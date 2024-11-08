Ne Çabuk Unuttunuz? Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin Manken Uzuvlarıyla Pozları Sosyal Medyada Tepki Çekti

Geçtiğimiz aylarda Uraz Kaygılaroğlu'nun sanatçı sevgilisi için verdiği pozlar yaşanan kadın cinayetleri sonrası yeniden gündem olmuş, çift ayrılmasına rağmen oyuncuya gösterilen tepki son bulmamıştı. Geçtiğimiz günlerde ünlü bir internet platformunda yayınlanan İlk ve Son dizisinin başrollerini oynayan Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin ekranlara geri dönüşü de olaylı oldu. İkilinin verdikleri poz sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça rahatsız edici bulundu. Henüz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlar atlatılamamışken rol arkadaşı ikiliye tepki yağdı. Gelin o fotoğrafa ve kullanıcıların yorumlarına birlikte bakalım 👇