Ne Çabuk Unuttunuz? Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin Manken Uzuvlarıyla Pozları Sosyal Medyada Tepki Çekti
Ne Çabuk Unuttunuz? Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin Manken Uzuvlarıyla Pozları Sosyal Medyada Tepki Çekti
Geçtiğimiz aylarda Uraz Kaygılaroğlu'nun sanatçı sevgilisi için verdiği pozlar yaşanan kadın cinayetleri sonrası yeniden gündem olmuş, çift ayrılmasına rağmen oyuncuya gösterilen tepki son bulmamıştı. Geçtiğimiz günlerde ünlü bir internet platformunda yayınlanan İlk ve Son dizisinin başrollerini oynayan Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin ekranlara geri dönüşü de olaylı oldu. İkilinin verdikleri poz sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça rahatsız edici bulundu. Henüz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlar atlatılamamışken rol arkadaşı ikiliye tepki yağdı. Gelin o fotoğrafa ve kullanıcıların yorumlarına birlikte bakalım 👇
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Magazin gündeminde adından sık bahsettiren, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da manşetlere konu olan Uraz Kaygılaroğlu'na yapılan olumsuz yorumlar şu sıralar giderek artıyor.
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Geçtiğimiz aylarda Uraz Kaygılaroğlu'nun sanatçı sevgilisinin ilk sergisi için verdiği pozlar dikkat çekmiş fakat kısa bir sürenin ardından yaşanan kadın cinayetleriyle birlikte tepkiler büyümüştü.
Semih Çelik'in iki genç kızı katletmesinin ardından linçlerle baş başa kalan, hatta reklam anlaşmaları gibi birçok işi iptal edilen Kaygılaroğlu ise olayın ardından bir özür metni yayınlamıştı.
Nisan ayında verdiği pozlar yüzünden linçlenen Uraz Kaygılaroğlu'nun bu karelerinin yanında geçtiğimiz gece beklenmedik bir ikiliden benzer bir hareket geldi.
Ünlü bir dizi platformunda yayınlanan İlk ve Son dizisinin başrollerini canlandıran Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin verdiği poz olay oldu.
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Manken uzuvlarının önünde poz veren Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.
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