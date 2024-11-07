7 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
7 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Fitliği ve güzelliği ile sık sık gündeme gelen Ebru Şallı, açıklamaları ile de çok konuşuluyor. Şallı, 2019 yılında Uğur Akkuş ile dünyaevine girmişti. Evliliği hakkındaki iddialar ile de gündeme gelen Ebru Şallı bu kez üzücü bir haber ile gündemde. Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurdu. Akkuş'un ağır ithamları gündem oldu.
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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü oyuncunun rol yeteneği sosyal medyada büyük tartışma konusu. Hatta bir kesim Civelek'in torpilli olduğunu bile savunuyor. Geçtiğimiz saatlerde Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Civelek, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü yazar Sevda Türküsev ise "Torpilli değilim" diyen Feyza Civelek'e sert çıkıştı.
Bir zamanlar Türkiye'nin en gözde oyuncularından biri olan Can Yaman şimdilerde mesleğini yurt dışında devam ettiriyor. Hatırlarsanız Yaman'ı 'İnadına Aşk', 'Erkenci Kuş' ve 'Bay Yanlış' gibi projelerde izlemiştik. Daha sonra İtalya'ya taşınan Yaman, orada da en az Türkiye'de olduğu kadar seviliyor. Açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Can Yaman bu kez İspanyol Mía Revista Dergisi'ne verdiği röportaj ile gündeme geldi. Ünlü oyuncu Türkiye dizi sektörü hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
70'li ve 80'li yılların en popüler sanatçılarından biri olan Nükhet Duru, açıklamaları ile sık sık gündeme geliyor. Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde İran'daki başörtü eyleminden haberinin olmadığını söylediği röportajı ile çok konuşulmuştu. Duru, bu kez endişelendiren bir haber ile gündeme geldi. ODA TV'nin haberine göre Nükhet Duru, evinde yaşadığı talihsiz kaza sonucunda ayak bileğini sakatladı. Ünlü şarkıcının 6 Kasım'daki konseri iptal edildi.
Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin tüm ülkeyi yasa boğmuştu. Korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan küçük Narin'in duruşması ise bugün görüldü. Sanıklar Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda yerini alan isimlerden biri de Gülben Ergen oldu. Davaya katıldığı için eleştirilen Ergen'e Armağan Çağlayan'dan tam destek geldi.
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Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Mauro Icardi ve aralarındaki tansiyonun bir türlü düşmediği eşi Wanda Nara manşetlerden düşmez oldu. Olaylı ikili çalkantılı ilişkileriyle sürekli dikkatleri üzerine çekiyor. Tüm bu kaosun üzerinde rapçi L-Gante'yla öpüşüp aşkını ilan eden Wanda Nara ortalığı daha da karıştırdı. Bunun üzerine Icardi çocuklarını DNA testi yaptırmak için harekete geçti. Tabii bu karmaşa ülkemizde de fena dile düştü. Goygoycular arasında yer alan Masterchef'ten tanıdığımız Yasin Obuz, Wanda Nara'ya çıkışırken şarkıcı Simge'ye de fena laf attı!
70'li yılların usta oyuncusu Yeşilçam'ın Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunları ve ekonomik problemler ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde yeni açıklamalarda bulunan Örümcer, ayağının kesilme riski olduğunu söyleyerek yardım çağrısında bulunmuştu. Ekonomik problemler nedeniyle eski fotoğraflarını ve şarkılarını satışa çıkaran Örümcer, bu kez sanat camiasına sitem etti. Magazin Burada'nın haberine göre Yeşilçam'ın Bayan Bacak'ı Sezen Aksu'ya büyük sitem etti.
Tüm Türkiye, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin için yasta! Korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan küçük çocuğun duruşması bugün görülüyor. Sanıklar Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda olayı ilk günden bu yana takip eden Gülben Ergen de girdi. Birçok avukatın alınmadığı iddia edilen duruşmada tansiyon yükseldi. Mahkemede verilen aranın ardından Ergen, X (Twitter) konuşma odası üzerinden ilk kez açıklama yaptı.
ABD seçimleri 5 Kasım günü oldukça çekişmeli devam eden bir oylamanın ardından sonlanmıştı. Bu süreçte dünyaca tanınan ünlü isimler Harris ve Trump arasından kimi desteklediklerini açık bir şekilde ifade etmişti. Kullanılan milyonlarca oyun sonucunda ise Donald Trump yeniden başkan seçilmeşti. Kimilerinde büyük bir hayal kırıklığı yaratan Kamala Harris'in mağlubiyetine ise yine ünlü isimlerden tepkiler yükseldi.Trump’ın Kuzey Carolina, Georgia ve Pennsylvania gibi önemli eyaletlerde zafer elde etmesinin arından Cardi B geçtiğimiz gün bu eyaletlerde yaşayan vatandaşlara ettiği sözler dikkat çekmişti. Kamala Harris'in destekçilerinden biri olan Billlie Eilish de duruma tepki gösterdi.
Ülkemizin en beğenilen kadın oyuncularından biri olan Beren Saat her adımıyla tüm gözleri üzerine çekiyor. Kariyeriyle sıkça gündem olan ünlü oyuncu uzun zamandır televizyon projelerinde yer almıyor. Son dönemlerde internet yapımlarıyla izleyebildiğimiz Saat şu sıralar tarzındaki değişimlerle gündemde. Geçtiğimiz günlerde estetik tartışmasıyla adı geçen ünlü oyuncunun dün akşam katıldığı davetti kombini sosyal medyanın gündemine oturdu. Pijamaya benzetilen kombin bir kesim tarafından sınıfta kaldı.
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