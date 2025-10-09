onedio
Bir Torun Anneannesini Yapay Zekaya Çizdirdiği Erdoğan Fotoğrafıyla Trolledi

Oğuzhan Kaya
09.10.2025 - 12:46

Yapay zeka araçlarını her geçen gün daha sık kullanıyoruz. İstatistiklere göre yapay zeka kullanımı daha çok çeviri, metin düzenleme, analiz gibi alanlarda kullanılsa da bu yeni teknolojiyi eğlenmek için kullananların sayısı da azımsanmayacak derecede. Tabii gençler böyle teknolojilere daha çabuk eriştiği için bu eğlencenin kurbanları da genelde evin yaşça büyük bireyleri oluyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı da evinin salonuna yapay zekayla yerleştirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntüleriyle anneannesini kandırmaya çalıştı. Peş peşe gelen görseller ve anneannenin verdiği tepkiler viral oldu.

İşte o anlar 📹

Bu akım bir haftadır sosyal medyanın gündeminde.

Daha çok evlerine bir yapay zeka botuyla tanımadık birilerini ekleyen gençler günlerdir anne babalarını trollüyor ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Kimileri bu durumu yanlış bulsa da kimileri akıllı telefon kullanabilen her insana bu tip durumlara karşı hazırlıklı olmayı öğrettiği için faydalı buluyor.

