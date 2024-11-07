Tüm Ülke Narin Güran Davasına Odaklanmışken Demet Akalın'dan Çığır Açacak Bir Talep Geldi

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde Kuran kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra köye 3 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde gömülü halde bulunmuştu. Tüm ülkeyi derin bir öfke ve hüzne boğan olayın ardından 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ortaya çıkan kan donduran ifadelerinin ardından ilk duruşma bugün Diyarbakır Adliyesi'nde görüldü. Meraklı bakışlar davanın detaylarına çevrilirken duruşma salonuna alınan Gülben Ergen'de dikkatleri üzerine çekmişti. Davayı yakından takip ettiği bilinen Demet Akalın'dan ise duruşmanın detaylarına ulaşabilmek adına bir öneri geldi.