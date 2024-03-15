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Oscar'la Başarıları İspatlansa da Bazılarının Hemfikir Olmadığı Başyapıtlar

Oscar'la Başarıları İspatlansa da Bazılarının Hemfikir Olmadığı Başyapıtlar

film Oscar
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 20:01

Her yıl, heyecanla Akademi'nin yılın en iyi filmleri ve performanslarına verdiği kararı bekleriz. Ancak bazen, izleyiciler olarak, bu kararlara tam olarak katılmayabiliyoruz. Yakın zamanda, izleyicilere Oscar kazananları veya adaylıklarını beğenmedikleri konusunda bir soru sorduk ve aldığımız cevaplardan 12 tanesini derledik. İşte izleyicilerin Akademi'nin seçimlerine karşı durduğu ve bu konuda yaptığı yorumlardan bazıları 👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/bendzialdows...
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12. Shakespeare in Love (1998)

12. Shakespeare in Love (1998)

IMDb: 7.1

'Judi Dench'i çok seviyorum, ancak filmde sadece sekiz dakika göründü. Gwyneth Paltrow da hak etmiyordu ve film zaten hiç hak etmiyordu, özellikle Saving Private Ryan gibi bir film karşısında. Harvey Weinstein o Oscarları satın aldı.'

11. Vicky Cristina Barcelona (2008)

11. Vicky Cristina Barcelona (2008)

IMDb: 7.1

'Vicky Cristina Barcelona'daki Penelope Cruz'un iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum, ancak bence o yıl Doubt'daki Amy Adams, çok daha fazla hak ediyordu.'

10. The Shape of Water (2017)

10. The Shape of Water (2017)

IMDb: 7.3

'O filme o kadar heyecanla gitmiştim ki. Küçük Deniz Kızı ile Operadaki Hayalet tarzında bir şeyler bekliyordum ve belki biraz tuhaf olurdu, ama bu film tam olarak neydi öyle? Sinemada izledim ve yanımda en fazla 10 yaşında iki çocuk olan bir baba vardı. Bugüne kadar o filmi yeniden izlemedim ve bundan sonra da izlemeyi düşünmüyorum.'

9. Promising Young Woman (2020)

9. Promising Young Woman (2020)

IMDb: 7.5

'Sanat yönetimi, sinematografi ve kostüm tasarımı harikaydı ama Emerald Fennell o kötü senaryo için kazanmayı hak etmiyordu. Yönetimi harikaydı, harika bir yönetmen, ama Oscar'a layık bir yazar değil.'

8. Crash (2004)

8. Crash (2004)

IMDb: 7.7

'Bana göre, o yıl yayınlanan en iyi film kesinlikle değildi, Brokeback Mountain favoriydi ve o ödülü almalıydı.'

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7. Everything Everywhere All at Once (2022)

7. Everything Everywhere All at Once (2022)

IMDb: 7.8

'Jamie Lee Curtis. Ona karşı ofansif değilim ama gelin şu gerçeği kabul edelim, Stephanie Hsu hiç uğraşmadı mı? Demek istediğim, Joy Wang/Jobu Tuppaki rolünü mükemmel bir şekilde canlandırdı.'

6. Dallas Buyers Club (2013)

6. Dallas Buyers Club (2013)

IMDb: 7.9

'Şaşırdım, Jared Leto'dan ilk bahseden kişi ben oluyorum. Sadece genel olarak tüyler ürpertici değil, aynı zamanda bir trans kadını oynamak işi değildi.'

5. La La Land (2016)

5. La La Land (2016)

IMDb: 8

'Bu tam bir hayal kırıklığıydı. Singin In the Rain ve An American in Paris gibi klasik bir müzikal olmak istedi ama yeterince ileri gitmedi. Ve yine de, harika bir dram olmaktan çok müzikaldi. Nereye yönlenmek istediğini bilmeyen bir film, bu yüzden son derece sıkıcı, anti-klimatik bir yolun ortasında yürüyor.'

4. Green Book (2018)

4. Green Book (2018)

IMDb: 8.2

'Bu ilginç bir hikaye ve önemli bir içgörü, ama neden bir beyaz adamın bakış açısından anlatıldığını bilmiyorum. Temelde bize ırkçı bir adamın biraz daha az ırkçı hale gelmesini gösteriyor... Performanslar güçlüydü, ama diğer filmlerle karşılaştırıldığında En İyi Film için değerli olduğunu düşünmüyorum, özellikle de onunla yarışan diğer filmler göz önüne alındığında.'

3. Oppenheimer (2023)

3. Oppenheimer (2023)

IMDb: 8.4

'Popüler olmayan bir görüş olabilir ama Oppenheimer'ı kesinlikle sevmedim ve diğer harika filmler gibi Killers of the Flower Moon, Anatomy of a Fall ve The Holdovers gibi filmlerin önüne geçmesine sinir oluyorum.'

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2. Forrest Gump (1994)

2. Forrest Gump (1994)

IMDb: 8.8

'O yıl kesinlikle en abartılmış film buydu ve En İyi Film için aday gösterilmeye bile değmezdi, daha azından kazanmamalıydı. Ya Pulp Fiction ya da The Shawshank Redemption daha değerli bir kazanan olurdu.'

1. The Dark Knight (2008)

1. The Dark Knight (2008)

IMDb: 9

'Bunu söylediğim için çok fazla nefret alacağım hem de çok. Ama umrumda değil. Heath Ledger, 2009'da The Dark Knight için En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü almıştı. Benim gibi birkaç kişi gerçekten onun performansının hiç özel olmadığını düşünüyor. O bir Joker'di ama Joker gibi de değildi ve bu görüşüm için özür dilemiyorum. Bu filmi birkaç kez izledim ve gerçekten onun ardındaki çılgın tapınmayı anlamıyorum. Ayrıca, eğer ölmeseydi, birçok insanın farklı düşüneceğini düşünüyorum; çünkü öldü, kimse bu performansı kötü konuşamaz. O birçok yönden harika bir oyuncuydu, ama bu onun en iyi performansı değildi. Bence insanlar sadece bu konuya çok büyük bir anlam yüklüyorlar çünkü bu onun son performansıydı.'

Siz hangi Oscar zaferine karşısınız? Yorumlarda buluşalım 👇

Siz hangi Oscar zaferine karşısınız? Yorumlarda buluşalım 👇

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