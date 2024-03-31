Salem Cadı Mahkemelerinin Büyülü ve Korkunç Ruhunu En İyi Yansıtan Sürükleyici Filmler
Salem Cadı Mahkemelerinin Büyülü ve Korkunç Ruhunu En İyi Yansıtan Sürükleyici Filmler
Kaynak: https://screenrant.com/movies-shows-i...
Salem Cadı Mahkemeleri filmleri, cadılık suçlamalarının tarihsel bağlamında yaşanan gerçek korkuyu keşfetmek için izleyicilere unutulmaz bir yolculuk sunuyor. Massachusetts'te 1692-1693 yıllarında gerçekleşen Salem Cadı Mahkemeleri, kasaba halkının cadılıkla suçlanmasıyla başlayan ve büyük bir histeri dalgasına dönüşen bir dönemi işaret ediyor. O dönemde, birçok masum insan cadılıkla suçlanıp mahkum edilmiş ve hatta idam edilmiştir. Bu dönemi anlatan en iyi filmler 👇
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1. The Undead (1957)
2. The Covenant (2006)
3. The Lords Of Salem (2012)
4. The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)
5. Black Death (2010)
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6. The Blair Witch Project (1999)
7. Maid Of Salem (1937)
8. Fear Street 1666 (2021)
9. The Crucible (1996)
10. The Autopsy Of Jane Doe (2016)
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11. The Crucible (1996)
12. Hocus Pocus (1993)
13. The Witch (2015)
14. ParaNorman (2012)
15. Häxan (1922)
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16. Three Sovereigns For Sarah (1985)
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