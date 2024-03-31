Western Efsanesi John Wayne'in "Eskilerin Tadı Bir Başka" Diyeceğiniz En İyi 25 Filmi
Western Efsanesi John Wayne'in "Eskilerin Tadı Bir Başka" Diyeceğiniz En İyi 25 Filmi
Kaynak: https://collider.com/best-john-wayne-...
John Wayne, sinema tarihinde 'Western' türünün sembol ismi olarak anılır. Başrolde yer aldığı birçok Western filmiyle tanınan Wayne, kariyeri boyunca sadece bu türe sığmamıştır; savaş filmleri, aksiyon filmleri, dramalar ve hatta komedilerde de önemli roller üstlenmiştir. 1907'de doğan Wayne, sessiz film döneminde başladığı kariyerini 1976'da vefatına kadar sürdürmüş, 50 yılı aşkın bir sürede sayısız unutulmaz karaktere hayat vermiştir. İşte bu efsanevi oyuncunun en iyi filmlerinden en iyilerini sizin için sıraladık 👇
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25. The Wings of Eagles (1957)
24. The High and the Mighty (1954)
23. The Alamo (1960)
22. The Long Voyage Home (1940)
21. Rio Grande (1950)
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20. How the West Was Won (1962)
19. 3 Godfathers (1948)
18. Sands of Iwo Jima (1949)
17. The Horse Soldiers (1959)
16. Big Jake (1971)
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15. They Were Expendable (1945)
14. She Wore a Yellow Ribbon (1949)
13. Fort Apache (1948)
12. The Cowboys (1972)
11. True Grit (1969)
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10. Baby Face (1933)
9. El Dorado (1966)
8. The Shootist (1976)
7. The Quiet Man (1952)
6. The Longest Day (1962)
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5. Red River (1948)
4. Stagecoach (1939)
3. The Searchers (1956)
2. Rio Bravo (1959)
1. The Man Who Shot Liberty Valance (1962)
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Siz bu listedeki efsane filmlerden kaçını izlediniz? Yorumlarda buluşalım 👇
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