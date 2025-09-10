onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Oğuz Kaan Salıcı Kimdir? CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın Biyografisi

Oğuz Kaan Salıcı Kimdir? CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın Biyografisi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.09.2025 - 13:18

Türk siyasetinde uzun yıllardır aktif rol alan Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul Milletvekili olarak görev yapıyor. Hem gençlik yıllarındaki demokratik girişimleri hem de partide üstlendiği görevlerle tanınan Salıcı, dikkat çeken çıkışları ve örgüt yönetimindeki etkinliğiyle biliniyor. 

Peki, Oğuz Kaan Salıcı kimdir, kaç yaşında, nereli ve siyasi kariyerine nasıl başladı? İşte tüm detaylar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oğuz Kaan Salıcı Kimdir?

Oğuz Kaan Salıcı Kimdir?

16 Ocak 1972’de Gaziantep’te doğan Oğuz Kaan Salıcı, aslen Adıyaman Besnili’dir. Devlet memuru bir baba ile ev hanımı bir annenin çocuğu olarak Türkiye’nin farklı şehirlerinde büyüdü. Eğitimine 1978’de Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu’nda başladı. Ortaokulu Elazığ Anadolu Lisesi’nde sürdürdü, ardından Eskişehir Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 

Yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında Sosyal Demokrat Üniversiteler Platformu ve Demokrasi için Gençlik Platformu’nun kuruluşunda yer aldı.

Oğuz Kaan Salıcı Kaç Yaşında?

16 Ocak 1972 doğumlu olan Oğuz Kaan Salıcı, 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

Oğuz Kaan Salıcı Nereli?

Gaziantep doğumlu olan Oğuz Kaan Salıcı, aslen Adıyaman’ın Besni ilçesindendir.

Oğuz Kaan Salıcı Siyasi Kariyeri

Oğuz Kaan Salıcı Siyasi Kariyeri

Siyasi hayatına gençlik yıllarında sosyal demokrat oluşumlarda aktif görev alarak başladı. Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) kurucuları arasında yer aldı ve TÜSES üyesi oldu. 2011 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atandı, 2012’de gerçekleştirilen kongrede İl Başkanı seçildi. 2015 seçimlerinde milletvekili adaylığı için bu görevden istifa etti. 

Aynı yıl CHP İstanbul 1. Bölge’den aday oldu ve 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. TBMM’de Dışişleri Komisyonu’nda yer aldı. Ayrıca Türkiye-ABD ve Kamboçya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeliklerinde bulundu. 2018–2023 yılları arasında CHP MYK’da Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın