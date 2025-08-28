onedio
Nevşin Mengü'nün "Bir Şey Olmak İstiyorsan Çok Çalışmalısın" Sözü Tartışma Yarattı

Dilara Şimşek
28.08.2025 - 13:36

Gazeteci Fatih Altaylı, 21 Haziran’da tutuklandı. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Altaylı’nın Youtube kanalına Nevşin Mengü konuk oldu. Gündeme dair yorumlarda bulunan Mengü’nün gençlerin umutsuz olma nedenine dair kullandığı ifadeler tepki çekti.

Nevşin Mengü'nün o açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının konuğu Nevşin Mengü oldu.

Gençlerin umutsuzluğunun nedenlerine dair konuşan Mengü, şu ifadeleri kullandı:

'Gençlerin umutsuz olmasının nedeni çok fazla Instagram ve TikTok'ta vakit geçirmeleri. Sürekli eğlence, çok güzel hayatlar izliyorlar ve şöyle düşünüyorlar; sizin jenerasyon çok para kazandı, bu iş buralara geldi... Çok ucuza ev alınmış. Sanki 20 sene önce herkesin lüks yaşantısı vardı. Çok fazla illüzyon var. Bazı büyük şirketler insanların algılarını yönlendirebiliyorlardı. Şimdi onun yüz bin katı var. Evet, 20 yıl önce pek çok daha iyiydi. Ama 1 ay çalıştım ev aldım diye bir durum yoktu. 

Kendilerini kandırmasınlar. Bir şey olmak istiyorsan, çok çalışmalısın. Her zaman her şeyin çok kolay olması için çok çalışmalısın.'

Nevşin Mengü'nün sözleri tartışma yarattı. X kullanıcılar Mengü'ye tepki gösterdi. İşte o yorumlardan bazıları:

Dilara Şimşek
