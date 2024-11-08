Sosyetenin Gözde Gelinlerinden Biri Olan Pınar Sabancı'dan Beklenmedik İtiraf: "Prenses Bir Hayatım Olmadı"
Sosyetenin Gözde Gelinlerinden Biri Olan Pınar Sabancı'dan Beklenmedik İtiraf: "Prenses Bir Hayatım Olmadı"
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=O2wae...
Sosyetenin en bilindik isimlerinden biri olan Sabancılar'ı magazin manşetlerinde görmeye çoğumuz alışkınız. Şu sıralar birçok ünlü isimle anılan Sabancı ailesi sık sık sosyal medyada da goygoy malzemesi olurken Pınar Sabancı'dan beklenmedik itiraflar geldi. İlhan Sabancı’nın eşi Pınar Sabancı, yeni açtığı YouTube kanalında yayınladığı ilk videoda kendi hakkında bilinmeyenleri anlattı. Hayatta yaşadığı zorlukları açıklayan Sabancı 'Prenses gibi bir hayatım olmadı' ifadelerini kullanırken gözler bundan sonra yayınlayacağı videolara döndü bile. Gelin Sabancı'nın yaptığı samimi açıklamalara birlikte bakalım 👇
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Ülkemizin en dikkat çeken ailelerinden biri olan Sabancılar'dan Yalçın ve Neslihan Sabancı çiftinin oğlu İlhan Sabancı, Pınar Konca ile 2010 senesinde Çırağan Sarayı'nda hayatını birleştirme kararı almış ve o zamanlar bu düğün gündeme damgasını vurmuştu.
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İş dünyasındaki başarılarıyla tanınmasına rağmen Sabancı gelini olması yüzünden dikkatlerden bir türlü kaçamayan Pınar Sabancı da ailenin diğer pek çok üyesi gibi hakkında çıkan haberlerden kurtulamıyor.
Gözler şimdilerde Sabancıların müstakbel gelini Hande Erçel'de ve Nazlı Sabancı'da da olsa hem başarısı hem de güzelliğiyle büyüleyen Pınar Sabancı da kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıya bir hayli gündemde kalıyor.
Sabancı'nın son hamlesi ise YouTube oldu! Uzman psikolog Pınar Sabancı kendisine açtığı YouTube kanalında "psikoloji alanındaki önemli konuları ele alacağız hem de uzman konuklarımızla merak ettiğiniz tüm soruları yanıtlayacağız" şeklinde neler yapacağını özetledi.
İlk videosunda "Ben kimim?" sorusunu cevaplayan Pınar Sabancı, hayatının göründüğü kadar 'prenses' olmadığını belirtirken yaşadığı zorluklardan bahsetti.
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"Düşünüldüğü kadar prenses bir hayatım olmadı. Mutsuz olduğum anlar oluyor, çevremde de maddi kaygıları bulunmamasına ve sağlıklı olmalarına rağmen mutsuz çok insan görüyorum." ifadelerini kullanan Sabancı'nın itirafları dikkat çekti.
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Bazen prenses doğmazsın ama prenses olursun. Biz neticeye bakalım, hayat bu fırsatı hiç sunmayadabilirdi. O yüzden size üzülemeyecegiz.
ok sorolo nedio.
Plaja gidemeyen Koçlar ile 7/24 mutlu olamayan Sabancılar.. Allah'ım maksimum derdim bu kadar olsun.. Prenses diyince de aklına Disney geliyor herhalde.. Han... Devamını Gör