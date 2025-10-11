Reyting Rekortmeni Arka Sokaklar’dan İsmail Küçükkaya’nın Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef'te eleme gecesi ise yine değişti. Cuma günü yapılan elemede yarışmaya veda eden isim belli oldu. İhsan, Aslı, Sümeyye ve Ayten 10 Ekim Cuma günü MasterChef'te elenmemek için ter döktü. Masterchef'te bu hafta elenen isim İhsan oldu. Veda konuşmasında İhsan, “MasterChef benim için bir okul gibiydi. Burada öğrendiklerimi asla unutmayacağım” ifadelerini kullandı.