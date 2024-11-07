Tüm Ülke Narin Güran Davasına Odaklanmışken Demet Akalın'dan Çığır Açacak Bir Talep Geldi
Tüm Ülke Narin Güran Davasına Odaklanmışken Demet Akalın'dan Çığır Açacak Bir Talep Geldi
Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde Kuran kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra köye 3 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde gömülü halde bulunmuştu. Tüm ülkeyi derin bir öfke ve hüzne boğan olayın ardından 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ortaya çıkan kan donduran ifadelerinin ardından ilk duruşma bugün Diyarbakır Adliyesi'nde görüldü. Meraklı bakışlar davanın detaylarına çevrilirken duruşma salonuna alınan Gülben Ergen'de dikkatleri üzerine çekmişti. Davayı yakından takip ettiği bilinen Demet Akalın'dan ise duruşmanın detaylarına ulaşabilmek adına bir öneri geldi.
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8 yaşındaki Narin Güran cinayetine yönelik yürütülen soruşturmada küçük kızın dere yatağında çuval içinde bulunan cansız bedeniniyle birlikte birçok detay açıklık kazanmaya başlamıştı.
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Ülke genelinde büyük bir acı ve öfke yaratan olaya ünlü isimlerden de tepkiler gecikmemiş, ortaya çıkan her detayın yanı sıra şüpheli isimler de kan dondurmuştu.
Çocuk cinayetlerine ses çıkartan isimlerden biri olan Gülben Ergen ise bugün gerçekleşecek duruşmada yer almış hatta avukatların duruşma salonunun dışında bırakıldığı söylenmişti.
Davayla ilgili sert tepkisini dile getiren ünlü isimlerden birisi de Demet Akalın olmuştu hatırlarsanız. Duruşmada yaşanan gelişmeleri ve verilen ifadeleri yakından takip eden Demet Akalın paylaşımıyla ilgi odağı oldu.
Öncelikle "Adalet yerini bulacak, kanın yerde kalmayacak." ifadelerini kullanan Akalın attığı başka bir tweetle dikkat çekti.
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X hesabından "Keşke Amerika'daki gibi canlı verilse mahkeme biz de bilsek." ifadeleriyle paylaşımda bulunan şarkıcının bu talebi sosyal medyada gündem oldu.
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