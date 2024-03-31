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Western Efsanesi John Wayne'in "Eskilerin Tadı Bir Başka" Diyeceğiniz En İyi 25 Filmi

Western Efsanesi John Wayne'in "Eskilerin Tadı Bir Başka" Diyeceğiniz En İyi 25 Filmi

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 18:01

John Wayne, sinema tarihinde 'Western' türünün sembol ismi olarak anılır. Başrolde yer aldığı birçok Western filmiyle tanınan Wayne, kariyeri boyunca sadece bu türe sığmamıştır; savaş filmleri, aksiyon filmleri, dramalar ve hatta komedilerde de önemli roller üstlenmiştir. 1907'de doğan Wayne, sessiz film döneminde başladığı kariyerini 1976'da vefatına kadar sürdürmüş, 50 yılı aşkın bir sürede sayısız unutulmaz karaktere hayat vermiştir. İşte bu efsanevi oyuncunun en iyi filmlerinden en iyilerini sizin için sıraladık 👇

Kaynak: https://collider.com/best-john-wayne-...
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25. The Wings of Eagles (1957)

25. The Wings of Eagles (1957)

IMDb: 6.6

Özet: AB Donanması pilotu Frank 'Spig' Wead, eğlenceli ve kavgacı bir maceraperesttir, ancak aynı zamanda Deniz Havacılığı'nın sert bir savunucusudur. Donanma'nın uçuş programının tanıtılmasına olan bağlılığı o kadar yoğundur ki evliliği ve aile hayatı zarar görür. Bir kaza onu felç edince, Spig uçmaya olan sevgisini ifade etmenin yeni bir yolunu bulur: senaryo yazma. Başarılı ve övülen bir şekilde, II. Dünya Savaşı'na ABD'nin katılmasının karşısında koyulamaz bir çağrı olduğunu bulur. Felci nedeniyle Donanma'ya yeniden alınmasını talep eden Spig, yapacak çok büyük bir katkısı olduğunu keşfeder.

Oyuncular: John Wayne, Maureen O'Hara, Dan Dailey

Yönetmen: John Ford

24. The High and the Mighty (1954)

24. The High and the Mighty (1954)

IMDb: 6.7

Özet: Hawaii'de, San Francisco'ya gitmek üzere kalkışa hazırlanan bir DC-4 yolcu uçağında, eski kaptan Dan Roman, deneyimli ilk subay olarak görev yapmaktadır. Uçakta, çeşitli kişisel sorunları olan farklı yolcular bulunmaktadır. Ancak, uçuş sırasında uçak bir dizi teknik sorunla karşılaşır ve kısa bir süre sonra motorlardan biri arıza yapar ve ateş alır. Mürettebat, yangını söndürür ancak motor yerinden çıkmıştır ve uçak yakıt kaybetmektedir. Uçak, kurtarma ekiplerine sinyal gönderir ve yakıt bitmeden önce San Francisco'ya ulaşmaya çalışır. Sonunda, uçak yağmur ve bulutlar arasından havalanarak şehrin üzerinden uçar ve iniş yapar. Yolcular ve mürettebat kurtarılır, ancak uçakta ciddi hasar oluşmuştur. Sonunda uçak güvenli bir şekilde inecek midir?

Oyuncular: John Wayne, Claire Trevor, Laraine Day 

Yönetmen: William A. Wellman

23. The Alamo (1960)

23. The Alamo (1960)

IMDb: 6.8

Özet: 1836 yılında, General Santa Anna ve Meksika Ordusu Teksas'ı ele geçirirken ilerlemektedir. Onu durdurabilmek için General Sam Houston'ın ana kuvvetini hazırlaması gerekmektedir. Bu zamanı kazanabilmek için, Albay William Travis'e Meksikalıların rotasındaki küçük bir misyonu her şeye rağmen savunması emredilir. Travis'in küçük birlikleri, Jim Bowie ve Davy Crockett ile birlikte gelen gruplar tarafından artırılmıştır, ancak durum giderek daha umutsuz hale gelmiştir.

