Tanrı'yı reddetmeyi reddettiklerinde, acımasız infazlarla karşı karşıya kalır. Osmund, Averill'in acı çekmesini önlemek için onu yanlışlıkla öldürür, ancak daha sonra onun uyuşturulduğunu ve görünüşteki dirilişinin bir hile olduğunu öğrenir. Grup köyün dehşetiyle yüzleşirken, Osmund'un intikam arayışı onu tüketir ve masum kadınlar için trajik sonuçlara yol açar.

Oyuncular: Sean Bean, Eddie Redmayne, Kimberley Nixon

Yönetmen: Christopher Smith

5. Black Death (2010)

5. Black Death (2010)

IMDb: 6.4

Özet: 14. yüzyılda, Orta Çağ İngiltere'sinde, aday keşiş Osmund manastıra sığınan genç bir kadın olan Averill ile gizli bir ilişki yaşar. Salgın manastıra ulaştığında, Osmund, Averill'in onu bekleyeceği yakınlardaki ormana gitmesini önerir ve Tanrı'dan bir işaret bekler. Kısa bir süre sonra, bölgesel başpiskoposun elçisi olan Ulric, vebadan etkilenmemiş uzak bir bataklık köyüne ulaşmak için rehberlik arar ve Osmund gönüllü olur. Yolculuk sırasında, Griff ve Ivo ölürken, Osmund Averill'in öldüğünü düşünür. Köye vardıklarında, köylüler askerleri etkisiz hale getirir ve Osmund, Averill'in gerçekte ölmediğini ve onu öldürenin kendisi olduğunu öğrenir. Bu bilgiyle yıkılan Osmund, Langiva'nın kaçmasını önleyemez ve Wolfstan, görevin tamamlandığını düşünerek Osmund'u manastıra geri götürür.

Oyuncular: Sean Bean, Eddie Redmayne, Kimberley Nixon

Yönetmen: Christopher Smith

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6. The Blair Witch Project (1999)

6. The Blair Witch Project (1999)

IMDb: 6.5

Özet: Maryland sınırlarındaki Black Hills Ormanları'nda efsanevi Blair Cadısı hakkında bilgi toplamak amacıyla üç kişilik bir belgesel ekibi yola çıkar. Ancak, bu yolculukları basit bir araştırmadan çok daha fazlasına dönüşür. Zaman ilerledikçe, efsanenin gerçek olabileceğini düşünmeye başlarlar ve ormanın karanlık derinliklerine doğru bir keşif yolculuğuna çıkarlar. Daniel Myrick ve Eduardo Sánchez'in yönettiği film, 'found footage' türünün öncülerinden biridir ve korku sinemasında bir kült haline gelmiştir.

Oyuncular: Heather Donahue, Michael C. Williams, Joshua Leonard

Yönetmen: Daniel Myrick, Eduardo Sanchez

7. Maid Of Salem (1937)

7. Maid Of Salem (1937)

IMDb: 6.5

Özet: 'Maid of Salem' (1937), Salem Cadı Mahkemeleri'ni konu alan bir Amerikan tarih ve dram filmidir. Film, gerçek olaylara dayanmaktadır ve 1692'de Massachusetts'te gerçekleşen cadı avı dönemini ele almaktadır. Salem'de yaşayan genç bir kadının cadılıkla suçlanması ve ardından yaşadığı mahkeme sürecini anlatır. Filmin başrollerinde Claudette Colbert, Fred MacMurray ve Harvey Stephens yer almaktadır.

Oyuncular: Claudette Colbert, Fred MacMurray, Harvey Stephens

Yönetmen: Frank Lloyd

8. Fear Street 1666 (2021)

8. Fear Street 1666 (2021)

IMDb: 6.6

Özet: 1666 yılı. Bir söylenemez kötülük, Union'a, Sunnyvale ve Shadyside olarak bölünmeden önceki orijinal yerleşim yeri üzerine lanetini yaymış, yeni bir dönem olan talihsizlik ve dehşet çağını başlatmıştır. Korku Sokağı 1. Kısım: 1994'teki acımasız alışveriş merkezi cinayetlerinin ardından Deena, ölüm ve çürümenin canlı, kan donduran vizyonları ile rahatsız edilmektedir. Tek gördüğü büyücüyü ve katliamda hayatta kalan tek kişi olan Cindy Berman'a, Korku Sokağı 2. Kısım: 1978'deki kanlı Camp Nightwing katliamından sonra, adım atması için baskı yapılır. Artık geri dönüş yok, ve beden ve el birleşene kadar, lanetli Sarah Fier'ın ateşli laneti herkesten sakındır. Ancak kötülüğün sınırları yoktur.

