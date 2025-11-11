CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer İçin Tahliye Kararı
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 31 Ekim 2024 tarihinden beri tutuklu olarak yargılanıyordu. Aziz İhsan Suç Örgütü kapsamında tutuklu bulunan Ahmet Özer için mahkeme tahliye kararı verdi.
Aynı dosyadan tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin gibi isimlerin tutukluluk hali ise devam edecek.
