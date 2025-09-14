onedio
Onun Yazmasını Beklediğin Süre İçerisinde Yapabileceğin 10 Küçük Aktivite

Erkan Tuna Budak
14.09.2025 - 23:03

Flört ya da sevgilinin mesajını telefonun başında oturup beklemek kadar insanı geren çok az şey olabilir. Hele ki mesajlaşırken kavga ediyorsanız ve mesajına saniyesinde cevap vermiyorsa...

Yani, beklemek sinir bozucu olabilir ama ondan mesaj beklerken telefonun başında durmak yerine neler yapabilirsin?

1. 3-4 kişilik bir kek harcı hazırlayabilirsin.

Ondan mesaj beklerken damak zevkine göre (bizim tercihimiz portakallı ve Hindistan cevizli) bir kek harcı hazırlayabilirsin. Tabii arada una bulaşmış ellerinle telefonu alıp ondan mesaj gelmiş mi diye kontrol etmemek şartıyla!

2. Friends sezonuna başlayabilir ve hatta iki bölüm seyredebilirsin.

Aslında ondan mesaj beklerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Bir bakıyoruz ki dakikalarca, hatta saatlerce telefonu kontrol ediyoruz ve bir titreşim gelir mi diye düşünüyoruz. Hâlbuki gergin olmak yerine keyifli vakit geçirebilirsin. Mesela birkaç Friends bölümü izlemek gibi. Bir bakmışsın bu sefer sen mesaj atmayı geciktiriyorsun çünkü dizi izliyorsun. 😅 Elbette geç yazmanı tavsiye etmiyoruz.

3. Odan dağınıksa odanı toplayabilir ve hatta temizlik bile yapabilirsin.

Yaşam alanımızı elbette temiz ve hijyenik tutmamız gerek. Sırf flörtünün ya da partnerinin atacağı mesajı beklerken hiçbir şey yapmamak sadece zaman kaybı olur. Odanı temizlemeye başlayabilirsin. Hatta bekli uzun zamandır aradığın ve bulamadığın aksesuarını ya da şarj kablosunu bile bulabilirsin.

4. Çalışma masanı düzenleyebilirsin.

Kendine şunu sor: 'Ben bu mesajı beklerken niye boş boş duruyorum?'

İnsan zihni boş durmayı sevmez. Sen hiçbir şey yapmadan otururken bile beynin boş durmaz ve düşünceler havada uçuşmaya başlar. İşin içinden çıkamazsın sonra. Bunun yerine dağılmış ve bir türlü toparlamaya fırsat bulamadığın çalışma masanı toplayabilirsin. Ama lütfen telefonu göremeyeceğin bir yere koy.

5. Daha önce hiç dinlemediğin bir şarkıcının rastgele bir albümünü açıp dinleyebilirsin.

Müzik dinleme platformlarının çalma listelerine girip dikkatini çeken bir şarkıcı seç ve son çıkan albümünü dinle. Bir bakmışsın çok beğendin ve gün boyunca o şarkıcıyı dinledin. Sana keyif veren şarkılar seçmeye de özen göster. Zamanını verimli değerlendirmek isterken hüzünlü şarkılar dinleyerek modunu düşürme.

6. Telefonun galerisini temizleyebilirsin.

Aldığın bir ekran görüntüsünü ya da fotoğrafını çektiğin bir manzarayı 'Nasıl olsa bir gün kullanırım.' diye saklıyorsun ama en son ne zaman kullandın? Galerine girip hafızayı zorlayan ve karmaşaya sebep olan fotoğrafları silebilirsin.

7. Kurumuş çamaşırları katlayabilirsin.

Ondan mesaj beklerken ev işlerini de ihmal edebilirsin. Kendimizden biliyoruz çünkü biz de yaptık zamanında... Biz yaşadık ama sen yaşama diye bu tavsiyeleri veriyoruz. Zamanın değerli, bu zamanını hayatını kolaylaştırmak için kullan lütfen.

8. Buzdolabını yeniden düzenleyebilir ve hatta eksikleri tamamlamak için market alışverişine bile çıkabilirsin.

Dolapta çürümeye yakın meyve ve sebzeleri ayıklayabilir, bitmek üzere olan zeytin ya da peynirleri ayırıp kutularını çöpe atabilir ya da saklama kabı olarak bile kullanabilirsin. Mesaj beklemek yerine domates saplarını kesip öyle muhafaza et. Çünkü domateslerin çürümelerinin sebeplerinden biri de saplarının diğer domateslere değmesidir aslında. Bu da bizden minik bir tüyo olsun. 😉

9. Kişisel bakım saati yapabilirsin. Kaş alabilir, ojeni silebilir ya da sakallarını düzeltebilirsin.

Kişisel bakımın önemini her zaman vurgularız. Kaşını al, sakalını düzelt, saçını tara, bir yüz maskesi yap ve hatta daha da ileriye gidip bir duş alabilir, sonrasında kişisel bakımına devam edebilirsin.

10. Mesaj atmasını beklerken boş bir kâğıda ya da not uygulamasına neler hissettiğini yazabilirsin.

Eğer gergin, endişeli ya da huzursuz isen duygularını boş bir kâğıda yazmanı tavsiye ediyoruz. Duyguların somut olarak önünde duracağı için neler hissettiğine daha objektif bakabilirsin böylelikle. Hem bir bakmışsın uzuuuuun uzun yazmışsın ve duygularınla yüzleşmişsin!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
