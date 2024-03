Oscar'la Başarıları İspatlansa da Bazılarının Hemfikir Olmadığı Başyapıtlar

IMDb: 8

'Bu tam bir hayal kırıklığıydı. Singin In the Rain ve An American in Paris gibi klasik bir müzikal olmak istedi ama yeterince ileri gitmedi. Ve yine de, harika bir dram olmaktan çok müzikaldi. Nereye yönlenmek istediğini bilmeyen bir film, bu yüzden son derece sıkıcı, anti-klimatik bir yolun ortasında yürüyor.'