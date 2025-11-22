onedio
Sadece Kadınlar İçin Değil: Erkekler Retinole Ne Zaman Başlamalı, Nasıl Kullanmalı Anlatıyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
22.11.2025 - 16:31

Cilt bakım bileşenlerinden en çok karşımıza çıkan retinol, cilt bakımı adımlarında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Merak edenler için önce retinol nedir, onu anlatacağız. Sonrasında ise sadece kadınların değil, aynı zamanda neden erkeklerin de kullanması gerektiği konusuna değineceğiz!

Not: Cilt tipine uygun retinol türünü öğrenmek için muhakkak bir dermatolog ile görüşmelisin.

Öncelikle retinol hakkında neler biliyoruz?

Retinol, cilt bakım ürünlerinde karşımıza çıkan bir A vitamini türü. Retinol genellikle cilt yüzeyini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Yani yaşlanma belirtilerini azaltmaya, cildin dolgun bir görüntü kazanmasına destek oluyor. Aynı zamanda siyah nokta görünümünü hafifleten bir yapısı da var.

Nemlendiriciler, kremler, losyonlar, jeller ve serumlarda bulunan bir bileşen. Yani her yerde her an karşına çıkabilir!

Yaşlanma etkileri demişken...

Çooook erken yaşlarda retinol kullanımını desteklemiyoruz. Çünkü genç görünen ciltler için bu bileşenin pek bir faydası olmayacak. Eğer cildinde yaşlanma belirtileri yoksa, cildin dolgun görünüyorsa, siyah nokta problemin yoksa ve gözenek sorunu yaşamıyorsan kullanmayabilirsin.

Şayet yukarıda sıraladığımız problemlerden dolayı yakınıyorsan retinol kullanma vaktin gelmiş demektir!

Retinol, ciltte yaşlanma belirtileri varsa ve siyah nokta ile beraber diğer cilt yüzeyinde problemler yaşıyorsan kullanabileceğin bir cilt bakım bileşeni. Ama elbette dikkat etmen gereken noktalar var. Bunlara bakacağız!

Erkekler retinole tam olarak ne zaman başlamalı?

Retinol kullanmak için erkeklerde 20'li yaşlar gayet ideal yaşlar. Çünkü cilt bu yaşlarda yaşlanma belirtileri göstermeye başlar. Gözenek ve renk eşitsizliği de varsa retinol kullanmanın tadı bir başka olur!

Erkekler retinolü nasıl kullanmalı?

Erkeklerin cildi, kadınların cildine göre daha kalın oluyor ve tıraştan dolayı hemen cilt yüzeyi hızlı yağlanabiliyor. Retinol kullanımı da burada dikkat edilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Retinol için doğru formda olanı seçmen lazım.

İlk kez kullanıyorsan %0.1 ve %0.3 arası düşük oranlı retinol veya “retinal” içeren ürünlerle başlayabilirsin. Yüksek oranlı (%1 ve üzeri) formlar hızlı sonuç verir.

Retinol sadece akşam kullanılmalı.

Bu yüzden gündüz kullanma gibi bir hataya düşmemelisin. Akşam cildini temizledikten sonra 10 dakika bekleyip cildin kurumasını beklemelisin. Sonrasında bir bezelye tanesi kadar retinol içeren kremi cildine uygulayabilirsin. Cildin ıslakken cilt yüzeyin acıyabilir.

Kullanırken "sandviç" yönemini uygularsan daha etkili olur. Hemen açıklayalım!

Cildine önce biraz nemlendirici sürüyorsun. Ardından üstüne çok az retinol ve sonra yine kullandığın nemlendiriciyi kullanıyorsun. İşte buna sandviç metodu diyoruz. Gayet etkili.

Retinol, güneş ışınlarını pek sevmez. Bu yüzden gündüz güneş kremini de ihmal etmemelisin.

Retinol cildi güneşe karşı daha savunmasız hale getirir. Gündüzleri en az SPF 30, tercihen SPF 50 kullanmak gerekir. Yoksa bütün emek boşa gider...

Retinol kullandığın gün tıraşı atlamalısın. Neden mi?

Çünkü retinol en başta cildi onarmaya yardımcı olurken dış etmenlere karşı daha hassas hale de getiriyor. Bu yüzden retinol kullandığın gün tıraşı yarına erteleyebilirsin. Sonrasında farkı gördüğün an bize teşekkür edersin!

Kendine ve cildine iyi bak!

Murat

Yapma hocam iki gün sonrada fondaten sürün dersin makyajda yapak mı 🙄☹️