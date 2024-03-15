Oscar'la Başarıları İspatlansa da Bazılarının Hemfikir Olmadığı Başyapıtlar

IMDb: 9

'Bunu söylediğim için çok fazla nefret alacağım hem de çok. Ama umrumda değil. Heath Ledger, 2009'da The Dark Knight için En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü almıştı. Benim gibi birkaç kişi gerçekten onun performansının hiç özel olmadığını düşünüyor. O bir Joker'di ama Joker gibi de değildi ve bu görüşüm için özür dilemiyorum. Bu filmi birkaç kez izledim ve gerçekten onun ardındaki çılgın tapınmayı anlamıyorum. Ayrıca, eğer ölmeseydi, birçok insanın farklı düşüneceğini düşünüyorum; çünkü öldü, kimse bu performansı kötü konuşamaz. O birçok yönden harika bir oyuncuydu, ama bu onun en iyi performansı değildi. Bence insanlar sadece bu konuya çok büyük bir anlam yüklüyorlar çünkü bu onun son performansıydı.'