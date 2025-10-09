Patlama Tatbikatında Kendini Rolüne Fazla Kaptıran Genç Zorla Sakinleştirildi

Belli başlı senaryolarda nasıl davranılacağı neleri yapılıp nelerin yapılmayacağının uygulamalı bir şekilde gösterdiği tatbikatlarda ilginç görüntüler ortaya çıkabiliyor. Gaziantep'te İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ‘Yerel Düzey Türkiye Afet Müdahale Planı’ projesi kapsamında tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği, meydana gelen patlamada yaralıların olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Ancak tatbikatta yaralı rolü yapan bir genç resmen oyunculuk dersi verdi. Role kendini fazla kaptıran genç zorla sakinleştirildi.
İşte o performans 📹
Tatbikat senaryosunda 5 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.
