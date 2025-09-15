Partnerinin İlişki Sınırlarını İhlal Ettiğini Gösteren 12 Nokta

İyilik yapıp sonra “Ben senin için şunları yaptım, sen bana bunu bile yapmıyorsun.” gibi cümleler kuran biri sana yardım etmiyordur, seni borçlandırıyor olabilir. Sevgiyle yapılan şeyler deftere yazılmaz. Ama bazı insanlar verdikleri şeylerin karşılığını ister. Üstelik bunu da suçluluk duygusuyla yapar. Sen bir noktadan sonra onun iyiliklerini karşılamaya çalışan biri hâline gelirsin. Bu da çok ağır bir yük olur. Bu yüzden zamanla ilişki, sevgi değil hesap kitabı gibi hissettirmeye başlar.