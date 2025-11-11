7 Şüpheli Tutuklandı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kocaeli'deki Yangına İlişkin Açıklama Yaptı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025'te bir kozmetik fabrikasının parfüm doldurma bölümünde çıkan yangın bir iş cinayetine dönmüştü. Alevlerin yayılmasıyla tesisin içinde mahsur kalan 6 işçi hayatını kaybetmiş biri ağır olmak üzere 7 işçi de yaralanmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç adli soruşturma kapsamında 7 kişinin tutuklandığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11 şüpheli adliyeye sevk edilmişti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılmaz Tunç soruşturmayla ilgili X hesabından bir paylaşım yaptı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın