Oğuz Kaan Salıcı Kimdir? CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın Biyografisi
Türk siyasetinde uzun yıllardır aktif rol alan Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul Milletvekili olarak görev yapıyor. Hem gençlik yıllarındaki demokratik girişimleri hem de partide üstlendiği görevlerle tanınan Salıcı, dikkat çeken çıkışları ve örgüt yönetimindeki etkinliğiyle biliniyor.
Peki, Oğuz Kaan Salıcı kimdir, kaç yaşında, nereli ve siyasi kariyerine nasıl başladı? İşte tüm detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğuz Kaan Salıcı Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğuz Kaan Salıcı Siyasi Kariyeri
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın