Western Efsanesi John Wayne'in "Eskilerin Tadı Bir Başka" Diyeceğiniz En İyi 25 Filmi

IMDb: 7

Özet: 'Rio Grande', Amerikan İç Savaşı sonrasında, Birliklerin dikkatini Apaçilere çevirdiği bir dönemde geçiyor. Birlik subayı Kirby Yorke, Rio Grande'deki bir karakolun başında bulunmakta ve yeni askerlerin eğitiminden sorumludur. Bu askerlerden biri de 15 yıldır görmediği oğludur. Oğlunu Apaçilere karşı hazırlamak için onu disipline sokar, ancak annesi onu almak için gelmeden önce. Ayrılmak ya da kalmak kararı Trooper Yorke'a bırakılır ve o, kalıp savaşmaya karar verir. Tüm bunlar yaşanırken yıllarca ayrı kalan Kirby ve Kathleen tekrar aşık olurlar ve ilişkilerine yeniden şans vermeye karar verirler. Ancak Yorke, Apaçileri alt etmek için geliştirdiği olağandışı planı nedeniyle olası bir mahkemeye çıkmak zorunda kalır. Kanlı bir Kızılderili savaşına hapsolmuşken, onurunu yeniden kazanmak ve parçalı ailesinin sevgi ve yaşamlarını korumak için mücadele etmelidir.

Oyuncular: John Wayne, Maureen O'Hara, Ben Johnson

Yönetmen: John Ford