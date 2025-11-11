onedio
Duvarları Süngerle Kaplı: İstanbul’da Aylık 14 Bin Lira Kira İstenen Daire Gündem Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.11.2025 - 19:55

Türkiye’de kiralar almış başını gitmiş durumda. Megakent İstanbul’da kira ortalaması aylık 30 bin liraya yaklaşırken, İstanbul Fatih’teki bir kiralık daire ilanı ise gündem oldu. “cemlikvlg” isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda duvarları süngerle kaplı ve 1+0 olarak geçen daire için 14 bin lira aylık kira istendiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada gündem olan kiralık dairenin içi 👇

İstanbul'da Fatih'te ortalama kiralar 35 bin liranın üzerinde.

İstanbul’da yaşamak artık lüks mü? Kira fiyatlarına bakınca bu sorunun cevabı maalesef evet oluyor. Hele ki bazı ilçelerde oturmak neredeyse bir hayal. İstanbul’da en ucuz kira ortalamasına sahip kent 19 bin lira ile Esenyurt olurken, 70 bin lira ortalamaya sahip Sarıyer ise en pahalı ilçe olarak dikkat çekiyor. Adeta bir harabeye 14 bin lira kira istenen Fatih’teki kira ortalaması ise 35 binin üzerinde.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
