Bir Torun Anneannesini Yapay Zekaya Çizdirdiği Erdoğan Fotoğrafıyla Trolledi

Yapay zeka araçlarını her geçen gün daha sık kullanıyoruz. İstatistiklere göre yapay zeka kullanımı daha çok çeviri, metin düzenleme, analiz gibi alanlarda kullanılsa da bu yeni teknolojiyi eğlenmek için kullananların sayısı da azımsanmayacak derecede. Tabii gençler böyle teknolojilere daha çabuk eriştiği için bu eğlencenin kurbanları da genelde evin yaşça büyük bireyleri oluyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı da evinin salonuna yapay zekayla yerleştirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntüleriyle anneannesini kandırmaya çalıştı. Peş peşe gelen görseller ve anneannenin verdiği tepkiler viral oldu.