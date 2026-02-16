Okul Öncesi ve İlkokul Çocukları Camiye Götürülecek! Milli Eğitim’den Tüm Okullara Ramazan Talimatları
Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ildeki tüm okul kademelerini kapsayan yeni Ramazan ayı programını hayata geçirdi. 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ışığında hazırlanan rehbere göre; okul öncesi ve ilkokuldaki minik öğrenciler cami ziyaretleriyle gelenekleri yerinde öğrenecek, lise düzeyinde ise uzman isimlerle özel iftar söyleşileri gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ildeki tüm okullara Ramazan etkinlikleri gönderildi. Etkinlik kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden de yayımlandı.
Süreç, özellikle 4-6 yaş grubundaki kreş ve anaokulu öğrencileri için dış mekan gezilerini de kapsıyor.
Eğitim kademesi yükseldikçe programın içeriği akademik ve sosyal söyleşilere evriliyor.
