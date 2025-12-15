onedio
Parayla İlişkin Bir Dizi Olsaydı Adı Ne Olurdu?

etiket Parayla İlişkin Bir Dizi Olsaydı Adı Ne Olurdu?

15.12.2025 - 17:01

Karakterini renklerle, meyvelerle ve film karakterleri ile anlattığımız testlerde bu sefer karakterini bir dizi ile anlatacağız! Para ile olan ilişkini bir diziye benzeteceğiz. Hangi dizi olduğunu merak ediyor musun?

Sorular hemen aşağıda. ⬇️

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Maaşının yattığı ilk gün ne yaptığını öğrenebilir miyiz?

4. Bir ayda ortalama kaç kez dışarıdan yemek söylüyorsun/dışarıda yiyorsun?

5. Sence para biriktirmek kolay bir şey mi?

6. Peki daha önce en az 100.000 TL para biriktirebildin mi?

7. Sana güvenli gelen bir yatırım aracı seçer misin?

8. Sence para amaç mıdır yoksa bir araç mı?

9. Son sorudayız! Bazen "Bu insanlar bu kadar parayı nasıl kazanıyor?" dediğin oluyor mu?

Dizinin adı "Saydım Bitti" olurdu!

Para ile olan ilişkin bir dizi olsaydı adı kesinlikle bu olurdu! eline para geçer geçmez hemen bitiyor çünkü... Muhtemelen borçların var ya da bir ev geçindirmek zorundasın. Maaşından pek de memnun değilsin ve iyileştirme yapılmasını istiyorsun. Dizide de zaten başrol olurdun ve sürekli ek iş yapma fırsatı peşinde koşan birini oynardın. Parayı tam bulacakken bir aksilik yaşayan ve bu aksilikler karşısında ayakta zor duran birini oynardın.

Dizinin adı "Para Her Şeydir" olurdu!

Senin para ile ilişkin bir dizi olsaydı adı kesinlikle bu olurdu! Çünkü birkaç şey dışında senin için para her şeyi çözen bir şey. Hayattan daha çok keyif almak, benzersiz deneyimler yaşamak ve özellikle konfor para ile sağlanıyor sana göre. Haksız da sayılmazsın çünkü bu devirde paranın önemi gerçekten büyük. 'Para Her Şeydir' dizisinde başrol oynardın ve yıllar boyunca para ile verdiğin imtihanı ekranlarda seyrederdik!

Dizinin adı kesinlikle "Lidyalılar ve Diğerleri" olurdu!

Dizinin adını bilerek böyle seçtik çünkü sen bir noktada neden paranın bu kadar önemli olduğunu merak ediyorsun ve parayı kullanan ilk uygarlık ile birebir konuşmak istiyorsun! İlk sorun 'Neden?' olacak çünkü paradan önce ticaret nasıl işliyordu, onu deneyimlemek istiyorsun bir yandan. Para kazanmak sana göre zor olabilir ama sen de kolay biri sayılmazsın!

Dizinin adı "Sınanmak" olurdu!

Hayatta çoğu zaman para ile sınanan birisin. Atmak istediğin her adımda önüne para etkeni çıkıyor. Bu bazen negatif yönde olsa da genellikle para ve gerçek hayat arasında seçim yapman gerekiyor. Para bazı mutlulukları satın alamıyor çünkü. Aile sevgisi, aşk, arkadaşlıklar... Bu konularda bahtın açık ama nedense hep para bir noktada bu konuların kıyısından köşesinden geçiyor. Merak etme, dizi mutlu sonla bitiyor çünkü hayatında her şeyi yoluna koyuyorsun!

