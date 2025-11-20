onedio
POS Cihazları ile Ödemede Büyük Değişim: Yeni Döneme Geçiliyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 15:41

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıtlı ekonomiyi desteklemek ve vergi güvenliğini güçlendirmek amacıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara (ÖKC) ilişkin tebliğ taslağını yeniden düzenledi. Gelen görüşler doğrultusunda revize edilen taslağa dair öneriler, 1 Aralık’a kadar ilgili form üzerinden alınmaya devam ediyor. Bu önemli düzenleme, işletmeler ve ödeme sistemleri için köklü değişiklikler getiriyor.

Detaylar 👇

Taslak, perakende satış veya hizmet sunan işletmeler için yeni nesil ÖKC kullanımını zorunlu kılıyor.

Ancak bu zorunluluğa kritik bir istisna tanınıyor: Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine katılan işletmeler bu zorunluluğun dışında tutulacak.

Bununla birlikte, başkasına ait cihaz veya mobil ödeme sistemlerinin kullanılması yasaklanıyor. Türkiye genelinde en az 30 bayisi bulunan büyük bayilik yapılarına, kendi sistemlerini anlaşmalı diğer işletmelere kullandırma izni veriliyor. Ayrıca, e-ticaret yapan mükelleflerin sanal POS cihazı kullanmasına olanak sağlanıyor.

Düzenleme, POS cihazlarının amacı dışında kullanımını önlemek adına bankalara ve ödeme hizmet sağlayıcılarına denetim sorumluluğu yüklüyor.

Bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda cezai yaptırımlar uygulanacak.Taslağın yürürlük tarihi, yayımlanmasını takip eden beşinci ayın başı olarak belirlendi. İşletmelere, yürürlük tarihini izleyen ayın sonuna kadar, yaklaşık altı aylık bir geçiş süresi tanınmış durumda.

Bu düzenlemelerin temel amacı; mükelleflerin satış hasılatlarının doğru tespit edilmesi ve fatura/belgelerin eksiksiz düzenlenerek vergi güvenliğinin tam olarak sağlanmasıdır.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
