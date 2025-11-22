Sadece Kadınlar İçin Değil: Erkekler Retinole Ne Zaman Başlamalı, Nasıl Kullanmalı Anlatıyoruz!

Cilt bakım bileşenlerinden en çok karşımıza çıkan retinol, cilt bakımı adımlarında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Merak edenler için önce retinol nedir, onu anlatacağız. Sonrasında ise sadece kadınların değil, aynı zamanda neden erkeklerin de kullanması gerektiği konusuna değineceğiz!

Not: Cilt tipine uygun retinol türünü öğrenmek için muhakkak bir dermatolog ile görüşmelisin.