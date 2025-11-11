onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yağışın da Etkisiyle İstanbul'da Trafik Yoğunluğu %89'a Ulaştı

Yağışın da Etkisiyle İstanbul'da Trafik Yoğunluğu %89'a Ulaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.11.2025 - 19:51

Marmara Denizi çevresinde devam eden yağışlar İstanbul'da da etkili oldu. İş çıkış saatlerinde halihazırda yoğun olan trafik yoğunluk seviyesi %90'a yaklaştı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 19.00’da yüzde 89 seviyesine çıktı. Saat 20.00'ye yaklaşmasına rağmen trafik yoğunluğu hala %80 düzeyinde.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İBB verilerine göre akşam 19.00 civarı trafik yoğunluğu %89 olarak ölçüldü.

İBB verilerine göre akşam 19.00 civarı trafik yoğunluğu %89 olarak ölçüldü.

Özellikle D-100 ve köprü bağlantı yollarında yaşanan yoğun trafik uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Okulların ara tatilde olmasına rağmen iş çıkışı ve yağmurun etkisiyle ulaşımda sorunlar yaşandı.

Yağış ne kadar süre etkili olacak?

Yağış ne kadar süre etkili olacak?

İstanbul'da yağışların Perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
İri Hikmet

Bir şehirde 20 milyon insan olursa, sonuçları böyle olur tabi. Okullar da tatilde olmasaydı neler olurdu bu akşam kimbilir.