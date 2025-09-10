Oğuz Kaan Salıcı Kimdir? CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın Biyografisi

Türk siyasetinde uzun yıllardır aktif rol alan Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul Milletvekili olarak görev yapıyor. Hem gençlik yıllarındaki demokratik girişimleri hem de partide üstlendiği görevlerle tanınan Salıcı, dikkat çeken çıkışları ve örgüt yönetimindeki etkinliğiyle biliniyor.

Peki, Oğuz Kaan Salıcı kimdir, kaç yaşında, nereli ve siyasi kariyerine nasıl başladı? İşte tüm detaylar.