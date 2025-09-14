Onun Yazmasını Beklediğin Süre İçerisinde Yapabileceğin 10 Küçük Aktivite
Flört ya da sevgilinin mesajını telefonun başında oturup beklemek kadar insanı geren çok az şey olabilir. Hele ki mesajlaşırken kavga ediyorsanız ve mesajına saniyesinde cevap vermiyorsa...
Yani, beklemek sinir bozucu olabilir ama ondan mesaj beklerken telefonun başında durmak yerine neler yapabilirsin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. 3-4 kişilik bir kek harcı hazırlayabilirsin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Friends sezonuna başlayabilir ve hatta iki bölüm seyredebilirsin.
3. Odan dağınıksa odanı toplayabilir ve hatta temizlik bile yapabilirsin.
4. Çalışma masanı düzenleyebilirsin.
5. Daha önce hiç dinlemediğin bir şarkıcının rastgele bir albümünü açıp dinleyebilirsin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Telefonun galerisini temizleyebilirsin.
7. Kurumuş çamaşırları katlayabilirsin.
8. Buzdolabını yeniden düzenleyebilir ve hatta eksikleri tamamlamak için market alışverişine bile çıkabilirsin.
9. Kişisel bakım saati yapabilirsin. Kaş alabilir, ojeni silebilir ya da sakallarını düzeltebilirsin.
10. Mesaj atmasını beklerken boş bir kâğıda ya da not uygulamasına neler hissettiğini yazabilirsin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın