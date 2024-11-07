Gülben Ergen Duruşmaya Nasıl Girdi? Narin Davası İçin Hazır Bulunan Ünlü Şarkıcıdan Tepkili Açıklama!
Gülben Ergen Duruşmaya Nasıl Girdi? Narin Davası İçin Hazır Bulunan Ünlü Şarkıcıdan Tepkili Açıklama!
Tüm Türkiye, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin için yasta! Korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan küçük çocuğun duruşması bugün görülüyor. Sanıklar Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda olayı ilk günden bu yana takip eden Gülben Ergen de girdi. Birçok avukatın alınmadığı iddia edilen duruşmada tansiyon yükseldi. Mahkemede verilen aranın ardından Ergen, X (Twitter) konuşma odası üzerinden ilk kez açıklama yaptı.
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21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıktıktan sonra bir daha da haber alınamayan Narin Güran, kaybından 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde cansız şekilde bulunmuştu.
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8 yaşındaki minik kızın ölümü milyonlarca kişiyi yasa boğmuştu. Yaşananların cinayet olduğu ortaya çıktıktan sonra 12 kişi tutuklanmıştı.
Tutuklular arasında bulunan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
Kan donduran olayların ilk başından bu yana adını duyduğumuz isimlerden biri de Gülben Ergen oldu, biliyorsunuz ki.
Ergen, Narin cinayetinin tüm yönleriyle aydınlığa kavuşmasını beklediğimiz dava için Diyarbakır'a uçtu. Kendisi içeri girme konusunda sorun yaşamamak adına sabah 07.30'da duruşma salonunda hazır olduğunu belirtti.
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Öte yandan Narin cinayetinde Gülben Ergen'in duruşma salonuna alınması bazı avukatlar tarafından tepkiyle karşılandı. Salona giremedikleri için ses yükselten avukatlar, "İçeri girmek için Gülben Ergen mi olmak gerekiyor?" diyerek çıkıştı.
Ünlü şarkıcı, duruşmada verilen aranın ardından aktif olarak kullandığı X (Twitter) hesabındaki bir konuşma odasından açıklamalarda bulundu.
İlk olarak içeride neler olduğunu bir bir aktaran Ergen, "Nevzat hiç saymadıysam 'Hayır', 'Bilmiyorum', 'Hatırlamıyorum' kelimelerini 30 kere kullandı. Enes'in işkence iddiası ortalığı karıştırdı" ifadelerini kullandı.
Ardından duruşmaya nasıl girdiği konusuna da değindi. "Ben buraya tesadüfi girmedim" diyen ünlü şarkıcı "Ben buraya kurucusu ve başkanı olduğum derneğin tüzüğüyle, adli sicil kaydımla (Çağlayan Adliyesi'nden alınmış temiz kaydımla), nüfus cüzdanı kaydımla başvurdum. İki gün bekledim, peşine düştüm, rica ettim, kalktım geldim ve girdim" dedi.
Kendisi yüzünden içeriye alınmayan avukatlar konusuna da sert çıkan Gülben Ergen "Ben buraya girdim diye mi 500 tane avukat girmedi?! En fazla ben girdim diye bir avukat girebilirdi, bir kişiyim ben. 500 kişiden sorumlu değilim... Daha sonra hakim 'Alın' dedi, 'Alın, oturtabildiğiniz yerlere kadar oturtun'. Salon hıncahınç zaten. Alındı ama benim bir iskemle işgal ediyor olmam konuyu meşgul etmesin" açıklamasında bulundu.
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Bunun üzerine Didem Arslan Yılmaz'ın kendisine yönelik ağır konuşmasına da değinerek "Ben o televizyoncu gündüz kuşağındaki kadın da bana, hakaretin bini bir para günlerce konuştu. Ağzımı açıp cevap vermedim ki, konu Narin dışına çıkmasın diye" dedi.
"Bireysel olarak bu gündemin içerisinde olmaktan bile utanç duyuyorum" diyen Gülben Ergen "O kadar konumuz Narin olmalı ki! Narin'in hakkı için buradayız. Burada olmamın en son sebebi ünlü olmamdır. Vicdan, merhamet, annelik, çocuklar gülsün diye çalışan bir stknın kurucusu ve başkanıyım. Ben yöre yöre gezdim, ilk defa köy ve kasaba görmüyorum. Ama ben ilk defa bir çocuk mezarlığı gördüm dün gece. Çok acı" dedi.
Ergen konuşmasını "Anne çıtı çıkmadan oturuyor. Çok kısa bir mesafedeyiz. Amca da aynı şekilde. Şimdi de amca dinlenecek" diyerek sonlandırdı.
Gülben Ergen'in konuşmasının tamamını buradan dinleyebilirsiniz...
Gülben Ergen konuşmasının ardından tepkilere bir de yazılı olarak cevap verip "Elbette evden klavye başı kahramanlığı yapmayıp, bir gece öncesinden sahaya geldim!" dedi.
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