Partnerinin İlişki Sınırlarını İhlal Ettiğini Gösteren 12 Nokta
İlişkiler öyle başta konuşulduğu gibi sorunsuz ve harika gitmeyebiliyor. Özellikle de duygusal sınırlar konusu bizce hep konuşulmalı. Hani şu “Bana bu yapılırsa kötü hissederim.” dediğimiz ama karşı tarafın bazen farkında olarak bazen de “Ama ben öyle demek istemedim ki...” diyerek geçtiği yerler. İşte bu yerleri ele alacağız!
1. Özel alanına, mesela telefonuna sürekli sızmaya çalışıyorsa...
2. “Şaka yaptım” diyerek canını sıkıyorsa...
3. Kararlarını sürekli sorgulaması da sınır ihlalidir.
4. Başkalarının önünde seni küçük düşürdüğünü hissetmen pek normal değil.
5. Sürekli onay beklemesi veya onay vermeni istemesi, tehlike çanlarını çalar.
6. İletişimi bir silah olarak kullanıyorsa...
7. Sağlıklı bir ilişkide partnerler birbirlerini tamamen değiştirmeye çalışmazlar. Dikkat!
8. Başarılarını küçümsemesi de epey onur kırıcı olur.
9. Sınırlara saygı duyan biri seni neden borçlu hissettirsin ki?
10. Ailen ya da arkadaş çevrenden uzaklaştırması da bir sınır ihlalidir.
11. Hayallerini gerçekçi bulmamasının bir sınır ihlali olduğunu söylesek?
12. Her tartışmayı senin hatanmış gibi çevirmeye çalışıyorsa...
Lütfen şunları unutma. 👇
