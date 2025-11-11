onedio
7 Şüpheli Tutuklandı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kocaeli'deki Yangına İlişkin Açıklama Yaptı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.11.2025 - 22:02

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025'te bir kozmetik fabrikasının parfüm doldurma bölümünde çıkan yangın bir iş cinayetine dönmüştü. Alevlerin yayılmasıyla tesisin içinde mahsur kalan 6 işçi hayatını kaybetmiş biri ağır olmak üzere 7 işçi de yaralanmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç adli soruşturma kapsamında 7 kişinin tutuklandığını açıkladı.

11 şüpheli adliyeye sevk edilmişti

Aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler Gebze Adliyesi'ne sevk edilmişti. Gözaltı öncesi Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı, SGK Kocaeli İl Müdürü ve yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez müdürü başta olmak üzere 13 kişi de açığa alınmıştı.

Yılmaz Tunç soruşturmayla ilgili X hesabından bir paylaşım yaptı 👇

twitter.com

Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında;

◼️ 7 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış,

◼️ 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam edecektir.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

