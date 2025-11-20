POS Cihazları ile Ödemede Büyük Değişim: Yeni Döneme Geçiliyor!

Bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda cezai yaptırımlar uygulanacak.Taslağın yürürlük tarihi, yayımlanmasını takip eden beşinci ayın başı olarak belirlendi. İşletmelere, yürürlük tarihini izleyen ayın sonuna kadar, yaklaşık altı aylık bir geçiş süresi tanınmış durumda.

Bu düzenlemelerin temel amacı; mükelleflerin satış hasılatlarının doğru tespit edilmesi ve fatura/belgelerin eksiksiz düzenlenerek vergi güvenliğinin tam olarak sağlanmasıdır.