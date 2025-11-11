onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’u Kuvvetli Yağış Vurdu: Sultangazi’de Araçlar Yolda Kaldı

İstanbul’u Kuvvetli Yağış Vurdu: Sultangazi’de Araçlar Yolda Kaldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.11.2025 - 20:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada İstanbul’da kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştı. Megakentte akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle Sultangazi’de rögarlar taştı ve araçlar yolda kaldı. Mahalleli kendi imkanlarıyla su baskınlarını önlemeye çalıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sultangazi’nin İsmetpaşa Mahallesi’nde bazı yollar su altında kaldı. Yoğun yağış nedeniyle yol üzerindeki rögarlar tıkandı. Mahalleli kendi imkanlarıyla rögar kapaklarını açmaya çalıştı. Su birikintisi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar için çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler su birikintilerini tahliye ederek yolda mahsur kalan araçları kurtardı.

Kuvvetli yağış sonrası yaşananlar

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın