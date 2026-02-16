onedio
Okul Öncesi ve İlkokul Çocukları Camiye Götürülecek! Milli Eğitim’den Tüm Okullara Ramazan Talimatları

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.02.2026 - 08:54

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ildeki tüm okul kademelerini kapsayan yeni Ramazan ayı programını hayata geçirdi. 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ışığında hazırlanan rehbere göre; okul öncesi ve ilkokuldaki minik öğrenciler cami ziyaretleriyle gelenekleri yerinde öğrenecek, lise düzeyinde ise uzman isimlerle özel iftar söyleşileri gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ildeki tüm okullara Ramazan etkinlikleri gönderildi. Etkinlik kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla illere gönderilen yeni genelge doğrultusunda, Türkiye genelindeki okullarda Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak adına geniş çaplı bir etkinlik takvimi oluşturuldu. 

Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki 'milli değerleri güçlendirme' ilkesine dayandırılan bu yeni modelde, okul öncesinden lise sona kadar her yaş grubuna özel aktiviteler yer alıyor. Programın merkezinde ise teorik bilginin ötesine geçerek çocukların Ramazan kültürünü yaşayarak öğrenmesi hedefleniyor.

Süreç, özellikle 4-6 yaş grubundaki kreş ve anaokulu öğrencileri için dış mekan gezilerini de kapsıyor.

Öğretmenleri rehberliğinde camileri ziyaret edecek olan minikler, camilerin bu ay içerisindeki görsel ve sosyal hazırlıklarını inceleyecek. Ziyaretler öncesinde çocuklara Sultan Ahmet Camii gibi simge yapılar üzerinden ön bilgilendirme yapılırken, cami adabı ve kuralları hakkında da eğitimler verilecek. İlkokul seviyesindeki öğrenciler ise bu gezilerin ardından kendi duygu ve düşüncelerini yansıtacakları özel gözlem formları dolduracak, Ramazan boyunca günlük tutarak deneyimlerini sınıf arkadaşlarıyla paylaşacak.

Eğitim kademesi yükseldikçe programın içeriği akademik ve sosyal söyleşilere evriliyor.

Ortaokul ve lise öğrencileri için 'İftarda Konuşalım' ismiyle düzenlenen panellerde, alanında uzman isimler gençlerle bir araya gelerek Ramazan temalı sohbetler gerçekleştirecek. Okul binalarında oluşturulacak 'Ramazan Köşeleri' ile Ramazan pidesinden davulcuya kadar tüm geleneksel ögeler görsel olarak canlandırılacak. Bakanlık, sürecin sadece kağıt üzerinde kalmaması için sıkı bir takip sistemi de kurdu. Okul yönetimleri ve öğretmenler, yapılan her etkinliği, katılan öğrenci ve veli sayılarını 'İzleme ve Değerlendirme Formu' üzerinden haftalık olarak sisteme işleyerek süreci raporlayacak.

MEB'İN RAMAZAN AYINA ÖZEL OKUL ÖNCESİ ETKİNLİKLERİ

MEB'İN RAMAZAN AYINA ÖZEL İLKOKUL ETKİNLİKLERİ

MEB'İN RAMAZAN AYINA ÖZEL ORTAOKUL ETKİNLİKLERİ

