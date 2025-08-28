Nevşin Mengü'nün "Bir Şey Olmak İstiyorsan Çok Çalışmalısın" Sözü Tartışma Yarattı

Gençlerin umutsuzluğunun nedenlerine dair konuşan Mengü, şu ifadeleri kullandı:

'Gençlerin umutsuz olmasının nedeni çok fazla Instagram ve TikTok'ta vakit geçirmeleri. Sürekli eğlence, çok güzel hayatlar izliyorlar ve şöyle düşünüyorlar; sizin jenerasyon çok para kazandı, bu iş buralara geldi... Çok ucuza ev alınmış. Sanki 20 sene önce herkesin lüks yaşantısı vardı. Çok fazla illüzyon var. Bazı büyük şirketler insanların algılarını yönlendirebiliyorlardı. Şimdi onun yüz bin katı var. Evet, 20 yıl önce pek çok daha iyiydi. Ama 1 ay çalıştım ev aldım diye bir durum yoktu.

Kendilerini kandırmasınlar. Bir şey olmak istiyorsan, çok çalışmalısın. Her zaman her şeyin çok kolay olması için çok çalışmalısın.'