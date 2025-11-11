onedio
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer İçin Tahliye Kararı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.11.2025 - 18:44

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 31 Ekim 2024 tarihinden beri tutuklu olarak yargılanıyordu. Aziz İhsan Suç Örgütü kapsamında tutuklu bulunan Ahmet Özer için mahkeme tahliye kararı verdi.

Aynı dosyadan tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin gibi isimlerin tutukluluk hali ise devam edecek.

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özel, 31 Ekim 2024 tarihinden beri tutuklu olarak yargılanıyordu.

Aziz İhsan Suç Örgütü dosyası kapsamında 20 Ekim’de iddianame düzenlenmişti. 1. Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptını hazırladı. Sanıklar ilk kez 27 Ocak 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Dosya kapsamında tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında tahliye kararı çıktı.

Öte yandan Ahmet Özer'e adli kontrol hükümleri uygulanmasına ve yurtdışı yasağı kararı verildi. Ahmet Özer'in önümüzdeki saatlerde cezaevinden çıkması bekleniyor

