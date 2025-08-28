Nevşin Mengü'nün "Bir Şey Olmak İstiyorsan Çok Çalışmalısın" Sözü Tartışma Yarattı
Gazeteci Fatih Altaylı, 21 Haziran’da tutuklandı. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Altaylı’nın Youtube kanalına Nevşin Mengü konuk oldu. Gündeme dair yorumlarda bulunan Mengü’nün gençlerin umutsuz olma nedenine dair kullandığı ifadeler tepki çekti.
Nevşin Mengü'nün o açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının konuğu Nevşin Mengü oldu.
Nevşin Mengü'nün sözleri tartışma yarattı. X kullanıcılar Mengü'ye tepki gösterdi. İşte o yorumlardan bazıları:
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