Oyuncular: John Wayne, Richard Widmark, Laurence Harvey

Yönetmen: John Wayne

22. The Long Voyage Home (1940)

22. The Long Voyage Home (1940)

IMDb: 6.9

Özet: SS Glencairn gemisinin mürettebatı, yalnız adamlardan oluşmaktadır ve II. Dünya Savaşı'nın başlangıcında ABD'den Londra'ya patlayıcı mühimmat taşımak zorundadır. Yolculukları boyunca sarhoşluk, kavgalar, şüphe, ölümler ve Alman uçakları tarafından neden olan sorunlarla dolu bir yaşam yaşarlar. Yalnızca Ole Olsen (John Wayne), hayatını değiştirmek ve Stockholm, İsveç'e geri dönmek istemektedir.

Oyuncular: John Wayne, Thomas Mitchell, Ian Hunter

Yönetmen: John Ford

21. Rio Grande (1950)

21. Rio Grande (1950)

IMDb: 7

Özet: 'Rio Grande', Amerikan İç Savaşı sonrasında, Birliklerin dikkatini Apaçilere çevirdiği bir dönemde geçiyor. Birlik subayı Kirby Yorke, Rio Grande'deki bir karakolun başında bulunmakta ve yeni askerlerin eğitiminden sorumludur. Bu askerlerden biri de 15 yıldır görmediği oğludur. Oğlunu Apaçilere karşı hazırlamak için onu disipline sokar, ancak annesi onu almak için gelmeden önce. Ayrılmak ya da kalmak kararı Trooper Yorke'a bırakılır ve o, kalıp savaşmaya karar verir. Tüm bunlar yaşanırken yıllarca ayrı kalan Kirby ve Kathleen tekrar aşık olurlar ve ilişkilerine yeniden şans vermeye karar verirler. Ancak Yorke, Apaçileri alt etmek için geliştirdiği olağandışı planı nedeniyle olası bir mahkemeye çıkmak zorunda kalır. Kanlı bir Kızılderili savaşına hapsolmuşken, onurunu yeniden kazanmak ve parçalı ailesinin sevgi ve yaşamlarını korumak için mücadele etmelidir.

Oyuncular: John Wayne, Maureen O'Hara, Ben Johnson

Yönetmen: John Ford

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20. How the West Was Won (1962)

20. How the West Was Won (1962)

IMDb: 7

Özet: 1830'ların batısına doğru bir yolculuğa çıkan Prescott ailesi, bir grup hırsızla mücadele etmelerine yardımcı olan bir adam olan Linus ile karşılaşırlar. Linus daha sonra kızlarından Eve Prescott (Carroll Baker) ile evlenir ve 30 yıl sonra oğullarıyla birlikte Kızılderili Savaşı'na katılır, kanlı sonuçlarla karşılaşır. Eve'in kız kardeşi Lily daha batıya doğru ilerler ve bir kumarbazla maceralara atılır, yolculuğu 1880'lerde San Francisco'ya kadar uzanır.

Oyuncular: John Wayne, James Stewart, Gregory Peck

Yönetmen: John Ford

19. 3 Godfathers (1948)

19. 3 Godfathers (1948)

IMDb: 7

Özet: Kaçak banka soyguncuları Robert, William ve Pedro, bir çöl mezarının başında dururlar. Az önce defnettikleri kadının yenidoğan bebeğine bakmak, kaçma şanslarını yok edecektir. Ama ona verilen sözden dönmezler. Küçük Robert William Pedro'yu terk etmeyeceklerdir.

Oyuncular: John Wayne, Harry Carey Jr., Pedro Armendáriz

Yönetmen: John Ford

18. Sands of Iwo Jima (1949)

18. Sands of Iwo Jima (1949)

IMDb: 7

Özet: Kişisel iblisleri tarafından hayaletlenen Deniz Kıdemli Çavuş John Stryker, soğuk yürekli bir sadist olarak gören erkeklerinin hem nefretini hem de korkusunu kazanır. Ancak sahile ayak bastıklarında, Stryker'ın sıkı disiplin anlayışının nedenini anlamaya başlarlar, çünkü o, onları Pasifik'in en tehlikeli savaşlarından birine götürür. Duygusal olarak sürükleyici, yoğun savaş sahneleri ile vurgulanan, John Wayne'in abartılı performansıyla bir araya getirilen Sands of Iwo Jima, İkinci Dünya Savaşı filminin özünü taşır.

Oyuncular: John Wayne, John Agar, Adele Mara

Yönetmen: Allan Dwan

17. The Horse Soldiers (1959)

17. The Horse Soldiers (1959)

IMDb: 7.1

Özet: Bir Birlik Süvari birliği, bir demir yolu/tedarik merkezini yok etmek için güçlü bir şekilde Konfederasyon hatlarının gerisine gönderilir. Onlarla birlikte, komutan arasında hemen antipatiye neden olan bir doktor gönderilir. Görev için gizli plan, sessizliğini sağlamak için yanlarında götürülmek zorunda olan bir Güney güzeli tarafından duyulur. Birlik subaylarının her birinin göreve katılmak için farklı nedenleri vardır.

Oyuncular: John Wayne, Constance Towers, William Holden

Yönetmen: John Ford

16. Big Jake (1971)

16. Big Jake (1971)

IMDb: 7.1

Özet: McCandles Çiftliği, kötü John Fain'in liderliğindeki bir çete tarafından basılır. Onlar küçük Jacob McCandles'ı kaçırır ve onu bir milyon dolar fidye karşılığında alıkoyarlar. Onu canlı olarak geri getirecek yeterince cesur, güçlü ve zeki tek bir adam vardır, o da Büyük Jake'tir.

Oyuncular: John Wayne, Richard Boone, Maureen O'Hara

Yönetmen: George Sherman

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15. They Were Expendable (1945)

15. They Were Expendable (1945)

IMDb: 7.2

Özet: Pearl Harbor'ın sürpriz saldırısının ardından, II. Dünya Savaşı kahramanı Teğmen John Brickley'nin hızlı ve çevik devriye torpido botlarının deneysel bir filosu, potansiyel olarak yaklaşan bir Japon istilasını önlemek için sıcak ve nemli Manila'ya gönderilir. O ve yardımcısı Teğmen 'Pasaklı' Ryan, yeni kurulan deniz biriminin değerini kanıtlamaya çalışırken, düşman yıkıcı bir genel saldırı başlatır ve PT bot filosunun gözle görülür başarısına rağmen sayıca daha az ve silah bakımından üstün olmayan Amerikan askerleri kaybedilen bir savaş vermektedir. Yavaş yavaş, Filipin kampanyası, silah arkadaşları denizde yok olurken çökmeye mahkum edilmiştir. Yenilgide zafer var mı?

Oyuncular: John Wayne, Robert Montgomery, Donna Reed

Yönetmen: John Ford

14. She Wore a Yellow Ribbon (1949)

14. She Wore a Yellow Ribbon (1949)

IMDb: 7.2

Özet: Custer ve 7. Süvari birliği Kızılderililer tarafından yok edildikten sonra, herkes en kötüsünü bekler. Kaptan Nathan Brittles'e devriye görevi verilir, ancak Fort'un komutanının karısı Abby Allshard ve yeğeni güzel Olivia Dandridge'i de beraberinde götürmesi gerekmektedir; onların güvenliği için tahliye edilmektedirler. Brittles'in emekli olmasına sadece birkaç gün kalmıştır ve Olivia, Birlikteki iki genç subay olan Teğmen Flint Cohill ve 2. Teğmen Ross Pennell'in dikkatini çekmiştir. Saçlarında bir sarı kurdele takmaktadır, bu da bir süvari subayıyla çıktığını gösteren bir işarettir, ancak bu kurdeleyi kimin için taktığını söylemeyi reddeder.

Oyuncular: John Wayne, Joanne Dru, John Agar

Yönetmen: John Ford

13. Fort Apache (1948)

13. Fort Apache (1948)

IMDb: 7.4

Özet: Büyük Apache şefi Cochise'nin topraklarının derinliklerinde, düşürülmüş İç Savaş generali Yarbay Owen Thursday, kızı Philadelphia ile birlikte Fort Apache olarak bilinen uzak ABD süvari karakoluna komutan olarak rapor verir. Orada, kibirli komutan kısa sürede gerçekçi ve mantıklı ikinci komutan Kaptan Kirby York ile karşı karşıya gelecek, yerel Apacheler konusunda uzman olan York, Arizona sınırında adını duyurmak isteyen Thursday'a katılmayacak. Sonunda, kişisel şan aradığınızda savaşa girmek akıllıca mıdır?

Oyuncular: John Wayne, Henry Fonda, Shirley Temple

Yönetmen: John Ford

12. The Cowboys (1972)

12. The Cowboys (1972)

IMDb: 7.4

Özet: Sığır sürücüleri onu altın madenlerine terk ettiğinde, çiftçi Wil Andersen, sürüsünü zamanında pazara ulaştırmak için genç çocuklardan oluşan bir grupla çalışmak zorunda kalır. Finansal felaketi önlemek için. Andersen'ın öğretmenliğinde çocuklar erkek işini yapmayı öğrenir; ancak ne Andersen ne de çocuklar, onları takip eden bir sığır hırsızı çetesinin olduğunu bilmiyor.

Oyuncular: John Wayne, Roscoe Lee Browne, Colleen Dewhurst

Yönetmen: Mark Rydell

11. True Grit (1969)

11. True Grit (1969)

IMDb: 7.4

Özet: 1880 Yell County, Arkansas. Babasının bir zamanlar güvendiği korkak bir alçak tarafından öldürülmesinin intikamı aklında kazınmış olan cesur Mattie Ross, Fort Smith'e doğru yol alır. Artık başka hiçbir şey önemli değildir ve katilini adalete teslim etmeye can atan Mattie, kaba, tek gözlü bir kanun adamı olan yaşlı ABD Marshal Reuben 'Rooster' J. Cogburn'un yardımını alır. Ve kısa süre sonra, para için aç Texas Ranger La Boeuf da katılır. Ancak, olasılıklar onların aleyhindedir, çünkü sıradışı üçlü tehlikeli bir yolculuğa başlar ve Indian Territory'nin kalbine doğru ilerler. Ancak, azimli Mattie'yi rabıt intikamına devam ettirir. Gerçek azim, adaletin sağlanmasına yeterli mi olacak?

Oyuncular: John Wayne, Kim Darby, Glen Campbell

Yönetmen: Henry Hathaway

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10. Baby Face (1933)

10. Baby Face (1933)

IMDb: 7.5

Özet: Lily, Baby Face olarak da bilinen, çekiciliğini ve ilişkilerini kullanarak sosyal merdivenleri tırmanır; düşük bir bodrum katı içki servisi görevlisinden başlayarak New York'taki bir ofis binasının en üst katına kadar yükselir. Banka alt yöneticisi Jimmy McCoy, ona bankada bir iş bulmasına yardımcı olur, ancak o bankanın başkanıyla ilişkiye girdiğinde görmezden gelinir. Jimmy, onu göremediği için hayal kırıklığını ifade ettiğinde, Lily onu şu bahaneyle reddeder: 'Çok sıkı çalışıyorum, her gece erken yatmam gerekiyor.'

Oyuncular: John Wayne, Barbara Stanwyck, George Brent

Yönetmen: Alfred E. Green

9. El Dorado (1966)

9. El Dorado (1966)

IMDb: 7.5

Özet: Kiralık silahşör Cole Thornton (John Wayne), eski bir şerifle (Robert Mitchum) dövüşmek zorunda kalacağı için Bart Jason (Edward Asner) tarafından teklif edilen bir işi reddeder. Birkaç ay sonra, kanun adamının alkolik olduğunu ve üst düzey bir silahşörün (Christopher George) Jason'a yardım etmek için yolda olduğunu öğrenir. Bıçak kullanmayı bilen genç Mississippi (James Caan) ile birlikte, şimdi şeytani bir tüfekle donanmış, Cole geri döner ve yardım etmeye karar verir.

Oyuncular: John Wayne, Robert Mitchum, Charlene Holt

Yönetmen: Howard Hawks

8. The Shootist (1976)

8. The Shootist (1976)

IMDb: 7.6

Özet: John Books, yaşlanan bir silahşör, bir doktora giderek, bir başka doktorun kendisine ölümcül kanser teşhisi koyduğunu söylemesinin ardından ikinci bir görüş alır. Doktor, diğerinin söylediğini onaylar ve Books'un belki bir ay belki iki ayı kaldığını söyler. Otele yerleşir ve işleten kadının oğlu onu tanır ve kim olduğunu annesine söyler. Kadın, onun gibi insanlardan hoşlanmaz ama onun durumunu öğrenince empati kurar. Oğlu, ona nasıl silah kullanacağını öğretmesini ister. Books, öldürmenin yaşamak istediği bir şey olmadığını söylemeye çalışır. Books, kanserden acı çekmek istemediği için daha hızlı bir yol bulmaya çalışır.

Oyuncular: John Wayne, Lauren Bacall, Ron Howard

Yönetmen: Don Siegel

7. The Quiet Man (1952)

7. The Quiet Man (1952)

IMDb: 7.7

Özet: Sean Thornton Amerika'dan dönerek köy evini yeniden kazanmak ve geçmişinden kaçmak istemektedir. Sean'ın dikkati, güzel ama fakir Mary Kate Danaher'a, hırçın 'Kızıl' Will Danaher'ın genç kız kardeşine çekilir. Sean ile Mary Kate arasında gelişen gergin ilişki, Will'in onları ayırmak için verdiği çabalarla kesintiye uğrar ve Sean'ın geçmişi karanlık bir akıntı olarak ortaya çıkar.

Oyuncular: John Wayne, Maureen O'Hara, Ward Bond

Yönetmen: John Ford

6. The Longest Day (1962)

6. The Longest Day (1962)

IMDb: 7.7

Özet: 1944 yılında ABD Ordusu ve Müttefik kuvvetler, Fransa'nın Normandiya bölgesine büyük bir çıkarma operasyonu planlar. Kötü hava koşullarına rağmen, General Dwight D. Eisenhower onay verir ve Müttefikler Normandiya'ya çıkar. General Norma Cota, adamlarıyla birlikte Omaha Plajı'na çıkar. Büyük çaba ve kayıplarla, plajdan ayrılırlar ve Fransız topraklarına derinlemesine ilerlerler. Alman askeri, kibir, cehalet ve uyuyan Adolf Hitler nedeniyle Müttefik çıkartmasına geç tepki verir, bu da yıkıcı sonuçlara yol açar.

Oyuncular: John Wayne, Robert Ryan, Richard Burton

Yönetmen: Ken Annakin

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5. Red River (1948)

5. Red River (1948)

IMDb: 7.8

Özet: On yıl boyunca Texas'ta sığır çiftliği işleten Tom Dunston, nihayet 10.000 baş sığırını pazara sürmeye hazırdır. O zamanlar Dunston, yardımcısı Nadine Groot ve bir vagon trenine yapılan Kızılderili saldırısının tek sağ kalanı olan genç bir çocuk, Matt Garth, sadece iki baş sığır ile yola çıktılar. Ancak en yakın pazar, bin mil ötede Missouri'dedir. Dunston, sürüye katılan adamlardan çok şey talep eden sert bir patrondur. Matt artık yetişkin bir adamdır ve Amerikan İç Savaşı'nda savaşmıştır. Kendi fikirlerine sahiptir ve kısa sürede kafası karışık Dunston'a karşı gelir. Yakında, sürüdeki adamlar taraf tutmaya başlar ve Matt sonunda kontrolü ele geçirirken, Dunston onu öldürmeye yemin eder.

Oyuncular: John Wayne, Montgomery Clift, Joanne Dru

Yönetmen: Howard Hawks

4. Stagecoach (1939)

4. Stagecoach (1939)

IMDb: 7.8

Özet: Film, bir grup farklı kişiliğe sahip yolcunun içinde bulunduğu bir atlı kocaman yolculuğu anlatıyor. Geronimo'nun savaş ilan etmesiyle, yolculuk beklenmedik bir şekilde tehlikeli bir hal alır. Yolcular arasında bir banka müdürü, bir doktor, iki kadın ve meşhur Ringo Kid gibi karakterler bulunmaktadır. Bu karmaşık grup, atlı kocamanın içindeki gerilim ve tehlikeyle başa çıkmak zorundadır. Yolculukları sırasında birbirlerini tanımaya ve güvenmeye başlarlar, bu da onları beklenmedik bir bağ kurmaya iter.

Oyuncular: John Wayne, Claire Trevor, Andy Devine

Yönetmen: John Ford

3. The Searchers (1956)

3. The Searchers (1956)

IMDb: 7.8

Özet: Uzun üç yıllık bir ayrılığın ardından, Amerikan İç Savaşı'nın yara izlerine sahip Konfederasyon gazisi Ethan Edwards, kardeşi Aaron'un uzak ve tozlu Teksas çiftliğinde belirir. Barış bulmayı umarak yola çıkan suskun eski asker, zalim Chief Scar'ın ölümcül Comanche baskın ekibinin ailesini katletmesi, çiftliği yerle bir etmesi ve dokuz yaşındaki yeğeni Debbie'yi kaçırmasıyla dolu tehlikeli bir beş yıllık intikam yolculuğuna başlayacaktır. Kızılderililere olan nefretiyle sürülen Ethan ve genç yoldaşı Martin Pawley, kaybolmuş Debbie'yi bulmak için acımasız çölleri kat ederler; ancak, kaybettikleri kadın ve Scar'ın çadırındaki esir hala arayanların aradığı kadın mıdır?

Oyuncular: John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles

Yönetmen: John Ford

2. Rio Bravo (1959)

2. Rio Bravo (1959)

IMDb: 8

Özet: Sherif John T. Chance, Joe Burdette'yi cinayetten tutukladıktan sonra elleri doludur. Burdette'nin güçlü çiftçi olan kardeşi Nathan'ın, onu hapisten çıkarmak için her türlü yola başvuracağını bilmektedir. Şans'ın iyi arkadaşı Pat Wheeler'ın yardım teklif etmesine rağmen, teklifini sunduktan sadece 20 dakika sonra sokakta arkadan vurulmuş olarak ölür. Bu, yaşlı yardımcısı Stumpy'i, şehrin sarhoşu Dude'u - bir zamanlar sarhoş olmadığında oldukça iyi bir atış yapan bir yardımcı - ve Wheeler için çalışan genç bir eleman olan Colorado'yu bırakır. Bu arada Nathan Burdette, elinde iki düzine adamla. Şans, hazırlıklı olmaya çalışırken, aynı zamanda Feathers adıyla tanınan güzel bir kumarcıyla flört etmektedir.

Oyuncular: John Wayne, Angie Dickinson, Dean Martin

Yönetmen: Howard Hawks

1. The Man Who Shot Liberty Valance (1962)

1. The Man Who Shot Liberty Valance (1962)

IMDb: 8.1

Özet: Senator Ransom Stoddard, Shinbone'a Tom Doniphon'un cenazesi için geri döndüğünde, her şeyin ardındaki hikayeyi yerel bir gazete editörüne anlatır. Yıllar önce bir avukat olarak kasabaya gelmişti. Sahne, yerel serseri Liberty Valance tarafından soyuldu ve Stoddard'ın adı sadece birkaç yasal kitap dışında hiçbir şeye kalmamıştı. Ericsons'un restoranında bir mutfak işçisi olarak iş bulur ve gelecekteki eşi Hallie ile tanışır. Bölge eyaletlik için yarışıyor ve Stoddard, kasabayı terörize etmeye devam eden Valance'a karşı seçilen bir temsilci olarak seçilir. Yerel gazete ofisini yok eder ve editöre saldırırken, Stoddard onu teşhir eder, ancak sonuç efsanenin iddia ettiği kadar açık değildir.

Oyuncular: John Wayne, James Stewart, Vera Miles

Yönetmen: John Ford

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