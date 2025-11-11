Duvarları Süngerle Kaplı: İstanbul’da Aylık 14 Bin Lira Kira İstenen Daire Gündem Oldu

Türkiye’de kiralar almış başını gitmiş durumda. Megakent İstanbul’da kira ortalaması aylık 30 bin liraya yaklaşırken, İstanbul Fatih’teki bir kiralık daire ilanı ise gündem oldu. “cemlikvlg” isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda duvarları süngerle kaplı ve 1+0 olarak geçen daire için 14 bin lira aylık kira istendiği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada gündem olan kiralık dairenin içi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da Fatih'te ortalama kiralar 35 bin liranın üzerinde.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın