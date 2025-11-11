Furkan Bölükbaşı Tutuklanmıştı: Sosyal Medya Hesabı da Engellendi
Sosyal medyada yaptığı “troll” paylaşımlarla sık sık tepki çeken Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili attığı tweet sonrasında 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Furkan Bölükbaşı’nın paylaşımı yaptığı “Furkanbolukbasi” isimli X (Twitter) hesabına erişim engeli getirildi. Aynı kişinin daha önce kullandığı “furkancerkes” isimli hesabı da engellenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Furkan Bölükbaşı dün akşam saatlerinde gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Furkan Bölükbaşı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımı yaptığı hesabına erişim engeli geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın