POS Cihazları ile Ödemede Büyük Değişim: Yeni Döneme Geçiliyor!
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıtlı ekonomiyi desteklemek ve vergi güvenliğini güçlendirmek amacıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara (ÖKC) ilişkin tebliğ taslağını yeniden düzenledi. Gelen görüşler doğrultusunda revize edilen taslağa dair öneriler, 1 Aralık’a kadar ilgili form üzerinden alınmaya devam ediyor. Bu önemli düzenleme, işletmeler ve ödeme sistemleri için köklü değişiklikler getiriyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taslak, perakende satış veya hizmet sunan işletmeler için yeni nesil ÖKC kullanımını zorunlu kılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düzenleme, POS cihazlarının amacı dışında kullanımını önlemek adına bankalara ve ödeme hizmet sağlayıcılarına denetim sorumluluğu yüklüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın