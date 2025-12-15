Parayla İlişkin Bir Dizi Olsaydı Adı Ne Olurdu?
Karakterini renklerle, meyvelerle ve film karakterleri ile anlattığımız testlerde bu sefer karakterini bir dizi ile anlatacağız! Para ile olan ilişkini bir diziye benzeteceğiz. Hangi dizi olduğunu merak ediyor musun?
Sorular hemen aşağıda. ⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Maaşının yattığı ilk gün ne yaptığını öğrenebilir miyiz?
4. Bir ayda ortalama kaç kez dışarıdan yemek söylüyorsun/dışarıda yiyorsun?
5. Sence para biriktirmek kolay bir şey mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Peki daha önce en az 100.000 TL para biriktirebildin mi?
7. Sana güvenli gelen bir yatırım aracı seçer misin?
8. Sence para amaç mıdır yoksa bir araç mı?
9. Son sorudayız! Bazen "Bu insanlar bu kadar parayı nasıl kazanıyor?" dediğin oluyor mu?
Dizinin adı "Saydım Bitti" olurdu!
Dizinin adı "Para Her Şeydir" olurdu!
Dizinin adı kesinlikle "Lidyalılar ve Diğerleri" olurdu!
Dizinin adı "Sınanmak" olurdu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın