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İzlerken Gözünüzü Kapattıracak Kadar Deli Dolu Sahneleri Olan Birbirinden Kaliteli Aksiyon Filmleri

İzlerken Gözünüzü Kapattıracak Kadar Deli Dolu Sahneleri Olan Birbirinden Kaliteli Aksiyon Filmleri

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 20:01

Aksiyon filmleri kimileri için çok merak uyandırmasa da kimileri için de gerçek bir heyecan deneyimi sunuyor. Siz de aksiyon filmlerine hastaysanız ve izleyecek güzel filmler arıyorsanız bu içerik tam size göre. İşte IMDb'ye göre tüm zamanların en iyi 25 aksiyon filmi  👇

Kaynak: https://collider.com/best-action-movi...
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25. North by Northwest (1959)

25. North by Northwest (1959)

IMDb: 8.3

Özet: Madison Avenue reklamcısı Roger Thornhill, George Kaplan adında bir adam olarak yanlışlıkla kimliklendirildiğinde casusların dünyasına sürüklenir. Yabancı casus Philip Vandamm ve yardımcısı Leonard, onu ortadan kaldırmaya çalışır ancak Thornhill vakanın mantığını anlamaya çalıştığında cinayetle suçlanır. Şimdi polisten kaçarken, Chicago'ya giden 20th Century Limited'a binmeyi başarır ve orada ona yetkililerden kaçmasında yardımcı olan güzel bir sarışın, Eve Kendall, ile tanışır. Dünyası bir kez daha altüst olurken, Eve'nin düşündüğü gibi masum bir izleyici olmadığını öğrendiğinde her şey değişir. Ancak her şey göründüğü gibi değildir, bu da Mt. Rushmore'un tepesinde dramatik bir kurtarma ve kaçışa yol açar.

Oyuncular: Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason

Yönetmen: Alfred Hitchcock

24. Princess Mononoke (1997)

24. Princess Mononoke (1997)

IMDb: 8.3

Özet: Ashitaka, kendinden emin genç bir savaşçı, köyünü yıkıp geçen yaban domuzu tanrısı/şeytanından korurken ölümcül bir lanete uğrar. Hayatını kurtarmak için batının ormanlarına doğru bir yolculuğa çıkmalıdır. Oraya vardığında, insanların orman üzerinde yürüttüğü şiddetli bir kampanyaya karışır. Hırslı Lady Eboshi ve sadık klanı, ormanın tanrılarına karşı tüfeklerini kullanır ve kurt tanrısı tarafından büyütülen cesur genç bir kadın, Prenses Mononoke ile birlikte savaşır. Ashitaka her iki tarafın da iyiliğini görür ve kan akışını durdurmaya çalışır. Ancak her iki taraf da onu düşmanı desteklemekle suçlar ve ona düşmanlık gösterir.

Oyuncular: (seslendirenler) Yôji Matsuda (Ashitika), Yuriko Ishida (San), Yûko Tanaka (Eboshi-gozen)

Yönetmen: Hayao Miyazaki

23. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)

23. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)

IMDb: 8.3

Özet: Orjinal üçleme, Asi İttifak ve zalim Galaktik İmparatorluk arasındaki devam eden çatışmanın doruğu ile sonuçlanıyor. İttifak ivme kazandıkça, ana karakterlerin kaderi dengede kalıyor. Asi'ler, suç lordu Jabba the Hutt'un pençelerinden arkadaşları Han Solo'yu kurtarmak için cesur bir görev başlatır. Luke Skywalker, Jedi Şövalyesi olarak eğitimine devam ederken, Güç'ün karmaşıklıklarıyla ve İmparatorluk'un yürütücüsü Darth Vader ile olan bağlantısıyla mücadele eder. Bu arada, Prenses Leia, Han Solo ve müttefikleri, İmparatorluğun en yeni silahı tarafından ortaya çıkarılan çok daha büyük bir tehditle yüzleşmek için güçlerini bir araya getirmelidir. Hikaye ilerledikçe, karakterler geçmişleriyle yüzleşir ve kaderlerini şekillendiren kararlar alır. İmparator, İmparatorluğun entrikalarının arkasındaki etkileyici figür, Asi İttifak'ı bir kez ve herkes için ezmeye çalışır. Hikaye, ana karakterlerin iç mücadelelerine derinlemesine iner ve kurtuluş, fedakarlık ve özgürlük için verilen sürekli mücadele gibi temaları keşfeder.

Oyuncular: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams

Yönetmen: Richard Marquand

22. Oldboy (2003)

22. Oldboy (2003)

IMDb: 8.3

Özet: Oh Dae-Su, bir yağmurlu gecede 1988'de kaçırılan bir sarhoş, garip, pencereleri olmayan bir otel odasında uyanır. Bilinmeyen bir nedenle kilit altında tutulan Oh Dae-Su'nun görünmez tutsakları onu besler ve intiharı önlemek için sistematik olarak uyuşturur, yalnızca ona eşlik etmesi için renkli bir televizyon sağlarlar. Ve on beş yıl boyunca esir tutulduktan sonra, şaşkın Oh Dae-Su kendisini serbest bırakılmış olarak bulur. Şimdi, acımasız kaçıranları Oh Dae-Su'yu gizemli kaçırmanın arkasındakileri bulmaya ve bilinmeyen işkenceci üzerindeki acımasız, özlenen intikamını almaya teşvik eder. Ancak, Oh Dae-Su'yu hızlı ve temiz bir ölümden mahrum bırakacak kadar kim ondan nefret edebilir?

Oyuncular: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jung

Yönetmen: Park Chan-wook

21. Avengers: Infinity War (2018)

21. Avengers: Infinity War (2018)

IMDb: 8.4

Özet: Avengers ve müttefikleri, tek bir kahramanın üstesinden gelemeyeceği kadar büyük tehditlerden dünyayı korumaya devam ettikçe, kozmik gölgelerden yeni bir tehlike ortaya çıkmıştır: Thanos. Galaksi çapında kötü bir yönetici olan Thanos'un amacı, hayal edilemeyecek kadar güçlü Infinity Taşları'nı toplamak ve onları kullanarak tüm gerçekliğe kendi sapkın isteğini dayatmaktır. Avengers'ın mücadele ettiği her şey, Dünya'nın ve varlığın kaderinin hiç olmadığı kadar belirsiz olduğu bu an için bir araya gelmiştir.

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie

Yönetmen: Anthony Russo

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20. Raiders of the Lost Ark (1981)

20. Raiders of the Lost Ark (1981)

IMDb: 8.4

Özet: Yıl 1936. Arkeoloji profesörü Indiana Jones, Güney Amerika'nın ormanlarında altın bir heykel arayışında. Ne yazık ki, ölümcül bir tuzak kurar ama mucizevi bir şekilde kaçar. Ardından, Jones, Marcus Brody adında bir müze küratöründen insan varoluşunun anahtarını taşıyan bir Kutsal Kâse adlı bir arkeolojik eser hakkında bilgi alır. Jones, bu eseri bulmak için Nepal ve Mısır gibi geniş yerlere gitmek zorundadır. Ancak, ona ulaşmak için düşmanı Rene Belloq ve bir grup Nazi'yle savaşmak zorunda kalacak.

Oyuncular: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman

Yönetmen: Steven Spielberg

19. The Dark Knight Rises (2012)

19. The Dark Knight Rises (2012)

IMDb: 8.4

Özet: Kara Şövalye'nin (2008) olaylarından sekiz yıl sonra, Gotham barış zamanında bulunmaktadır. Bunun nedeni, Batman'in Harvey Dent'in cinayetini üstlenmesidir. Ancak, Bane adında yeni bir kötü güç Gotham'a gelmiş ve şehri ele geçirip Harvey Dent'in gerçekte kim olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Wayne Malikanesi tamamen yeniden inşa edilmiş olduğundan, Bruce Wayne neredeyse yalıtılmış bir hal almış, malikaneden nadiren ayrılmaktadır. Ve Bane'in şehri zorla ele geçirmesiyle, Batman'in emekli olmasını engeller. Ancak, müttefikleri az ve uzaktadır. Selina Kyle adında gizemli bir mücevher hırsızı, Bane'i durdurmanın anahtarı olabilir, ancak hangi tarafta olduğu belirsizdir.

Oyuncular: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway

Yönetmen: Christopher Nolan

18. Aliens (1986)

18. Aliens (1986)

IMDb: 8.4

Özet: İlk filmde yılan benzeri uzaylı yaratıkla yakın bir karşılaşma yaşadıktan 57 yıl sonra, Ellen Ripley bu kez, bu kez kötü niyetli uzaylılarla savaşmak için yüksek eğitimli bir grup koloniyel denizciye yardım etmek üzere çağrılır. Ancak bu sefer, uzaylılar LV-426 ayındaki bir uzay kolonisini ele geçirmişlerdir. Koloniyel denizciler terkedilmiş uzay kolonisini aramak için çağrıldıklarında, daha fazlasıyla karşı karşıya olduklarını fark ederler. Özel olarak modifiye edilmiş makineli tüfekler ve yeterli mühimmat kullanarak, uzay denizcileri uzaylılarla savaşırken ya savaşacaklar ya da öleceklerdir. Denizciler kendilerini savunmaya çalışırken, Ripley, neredeyse tamamen yok edilen uzay kolonisinden kurtulan genç bir kızı korumaya çalışmalıdır.

Oyuncular: Sigourney Weaver, Michael Biehn, Carrie Henn

Yönetmen: James Cameron

17. Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

17. Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

IMDb: 8.4

Özet: Phil Lord ve Christopher Miller, The Lego Movie ve 21 Jump Street'in yaratıcı zekaları, farklı bir Spider-Man Evreni'nin taze bir vizyonunu sunmak için eşsiz yeteneklerini kullanıyorlar ve bu, türünde bir ilk olan devrim niteliğinde bir görsel tarzla gerçekleşiyor. 'Spider-Man(TM): Into the Spider-Verse', Brooklyn'li genç Miles Morales (Shameik Moore) ve daha fazla kişinin maskesini takabileceği Spider-Verse'un sınırsız olasılıklarını tanıtıyor.

Oyuncular: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld

Yönetmen: Bob Persichetti

16. Avengers: Endgame (2019)

16. Avengers: Endgame (2019)

IMDb: 8.4

Özet: Thanos'un yarıdan fazla yaşamı silip süpürdükten sonra, Avengers dağılmış ve bölünmüş durumda kalmıştır. Şimdi hasarı tersine çevirmenin bir yolu olduğunda, Avengers ve müttefikleri bir kez daha bir araya gelmeli ve farklılıkları bir kenara bırakmayı öğrenerek birlikte çalışmalı ve işleri düzeltmelidir. Bu süreçte, Avengers'lar fedakarlık yapılması gerektiğini anlarlar ve Thanos ile nihai final çatışmasına hazırlanırlar, ki bu kahramanların şimdiye kadar karşılaştıkları en büyük savaş olacaktır.

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie

Yönetmen: Anthony Russo

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15. Léon: The Professional (1994)

15. Léon: The Professional (1994)

IMDb: 8.5

Özet: Babasının işverenleri tarafından babası, üvey annesi, üvey kız kardeşi ve küçük kardeşi öldürüldükten sonra, bir uyuşturucu satıcısının 12 yaşındaki kızı, bir suikastçının dairelerine sığınmayı başarır. Suikastçıdan istekte bulunarak, hayatını mahveden yozlaşmış DEA ajanını öldürerek intikam alabilmesi için ona mesleğinin yöntemlerini öğretmesini ister.

Oyuncular: Jean Reno, Natalie Portman, Gary Oldman

Yönetmen: Luc Besson

14. Gladiator (2000)

14. Gladiator (2000)

IMDb: 8.5

Özet: Maximus, güçlü bir Roma generali olarak halk ve yaşlanan İmparator Marcus Aurelius tarafından sevilen bir kişidir. Ölmeden önce, İmparator, kendi oğlu Commodus yerine Maximus'u varisi olarak seçer ve bir iktidar mücadelesi Maximus'u ve ailesini ölüme mahkum eder. Güçlü general ailesini kurtaramaz ve iradesini kaybetmesi onu gladyatör oyunlarına hapsedilip ölünceye kadar dövüşmeye zorlar. Artık onu yönlendiren tek arzu, en tepeye çıkma şansıdır, böylece intikamını alacak adamın gözlerine bakabilecektir.

Oyuncular: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen

Yönetmen: Ridley Scott

13. Harakiri (1962)

13. Harakiri (1962)

IMDb: 8.6

Özet: Bir samuray olan Hanshiro Tsugumo, Iyi Klanı'nın evine alışılmadık bir istekte bulunmak için gelir. Durumundan dolayı, evin avlusunda harakiri, yani ritüel intihar, yapmak istemektedir. Ancak bu pek alışılmadık bir istek değildir: klan daha önce de benzer isteklerle karşılaşmıştır, ancak istekte bulunan kişinin niyeti her zaman onurlu olmamıştır. Klan lideri, Tsugumo'ya bu istekte bulunan son samurayın hikayesini anlatır ve olayın nasıl sonuçlandığını aktarır. Peki, Tsugumo hala bu isteği gerçekleştirecek midir?

Oyuncular: Tatsuya Nakadai, Akira Ishihama, Shima Iwashita

Yönetmen: Masaki Kobayashi

12. Seven Samurai (1954)

12. Seven Samurai (1954)

IMDb: 8.6

Özet: Bir veteren samuray, zor zamanlar geçirmekte olan bir köyün haydutlardan korunma isteğine cevap verir. Kendisine yardım etmesi için 6 başka samuray toplar ve köylülere nasıl kendilerini savunacaklarını öğretir; ayrıca samuraylara günde üç öğün yemek sağlarlar. Film, 40 haydudun köye saldırdığı devasa bir savaşla sona erer.

Oyuncular: Toshirô Mifune, Takashi Shimura, Keiko Tsushima

Yönetmen: Akira Kurosawa

11. Terminator 2: Judgment Day (1991)

11. Terminator 2: Judgment Day (1991)

IMDb: 8.6

Özet: İlk kez Sarah Connor'ı ve henüz doğmamış oğlu John'u öldürmeye çalışan Terminator adlı makinenin ardından on yıldan fazla bir süre geçmiştir. İnsanların Makineler'e karşı gelecek direniş lideri olacak adam şimdi sağlıklı bir genç çocuktur. Ancak, başka bir Terminator, T-1000 adlı, süper bilgisayar Skynet tarafından zamanda geri gönderilir. Bu yeni Terminator, önceki versiyonundan daha gelişmiş ve güçlüdür ve görevi John Connor'ı henüz bir çocukken öldürmektir. Ancak, Sarah ve John T-1000'in tehditiyle yalnız başlarına mücadele etmek zorunda değillerdir. 1984'te Sarah Connor'ı öldürmeye çalışan aynı modele sahip başka bir Terminator da (gönderilir ve başarısız olur) onları korumak için zamanda geri gönderilir. Şimdi, yarının savaşı başlamıştır.

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Robert Patrick

Yönetmen: James Cameron

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10. Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)

10. Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)

IMDb: 8.6

Özet: Genç bir çiftçi olan Luke, Prenses Leia'yı kötü Darth Vader'ın pençelerinden kurtarmak için bir göreve katılır. Bilge bir yaşlı mentor olan Obi-Wan Kenobi'nin, kaçakçı Han Solo'nun ve iki droid olan R2-D2 ve C-3PO'nun yardımıyla, galaksiler arası bir maceraya atılırlar ve galaksiyi kurtarabilecek gizli planları teslim etmek üzere yola çıkarlar. Heyecan verici savaşlarla karşılaşırlar ve tuhaf yaratıklarla tanışırlar, hepsi baskıcı İmparatorluk ve gezegeni yok eden silahı yenmeye çalışırken. Birlikte çalışırken, Luke kendi gizli potansiyelini keşfeder ve Güç'ün gücünü öğrenir. Film, uzak bir galakside kahramanlar, kötüler ve iyi ile kötü arasındaki mücadele hakkında bir hikaye anlatır.

Oyuncular: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing

Yönetmen: George Lucas

9. Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023)

9. Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023)

IMDb: 8.6

Özet: Miles Morales, Oscar® ödüllü Spider-Verse serisinin bir sonraki bölümü için geri dönüyor, bu epik macera Brooklyn'in tam zamanlı, dostça komşu Spider-Man'ini Multiverse boyunca Gwen Stacy ve yeni bir Spider-People ekibiyle bir araya getirerek daha önce karşılaştıkları her şeyden daha güçlü bir kötü adamla yüzleşmek üzere taşıyacak.

Oyuncular: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld

Yönetmen: Joaquim Dos Santos

8. Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)

8. Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)

IMDb: 8.7

Özet: Efsanevi destan, Güçlü Galaktik İmparatorluk'tan gelen artan zorluklarla yüzleşen Asi İttifakı'nın mücadelesini sürdürüyor. Luke Skywalker, Han Solo ve Prenses Leia Organa, cesaretlerini, dostluklarını ve inançlarını sınayan yeni sınavlarla karşı karşıya kalırlar. Asi İttifakı, bir sonraki hamlelerini planlamak ve İmparatorluk'a karşı koymak için umutlarını bağladıkları buzlu gezegen Hoth'ta gizli bir üs kurmuştur. Luke Skywalker, tanıdık bir kaynaktan bir mesaj alır ve Güç'e olan bağlantısını anlamak için daha fazla rehberlik arayışına girer. Han Solo ve Prenses Leia'nın yolculuğu, İmparatorluk kontrolündeki bir galaksiyi gezinirken tehlikeli bir yola sürüklenir. Onların eylemleri ve kararları, İsyan'ın kaderini etkileyecek öngörülemeyen sonuçlara yol açar. Bu arada, Darth Vader'ın karanlık varlığı, İsyancıları acımasızca kovalarken kendi iç çatışmalarıyla başa çıkar. 

Oyuncular: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing

Yönetmen: George Lucas

7. The Matrix (1999)

7. The Matrix (1999)

IMDb: 8.7

Özet: Thomas A. Anderson, gündüzleri sıradan bir bilgisayar programcısı olarak yaşayan, geceleri ise Neo adıyla bilinen bir hacker olan bir adamdır. Neo her zaman gerçekliğini sorgulamıştır, ancak gerçeklik hayal gücünün ötesindedir. Neo, hükümet tarafından terörist olarak etiketlenmiş efsanevi bir bilgisayar hacker'ı olan Morpheus tarafından temas edilince, polislerin hedefi haline gelir. Makinelere karşı bir isyancı olarak, Neo, ajanlarla yüzleşmek zorundadır: Neo'yu ve tüm insan isyanını durdurmayı amaçlayan son derece güçlü bilgisayar programları.

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving

Yönetmen: Lana Wachowski

6. The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

6. The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

IMDb: 8.8

Özet: Sauron'un güçleri artıyor. Müttefikleri çoğalıyor. Yüzük Taşıyıcıları daha korkutucu bir şekilde geri dönüyor. Saruman'ın Uruk-hai ordusu Aragorn ve Rohan halkına saldırmak için hazır. Ancak, Kardeşlik parçalanmış ve Boromir ölmüştür. Geriye kalan umutlar için, Frodo ve Sam Mordor'a doğru yola çıkarlar, korumasız. Aragorn, Gimli, Legolas, Pippin ve Merry ile birlikte birkaç yeni müttefik, Rohan'ı savunmak ve Isengard'a saldırmak zorundadır. Ancak, tüm bunlar olurken, Sauron'un birlikleri Gondor'a doğru toplanıyor, çünkü Yüzük Savaşı başlamak üzere.

Oyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen

Yönetmen: Peter Jackson

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5. Inception (2010)

5. Inception (2010)

IMDb: 8.8

Özet: Dom Cobb, yetenekli bir hırsızdır ve bu tehlikeli soygun sanatında en iyisidir. Zihin en savunmasız olduğu rüya halinde, bilinçaltından değerli sırları çalar. Cobb'ın nadir yeteneği, onu kurumsal casusluk dünyasında aranan bir oyuncu haline getirmiştir, ancak aynı zamanda uluslararası bir kaçak ve onun sevdiği her şeyi kaybetmesine neden olmuştur. Şimdi Cobb'a bir kurtuluş şansı sunuluyor. Bir kere daha, hayatını geri alabilecek bir iş ancak bu işte imkansızı başarabilirse: inception. Cobb ve uzman ekibi, mükemmel soygun yerine tersini gerçekleştirmek zorundadır: görevleri bir fikri çalmak değil, ekmektir. Başarırlarsa, bu mükemmel bir suç olabilir. Ancak ne kadar dikkatli planlama veya uzmanlık olursa olsun, takımı her hamlelerini önceden tahmin eden tehlikeli bir düşman için hazırlayamaz. Bir düşman, sadece Cobb'un görebileceği bir düşman.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Cillian Murphy

Yönetmen: Christopher Nolan

4. Dune: Part Two (2024)

4. Dune: Part Two (2024)

IMDb: 8.8

Özet: Paul Atreides, Chani ve Fremen ile ailesini yok edenlere karşı intikam arayışında güçlerini birleştirir. Kaderinin ağırlığıyla başa çıktıkça, Paul hayatının kadını ile evrenin tamamının hayatta kalması arasında bir seçimle karşı karşıya kalır. Sadece onun öngörebildiği felaket getirecek bir geleceği önlemeye kararlı olan Paul, zorluklar ve fedakarlıklarla dolu tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson

Yönetmen: Denis Villeneuve

3. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

3. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

IMDb: 8.9

Özet: Yüzyıllar boyunca kaybolmuş sanılan eski bir Yüzük bulunmuş ve tuhaf bir kaderin dönüşüyle bir Hobbit olan Frodo'ya verilmiştir. Gandalf, Yüzüğün aslında Karanlık Lord Sauron'un Tek Yüzüğü olduğunu keşfettiğinde, Frodo onu yok etmek için bir Destan Yolu'na çıkmalıdır. Ancak yalnız gitmez. Ona, Gandalf, elf Legolas, cüce Gimli, Aragorn, Boromir ve üç Hobbit arkadaşı Merry, Pippin ve Samwise eşlik eder. Dağlar, kar, karanlık, ormanlar, nehirler ve ovalar boyunca, her köşede kötülükle ve tehlikeyle yüzleşerek Yüzük Kardeşliği ilerlemelidir. Tek Yüzüğü yok etme görevleri, Karanlık Lord'un saltanatının sonunun tek umududur.

Oyuncular:  Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen

Yönetmen: Peter Jackson

2. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)

2. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)

IMDb: 9

Özet: Orta Dünya'nın kaderi son bir savaşla belirlenirken, Frodo ve Sam, Yüzük'ü yok etmek için Mordor'un karanlık diyarlarına yolculuklarına devam ediyorlar. Aragorn ise Gondor'un tahtını geri almak için güçlerini birleştiriyor. Minas Tirith, Sauron'un karanlık orduları tarafından kuşatılmış durumdadır. Yüzük taşıyıcısı Frodo'nun işi daha zor olamazdı; içindeki karanlığın kıskacında, Yüzük'ün büyüsünün esiri olarak.

Oyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen

Yönetmen: Peter Jackson

1. The Dark Knight (2008)

1. The Dark Knight (2008)

IMDb: 9

Özet: Batman Begins (2005) olaylarından bir yıl sonra geçen bu filmde, Batman, Teğmen James Gordon ve yeni Bölge Savcısı Harvey Dent, Gotham City'yi saran suçluları başarılı bir şekilde yakalamaya başlarlar. Ta ki 'The Joker' olarak bilinen gizemli ve sadist suç dehası Gotham'a belirerek, yeni bir kaos dalgası yaratana kadar. Batman'ın Joker'e karşı mücadelesi derinlemesine kişisel hale gelir ve onu durdurmak için teknolojisini geliştirmek zorunda kalır. Bruce Wayne, Dent ve Rachel Dawes arasında bir aşk üçgeni gelişir.

Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart

Yönetmen: Christopher Nolan

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