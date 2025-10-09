onedio
Patlama Tatbikatında Kendini Rolüne Fazla Kaptıran Genç Zorla Sakinleştirildi

Patlama Tatbikatında Kendini Rolüne Fazla Kaptıran Genç Zorla Sakinleştirildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.10.2025 - 18:27

Belli başlı senaryolarda nasıl davranılacağı neleri yapılıp nelerin yapılmayacağının uygulamalı bir şekilde gösterdiği tatbikatlarda ilginç görüntüler ortaya çıkabiliyor. Gaziantep'te İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ‘Yerel Düzey Türkiye Afet Müdahale Planı’ projesi kapsamında tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği, meydana gelen patlamada yaralıların olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Ancak tatbikatta yaralı rolü yapan bir genç resmen oyunculuk dersi verdi. Role kendini fazla kaptıran genç zorla sakinleştirildi.

İşte o performans 📹

Tatbikat senaryosunda 5 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

Tatbikat senaryosunda 5 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

Gaziantep Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Akhan program kapsamında gerçeği aratmayacak bir tatbikatı uyguladıklarını ve tatbikat gereği bir patlama sonucu ilk müdahale yapılmasını canlandırdıklarını söyledi. 136 personel ile 46’sı sağlıkçı, 30 aracın da 10 tanesi sağlık ekibi olmak üzere tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
