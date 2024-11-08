Sosyetenin Gözde Gelinlerinden Biri Olan Pınar Sabancı'dan Beklenmedik İtiraf: "Prenses Bir Hayatım Olmadı"

Sosyetenin en bilindik isimlerinden biri olan Sabancılar'ı magazin manşetlerinde görmeye çoğumuz alışkınız. Şu sıralar birçok ünlü isimle anılan Sabancı ailesi sık sık sosyal medyada da goygoy malzemesi olurken Pınar Sabancı'dan beklenmedik itiraflar geldi. İlhan Sabancı’nın eşi Pınar Sabancı, yeni açtığı YouTube kanalında yayınladığı ilk videoda kendi hakkında bilinmeyenleri anlattı. Hayatta yaşadığı zorlukları açıklayan Sabancı 'Prenses gibi bir hayatım olmadı' ifadelerini kullanırken gözler bundan sonra yayınlayacağı videolara döndü bile. Gelin Sabancı'nın yaptığı samimi açıklamalara birlikte bakalım 👇