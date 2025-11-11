İstanbul’u Kuvvetli Yağış Vurdu: Sultangazi’de Araçlar Yolda Kaldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada İstanbul’da kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştı. Megakentte akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle Sultangazi’de rögarlar taştı ve araçlar yolda kaldı. Mahalleli kendi imkanlarıyla su baskınlarını önlemeye çalıştı.
İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli yağış sonrası yaşananlar
