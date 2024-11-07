Gülben Ergen Duruşmaya Nasıl Girdi? Narin Davası İçin Hazır Bulunan Ünlü Şarkıcıdan Tepkili Açıklama!

'İznimi aldım. İznimi almamın en son sebebi ünlü olmak. Ünlü birinin burada ne işi var ya! Ünlü biri saçını başını yaptırsın, konsere hazırlansın, fotoğraf çektirsin, klibini koysun, resim çektirsin, işinin gücünün peşine düşsün. Daha kolay yollu sosyal sorumluluk projesinden bahsetsin. Ne işi var ünlünün burada?! Ben ünlü olarak burada değilim. Ben bir anne olarak ve 78 gündür Narin'le yatıp Narin'le kalkan bir Türk kadını olarak, stk kurucusu ve başkanı olarak buradayım' ifadelerini kullandı.