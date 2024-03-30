İzlerken Gözünüzü Kapattıracak Kadar Deli Dolu Sahneleri Olan Birbirinden Kaliteli Aksiyon Filmleri
İzlerken Gözünüzü Kapattıracak Kadar Deli Dolu Sahneleri Olan Birbirinden Kaliteli Aksiyon Filmleri
Kaynak: https://collider.com/best-action-movi...
Aksiyon filmleri kimileri için çok merak uyandırmasa da kimileri için de gerçek bir heyecan deneyimi sunuyor. Siz de aksiyon filmlerine hastaysanız ve izleyecek güzel filmler arıyorsanız bu içerik tam size göre. İşte IMDb'ye göre tüm zamanların en iyi 25 aksiyon filmi 👇
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25. North by Northwest (1959)
24. Princess Mononoke (1997)
23. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
22. Oldboy (2003)
21. Avengers: Infinity War (2018)
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20. Raiders of the Lost Ark (1981)
19. The Dark Knight Rises (2012)
18. Aliens (1986)
17. Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)
16. Avengers: Endgame (2019)
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15. Léon: The Professional (1994)
14. Gladiator (2000)
13. Harakiri (1962)
12. Seven Samurai (1954)
11. Terminator 2: Judgment Day (1991)
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10. Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)
9. Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023)
8. Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)
7. The Matrix (1999)
6. The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
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5. Inception (2010)
4. Dune: Part Two (2024)
3. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
2. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
1. The Dark Knight (2008)
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