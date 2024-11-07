Saçlar da Boyanmış: Yeni Tarzıyla Boy Gösteren Beren Saat’in Sütyen-Pantolon Kombini Pijamaya Benzetildi!

Ülkemizin en beğenilen kadın oyuncularından biri olan Beren Saat her adımıyla tüm gözleri üzerine çekiyor. Kariyeriyle sıkça gündem olan ünlü oyuncu uzun zamandır televizyon projelerinde yer almıyor. Son dönemlerde internet yapımlarıyla izleyebildiğimiz Saat şu sıralar tarzındaki değişimlerle gündemde. Geçtiğimiz günlerde estetik tartışmasıyla adı geçen ünlü oyuncunun dün akşam katıldığı davetti kombini sosyal medyanın gündemine oturdu. Pijamaya benzetilen kombin bir kesim tarafından sınıfta kaldı.