onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Türkiye Temalı Protez Tırnak Yapan Sosyal Medya Kullanıcısı Akıl Tutulması Yaşattı

Türkiye Temalı Protez Tırnak Yapan Sosyal Medya Kullanıcısı Akıl Tutulması Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.10.2025 - 15:34

İçerik Devam Ediyor

Protez tırnaklar, nail artlar son dönemlerde epey meşhur biliyorsunuz ki. Birkaç yıldır hayatımızda olan bu yeni tırnak modası zaman zaman yerini doğallığa bıraksa da yeniden popüler olmayı bir şekilde başarıyor. Şimdiyse daha önce görmediğiniz türden bir tırnakla karşınızdayız. Türkiye temalı tırnak yapan bir sosyal medya kullanıcısı o anları “C2 seviye Türkiye bağlılığı” notuyla paylaştı. Gelin birlikte görelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

“Ne gerek vardı?” dediğinizi duyar gibiyiz…

“Ne gerek vardı?” dediğinizi duyar gibiyiz…

Bu sorunun cevabı bizlerde de yok maalesef. Şekil şekil tırnaklar görmeye alıştık ancak bu bambaşka bir seviye oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın