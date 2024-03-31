Salem Cadı Mahkemelerinin Büyülü ve Korkunç Ruhunu En İyi Yansıtan Sürükleyici Filmler

IMDb: 7.6

Özet: Bu gerçek bir hikayeye dayanan bir öyküdür ve Salem Cadı Mahkemeleri transkriptlerinden esinlenmiştir. Sarah (Vanessa Redgrave) ve iki kız kardeşi cadılık şüphesiyle yargılanır. Kız kardeşleri idam edilirken, Sarah bir hapishane cezasına çarptırılır ve boyutları yalnızca yatması için yeterli olan bir kutuda hapis yatar. Serbest bırakıldığında ailesinin adı temize çıkarılır ancak yaşadığı tüm acılara karşılık olarak sadece üç altın sikkeye hak kazanır. Papazın yeğeni Abby Williams, köle Tituba'dan öğrendiği fal baktırma gibi yasadışı faaliyetlere girmeye başlar. Diğer yerel kızlar da bu işe katılır ve tuhaf davranışlar sergilemeye başlarlar. Abby ve kızlar sonunda yerel insanları 'cadı' olarak adlandırmaya ve hastalıklarını büyüye bağlamaya başlarlar. Yüzlerce kişi suçlanır ve hapse gönderilir, ancak suçlamaların gerçekliğinden şüphe eden birçok kişi vardır. Bunlar arasında Mary, Rebecca ve Sarah adlı üç kız kardeş de bulunmaktadır. Hepsi de masum olduklarını iddia etmelerine rağmen Mary ve Rebecca suçlu bulunur, idam edilir. Kalabalık nedeniyle Sarah ise duruşması beklenmek üzere bir çiftliğe gönderilir. Burada tamamen izole edilmiş bir tavuk kulübesinde kalır, çok hasta ve yalnız hisseder, ta ki ailesi onu kurtarıncaya kadar. Çılgınlık sona erer, ancak zeki kızlar ve bir 'etkilenen' anne, cadılık suçlamaları nedeniyle 19 kişinin idam edilmesine ve birinin ezilerek ölmesine yetecek kadar 'kanıt' sağlamayı başarır. Hikaye, 10 yıl sonra Sarah'ın aile adını temize çıkarmak istemesi üzerine mahkemeye anlatılır. Hakimler hemen suçluluğa karar veremez veya tazminat ödeyemez, ancak üç hakim Sarah'a 3 sembolik altın sikke verir, acı çeken her bir yaşam için bir tane.

Oyuncular: Venessa Redgrave, Kim Hunter, Phyllis Thaxter

Yönetmen: Philip Leacock