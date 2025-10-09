Türkiye Temalı Protez Tırnak Yapan Sosyal Medya Kullanıcısı Akıl Tutulması Yaşattı

Protez tırnaklar, nail artlar son dönemlerde epey meşhur biliyorsunuz ki. Birkaç yıldır hayatımızda olan bu yeni tırnak modası zaman zaman yerini doğallığa bıraksa da yeniden popüler olmayı bir şekilde başarıyor. Şimdiyse daha önce görmediğiniz türden bir tırnakla karşınızdayız. Türkiye temalı tırnak yapan bir sosyal medya kullanıcısı o anları “C2 seviye Türkiye bağlılığı” notuyla paylaştı. Gelin birlikte görelim…