Oscar'la Başarıları İspatlansa da Bazılarının Hemfikir Olmadığı Başyapıtlar
Oscar'la Başarıları İspatlansa da Bazılarının Hemfikir Olmadığı Başyapıtlar
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/bendzialdows...
Her yıl, heyecanla Akademi'nin yılın en iyi filmleri ve performanslarına verdiği kararı bekleriz. Ancak bazen, izleyiciler olarak, bu kararlara tam olarak katılmayabiliyoruz. Yakın zamanda, izleyicilere Oscar kazananları veya adaylıklarını beğenmedikleri konusunda bir soru sorduk ve aldığımız cevaplardan 12 tanesini derledik. İşte izleyicilerin Akademi'nin seçimlerine karşı durduğu ve bu konuda yaptığı yorumlardan bazıları 👇
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12. Shakespeare in Love (1998)
11. Vicky Cristina Barcelona (2008)
10. The Shape of Water (2017)
9. Promising Young Woman (2020)
8. Crash (2004)
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7. Everything Everywhere All at Once (2022)
6. Dallas Buyers Club (2013)
5. La La Land (2016)
4. Green Book (2018)
3. Oppenheimer (2023)
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2. Forrest Gump (1994)
1. The Dark Knight (2008)
Siz hangi Oscar zaferine karşısınız? Yorumlarda buluşalım 👇
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