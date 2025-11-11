Furkan Bölükbaşı Tutuklanmıştı: Sosyal Medya Hesabı da Engellendi

Sosyal medyada yaptığı “troll” paylaşımlarla sık sık tepki çeken Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili attığı tweet sonrasında 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Furkan Bölükbaşı’nın paylaşımı yaptığı “Furkanbolukbasi” isimli X (Twitter) hesabına erişim engeli getirildi. Aynı kişinin daha önce kullandığı “furkancerkes” isimli hesabı da engellenmişti.