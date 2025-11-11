onedio
Park Yeri Bulamayınca Sokak Düğününe Ateş Etti: 1 Çocuk Öldü, 6 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.11.2025 - 23:46

Şanlıurfa’da sokakta yapılan bir sünnet düğünü kana bulandı. İddiaya göre bedensel engelli olan 44 yaşındaki Mehmet Eski, sokağındaki düğün nedeniyle park yeri bulamayınca dehşet saçtı. Eski, düğüne katılanlara silahla ateş etti. 16 yaşındaki İklimya Subay hayatını kaybetti. Olayda 4’ü çocuk 6 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde sokakta yapılan sünnet düğünü eğlencesinde korkunç anlar yaşandı.

Bedensel engelli Mehmet Eski, iddiaya göre evine geldiğinde sokakta yapılan sünnet düğünü nedeniyle aracına park yeri bulamadı. Bu nedenle düğün sahipleriyle tartışan Eski, olayın büyümesi üzerine aracındaki pompalı tüfeği alarak kalabalığa peş peşe ateş açtı. Panik ve korkunun yaşandığı olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü saldırının ardından Eski, olay yerinden kaçtı. 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki İklimya Subay doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsimleri henüz öğrenilemeyen 4’ü çocuk 6 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay yerinden ilk görüntüler 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
