Reyting Rekortmeni Arka Sokaklar’dan İsmail Küçükkaya’nın Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.10.2025 - 19:27

Her gün olduğu gibi bugün de televizyon dünyasında yaşanan gelişmeleri sizler için tek bir içerikte topladık. Gün içinde dikkat çeken olayları anbean aktarmıştık. Şimdiyse özet vakti geldi. Gelin 11 Ekim Cumartesi günü televizyon dünyasında neler yaşanmış, hangi konular konuşulmuş birlikte öğrenelim. İşte detaylar!

Kıskanmak dizisine Seniha’nın arkadaşı rolü için bir oyuncu konuk olacak.

Dizi aslında Seniha’nın hayatı ve planları üzerine kurulu. Takip ediyorsanız sizler de bilirsiniz Seniha, üniversiteyi hocasıyla aralarında çıkan aşk iddiaları nedeniyle bırakmak zorunda kalmıştı. Şimdi bu olayların işlenmesi için kadroya yeni isimler katılıyor. Yeni isimlerden biri de Hande Dane oldu.

Eşref Tek karakterinin popülaritesi giderek artarken @enes.kahramn isimli bir kullanıcının benzerliği gündem oldu!

İzleyicilerin Eşref Tek hayranlığı her gün artıyor. @enes.kahramn isimli bir kullanıcının TikTok'ta yaptığı paylaşımda ses tonu ve benzerliği dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları yorumlarda goygoyu eksik etmedi!

Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya, TV100'e geçmişti.

X hesabından bir paylaşım yapan Küçükkaya, TV100'den ayrıldığını doğruladı. Küçükkaya, yaptığı paylaşımda 'Denedim. Olmadı. Hayat böyledir. Bazen olmaz. Kimseyi suçlamıyorum. Kendimi de. Herkes iyi niyetliydi' dedi.

Arka Sokaklar yeni sezonuyla Kızılcık Şerbeti’ni bu hafta da solladı.

Arka Sokaklar, Total grubunda gecenin lideri olarak, 10 ekim günü yayınlanan bölümüyle 6,71 reytingle 1. sırada yer aldı.

MasterChef’te bu hafta kırmızı takımın dokunulmazlık oyunlarında başarısız olması nedeniyle eleme potasına giren isimler arasında Ayten, Barış, Sezer, İhsan, Aslı, Sümeyye ve Çağlar yer aldı.

MasterChef'te eleme gecesi ise yine değişti. Cuma günü yapılan elemede yarışmaya veda eden isim belli oldu. İhsan, Aslı, Sümeyye ve Ayten 10 Ekim Cuma günü MasterChef'te elenmemek için ter döktü.  Masterchef'te bu hafta elenen isim İhsan oldu. Veda konuşmasında İhsan, “MasterChef benim için bir okul gibiydi. Burada öğrendiklerimi asla unutmayacağım” ifadelerini kullandı.

