Park Yeri Bulamayınca Sokak Düğününe Ateş Etti: 1 Çocuk Öldü, 6 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa’da sokakta yapılan bir sünnet düğünü kana bulandı. İddiaya göre bedensel engelli olan 44 yaşındaki Mehmet Eski, sokağındaki düğün nedeniyle park yeri bulamayınca dehşet saçtı. Eski, düğüne katılanlara silahla ateş etti. 16 yaşındaki İklimya Subay hayatını kaybetti. Olayda 4’ü çocuk 6 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde sokakta yapılan sünnet düğünü eğlencesinde korkunç anlar yaşandı.
Olay yerinden ilk görüntüler 👇
