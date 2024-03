İzlerken Gözünüzü Kapattıracak Kadar Deli Dolu Sahneleri Olan Birbirinden Kaliteli Aksiyon Filmleri

IMDb: 8.3

Özet: Oh Dae-Su, bir yağmurlu gecede 1988'de kaçırılan bir sarhoş, garip, pencereleri olmayan bir otel odasında uyanır. Bilinmeyen bir nedenle kilit altında tutulan Oh Dae-Su'nun görünmez tutsakları onu besler ve intiharı önlemek için sistematik olarak uyuşturur, yalnızca ona eşlik etmesi için renkli bir televizyon sağlarlar. Ve on beş yıl boyunca esir tutulduktan sonra, şaşkın Oh Dae-Su kendisini serbest bırakılmış olarak bulur. Şimdi, acımasız kaçıranları Oh Dae-Su'yu gizemli kaçırmanın arkasındakileri bulmaya ve bilinmeyen işkenceci üzerindeki acımasız, özlenen intikamını almaya teşvik eder. Ancak, Oh Dae-Su'yu hızlı ve temiz bir ölümden mahrum bırakacak kadar kim ondan nefret edebilir?

Oyuncular: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jung

Yönetmen: Park Chan-wook