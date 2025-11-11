onedio
Furkan Bölükbaşı Tutuklanmıştı: Sosyal Medya Hesabı da Engellendi

İsmail Kahraman
11.11.2025 - 21:44

Sosyal medyada yaptığı “troll” paylaşımlarla sık sık tepki çeken Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili attığı tweet sonrasında 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Furkan Bölükbaşı’nın paylaşımı yaptığı “Furkanbolukbasi” isimli X (Twitter) hesabına erişim engeli getirildi. Aynı kişinin daha önce kullandığı “furkancerkes” isimli hesabı da engellenmişti.

Furkan Bölükbaşı dün akşam saatlerinde gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Furkan Bölükbaşı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımı yaptığı hesabına erişim engeli geldi.

Furkan Bölükbaşı’nın normalde kullandığı “furkancerkes” hesabı da geçtiğimiz Ağustos ayında engellenmişti. Bölükbaşı yaptığı açıklamda, “standard bir İBB eleştirisi” nedeniyle hesabına kapatıldığını iddia etmişti.

