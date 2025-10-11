Reyting Rekortmeni Arka Sokaklar’dan İsmail Küçükkaya’nın Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Her gün olduğu gibi bugün de televizyon dünyasında yaşanan gelişmeleri sizler için tek bir içerikte topladık. Gün içinde dikkat çeken olayları anbean aktarmıştık. Şimdiyse özet vakti geldi. Gelin 11 Ekim Cumartesi günü televizyon dünyasında neler yaşanmış, hangi konular konuşulmuş birlikte öğrenelim. İşte detaylar!
Kıskanmak dizisine Seniha’nın arkadaşı rolü için bir oyuncu konuk olacak.
Eşref Tek karakterinin popülaritesi giderek artarken @enes.kahramn isimli bir kullanıcının benzerliği gündem oldu!
Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya, TV100'e geçmişti.
Arka Sokaklar yeni sezonuyla Kızılcık Şerbeti’ni bu hafta da solladı.
MasterChef’te bu hafta kırmızı takımın dokunulmazlık oyunlarında başarısız olması nedeniyle eleme potasına giren isimler arasında Ayten, Barış, Sezer, İhsan, Aslı, Sümeyye ve Çağlar yer aldı.
