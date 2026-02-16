Okul Öncesi ve İlkokul Çocukları Camiye Götürülecek! Milli Eğitim’den Tüm Okullara Ramazan Talimatları

Ortaokul ve lise öğrencileri için 'İftarda Konuşalım' ismiyle düzenlenen panellerde, alanında uzman isimler gençlerle bir araya gelerek Ramazan temalı sohbetler gerçekleştirecek. Okul binalarında oluşturulacak 'Ramazan Köşeleri' ile Ramazan pidesinden davulcuya kadar tüm geleneksel ögeler görsel olarak canlandırılacak. Bakanlık, sürecin sadece kağıt üzerinde kalmaması için sıkı bir takip sistemi de kurdu. Okul yönetimleri ve öğretmenler, yapılan her etkinliği, katılan öğrenci ve veli sayılarını 'İzleme ve Değerlendirme Formu' üzerinden haftalık olarak sisteme işleyerek süreci raporlayacak.

MEB'İN RAMAZAN AYINA ÖZEL OKUL ÖNCESİ ETKİNLİKLERİ

MEB'İN RAMAZAN AYINA ÖZEL İLKOKUL ETKİNLİKLERİ