Oyuncular: Kiana Madeira, Benjamin Flores Jr., Randy Havens

Yönetmen: Leigh Janiak

9. The Crucible (1996)

9. The Crucible (1996)

IMDb: 6.8

Özet: Arthur Miller'ın 'The Crucible' adlı eseri, genç metresi Abigail'in John Proctor'u terk etmesinin ardından başlayan trajik olayları anlatıyor. Abigail, Proctor'un karısını öldürmeye karar verir ve arkadaşlarıyla birlikte bir cinayet ritüeli planlar. Ancak gizli ayinlerin açığa çıkmasıyla birlikte Abigail ve arkadaşları yargılanmaya başlar, bu da büyük bir dramın ve toplumsal çalkantının fitilini ateşler.

Oyuncular: Paul Scofield, Winona Ryder, Daniel Day-Lewis

Yönetmen: Nicholas Hytner

10. The Autopsy Of Jane Doe (2016)

10. The Autopsy Of Jane Doe (2016)

IMDb: 6.8

Özet: Baba Tommy ve oğlu Austin, birlikte çalışan adli tıp memurlarıdır ve annelerinin ölümü sonrası birbirlerine daha da yakınlaşmaya çalışmaktadırlar. Ancak Austin, kendi hayatını kurmak ve şehir değiştirmek istemektedir. Bu niyetini babasıyla paylaşmak üzereyken, evlerinin bodrum katında bulunan morglarına gizemli bir ceset getirilir. Genç kadın cesedinin sıradan bir cinayet kurbanı olmadığını anladıklarında, babaoğul, olayın ardındaki gizemi çözmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar.

Oyuncular: Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond

Yönetmen: André Øvredal

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11. The Crucible (1996)

11. The Crucible (1996)

IMDb: 6.8

Özet: 'The Crucible', Arthur Miller'ın ünlü oyunu olan 'Cadı Kazanı'nın film uyarlamasıdır. Oyun, 1692 yılında Salem, Massachusetts'te gerçekleşen Salem Cadı Mahkemeleri'nde yaşananları temel alır. Hikaye, genç ve tutkulu bir kadın olan Abigail Williams'ın, ilişkilerinin sona ermesiyle birlikte intikam almak için sahte cadılık iddiaları atmaya başlamasıyla başlar. Abigail, eski sevgilisi John Proctor'un karısı Elizabeth'i cadılıkla suçlayarak onu öldürmeye çalışır. Ancak bu iddialar, kasabanın düzenini alt üst eder ve gerilim dolu bir cadı avı başlar. John Proctor ve eşi Elizabeth, gerçekleri açığa çıkarmaya ve kendi masumiyetlerini kanıtlamaya çalışırken, toplumun korku ve paranoyasıyla mücadele etmek zorundadırlar. Bu derinlikli hikaye, kişisel ihanetin, kolektif histerinin ve toplumsal baskının altında yatan güçlü temaları ele alırken, insan doğasının karanlık yönlerini de ortaya çıkarıyor.

Oyuncular: Paul Scofield, Winona Ryder, Daniel Day-Lewis

Yönetmen: Nicholas Hytner

12. Hocus Pocus (1993)

12. Hocus Pocus (1993)

IMDb: 6.9

Özet: 300 yıl önce, Sanderson kardeşlerin büyücülük suçlamasıyla idam edilmelerinin ardından, Cadılar Bayramı'nda kasabalarına geri dönerler. Yeniden canlanan üç cadı kız kardeş, kasabaya taşınan Max adındaki bir çocuk ve onun ölümsüz kedisiyle karşılaşır. Max ve kedi, dirilen cadıları yeniden durdurmak ve kasabayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişirler.

Oyuncular: Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy

Yönetmen: Kenny Ortega

13. The Witch (2015)

13. The Witch (2015)

IMDb: 7

Özet: 17. yüzyılda İngiltere'de yaşayan William ve Katherine çifti, sıkı Hristiyan kurallarına bağlı bir şekilde, beş çocuklarıyla birlikte ıssız bir ormanda yaşamaktadır. Ancak aileleri, beklenmedik ve gizemli olaylarla sarsılmaya başlar. Yeni doğan bebekleri Sam, bir anda ortadan kaybolur, büyük kızları Thomasin, ilahi sesler duyduğuna inanır, ikizler ise tuhaf davranışlar sergiler. Bu gizemli olaylar, ailenin başına gelecek büyük felaketlerin habercisi olur. 

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie

Yönetmen: Robert Eggers

14. ParaNorman (2012)

14. ParaNorman (2012)

IMDb: 7

Özet: Norman, 10 yaşında sevimli bir çocuktur ve ölü insanların ruhlarını görebilir, onlarla iletişime geçebilir. Bir gün kasabalarını zombiler basar ve kasaba halkı yalnızca Norman'a yardım edebilecek durumdadır. Ancak bu sefer karşılaştıkları sorun, sıradan bir zombi saldırısı değildir; kasaba yıllardır bir lanet altındadır ve Norman, sadece zombilerle değil, hayaletler, cadılar ve anlamayan yetişkinlerle de mücadele etmek zorundadır. Hayaletlerle konuşma yeteneği, onun paranormal güçlerini sınırların ötesine taşıyabilir mi? Tim Burton'ın sevdiği stop-motion tekniği ve üç boyutlu çekilen ikinci animasyon filmi olan ParaNorman, Sam Fell ve Chris Butler tarafından yönetilirken, orijinal senaryo yine Chris Butler'a aittir.

Oyuncular: Kodi Smit-McPhee, Tucker Albrizzi, Anna Kendrick

Yönetmen: Sam Fell, Chris Butler

15. Häxan (1922)

15. Häxan (1922)

IMDb: 7.6

Özet: Tarihi bir dersin ardından oyuncuların yeniden canlandırmalarıyla devam eden bu film, cadılığın en eski günlerinden başlayarak günümüze kadar olan tarihini (bu durumda yaklaşık 1922) betimliyor. Sonuç olarak, görsel ve anlatı aracı olarak yeniden canlandırmaları kullanan ilk filmlerden biri olmalıdır. Putperest tapınaktan şeytani ayinlere kadar histeriye kadar, film sizi son derece etkili görsel diziler eşliğinde çağlar boyu bir yolculuğa çıkarıyor.

Oyuncular: Maren Pedersen, Clara Pontoppidan, Elith Pio

Yönetmen: Benjamin Christensen

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16. Three Sovereigns For Sarah (1985)

16. Three Sovereigns For Sarah (1985)

IMDb: 7.6

Özet: Bu gerçek bir hikayeye dayanan bir öyküdür ve Salem Cadı Mahkemeleri transkriptlerinden esinlenmiştir. Sarah (Vanessa Redgrave) ve iki kız kardeşi cadılık şüphesiyle yargılanır. Kız kardeşleri idam edilirken, Sarah bir hapishane cezasına çarptırılır ve boyutları yalnızca yatması için yeterli olan bir kutuda hapis yatar. Serbest bırakıldığında ailesinin adı temize çıkarılır ancak yaşadığı tüm acılara karşılık olarak sadece üç altın sikkeye hak kazanır. Papazın yeğeni Abby Williams, köle Tituba'dan öğrendiği fal baktırma gibi yasadışı faaliyetlere girmeye başlar. Diğer yerel kızlar da bu işe katılır ve tuhaf davranışlar sergilemeye başlarlar. Abby ve kızlar sonunda yerel insanları 'cadı' olarak adlandırmaya ve hastalıklarını büyüye bağlamaya başlarlar. Yüzlerce kişi suçlanır ve hapse gönderilir, ancak suçlamaların gerçekliğinden şüphe eden birçok kişi vardır. Bunlar arasında Mary, Rebecca ve Sarah adlı üç kız kardeş de bulunmaktadır. Hepsi de masum olduklarını iddia etmelerine rağmen Mary ve Rebecca suçlu bulunur, idam edilir. Kalabalık nedeniyle Sarah ise duruşması beklenmek üzere bir çiftliğe gönderilir. Burada tamamen izole edilmiş bir tavuk kulübesinde kalır, çok hasta ve yalnız hisseder, ta ki ailesi onu kurtarıncaya kadar. Çılgınlık sona erer, ancak zeki kızlar ve bir 'etkilenen' anne, cadılık suçlamaları nedeniyle 19 kişinin idam edilmesine ve birinin ezilerek ölmesine yetecek kadar 'kanıt' sağlamayı başarır. Hikaye, 10 yıl sonra Sarah'ın aile adını temize çıkarmak istemesi üzerine mahkemeye anlatılır. Hakimler hemen suçluluğa karar veremez veya tazminat ödeyemez, ancak üç hakim Sarah'a 3 sembolik altın sikke verir, acı çeken her bir yaşam için bir tane.

Oyuncular: Venessa Redgrave, Kim Hunter, Phyllis Thaxter

Yönetmen: Philip Leacock

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