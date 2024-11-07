Saçlar da Boyanmış: Yeni Tarzıyla Boy Gösteren Beren Saat’in Sütyen-Pantolon Kombini Pijamaya Benzetildi!
Saçlar da Boyanmış: Yeni Tarzıyla Boy Gösteren Beren Saat’in Sütyen-Pantolon Kombini Pijamaya Benzetildi!
Ülkemizin en beğenilen kadın oyuncularından biri olan Beren Saat her adımıyla tüm gözleri üzerine çekiyor. Kariyeriyle sıkça gündem olan ünlü oyuncu uzun zamandır televizyon projelerinde yer almıyor. Son dönemlerde internet yapımlarıyla izleyebildiğimiz Saat şu sıralar tarzındaki değişimlerle gündemde. Geçtiğimiz günlerde estetik tartışmasıyla adı geçen ünlü oyuncunun dün akşam katıldığı davetti kombini sosyal medyanın gündemine oturdu. Pijamaya benzetilen kombin bir kesim tarafından sınıfta kaldı.
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Rol aldığı her yapımı birkaç adım öne taşımayı başaran, gönüllerin kalbinden yaralı Bihter'i Beren Saat magazin dünyasının göz bebeği...
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Oyunculuğu, duru güzelliği, sempatik halleriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu ne yapsa manşetlere oturmayı başarıyor.
Zaman zaman özel hayatıyla da öne çıkan güzel oyuncu, biricik eşi Kenan Doğulu'yla doludizgin aşklarıyla da düşman çatlatıyor desek yeridir!
Kendisini son olarak Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisiyle ekranlarda görmüştük. O günden sonra televizyon projelerine ara veren ünlü oyuncu dijital yapımlarla beğeni toplamıştı.
Zaman zaman tarzıyla da öne çıktığına şahit olduğumuz Beren Saat geçtiğimiz günlerde reklam yüzü oldu bir markaya verdiği pozlarla öne çıkmış ve yüzündeki değişimle topa tutulmuştu.
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Beren Saat bu kez de dün akşam katıldığı bir davetteki kombini ve boyattığı saçlarıyla gözleri üzerine çekti.
Etkinlikte lila rengi sütyen-gömlek ve pantolon haliyle boy gösteren ünlü oyuncunun kombini kimileri tarafından pijamaya benzetildi.
Gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz:
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