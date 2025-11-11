Yağışın da Etkisiyle İstanbul'da Trafik Yoğunluğu %89'a Ulaştı
Marmara Denizi çevresinde devam eden yağışlar İstanbul'da da etkili oldu. İş çıkış saatlerinde halihazırda yoğun olan trafik yoğunluk seviyesi %90'a yaklaştı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 19.00’da yüzde 89 seviyesine çıktı. Saat 20.00'ye yaklaşmasına rağmen trafik yoğunluğu hala %80 düzeyinde.
İBB verilerine göre akşam 19.00 civarı trafik yoğunluğu %89 olarak ölçüldü.
Yağış ne kadar süre etkili olacak?
