İzlerken Gözünüzü Kapattıracak Kadar Deli Dolu Sahneleri Olan Birbirinden Kaliteli Aksiyon Filmleri

IMDb: 8.8

Özet: Dom Cobb, yetenekli bir hırsızdır ve bu tehlikeli soygun sanatında en iyisidir. Zihin en savunmasız olduğu rüya halinde, bilinçaltından değerli sırları çalar. Cobb'ın nadir yeteneği, onu kurumsal casusluk dünyasında aranan bir oyuncu haline getirmiştir, ancak aynı zamanda uluslararası bir kaçak ve onun sevdiği her şeyi kaybetmesine neden olmuştur. Şimdi Cobb'a bir kurtuluş şansı sunuluyor. Bir kere daha, hayatını geri alabilecek bir iş ancak bu işte imkansızı başarabilirse: inception. Cobb ve uzman ekibi, mükemmel soygun yerine tersini gerçekleştirmek zorundadır: görevleri bir fikri çalmak değil, ekmektir. Başarırlarsa, bu mükemmel bir suç olabilir. Ancak ne kadar dikkatli planlama veya uzmanlık olursa olsun, takımı her hamlelerini önceden tahmin eden tehlikeli bir düşman için hazırlayamaz. Bir düşman, sadece Cobb'un görebileceği bir düşman.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Cillian Murphy

Yönetmen: Christopher Nolan