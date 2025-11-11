Duvarları Süngerle Kaplı: İstanbul’da Aylık 14 Bin Lira Kira İstenen Daire Gündem Oldu

İstanbul’da yaşamak artık lüks mü? Kira fiyatlarına bakınca bu sorunun cevabı maalesef evet oluyor. Hele ki bazı ilçelerde oturmak neredeyse bir hayal. İstanbul’da en ucuz kira ortalamasına sahip kent 19 bin lira ile Esenyurt olurken, 70 bin lira ortalamaya sahip Sarıyer ise en pahalı ilçe olarak dikkat çekiyor. Adeta bir harabeye 14 bin lira kira istenen Fatih’teki kira ortalaması ise 35 binin üzerinde.