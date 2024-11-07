Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Masterchef ve Survivor'a Damga Vuran Yasin, Icardi'yi Aldatan Wanda'ya Tepki Gösterirken Simge'ye Fena Salladı

Masterchef ve Survivor'a Damga Vuran Yasin, Icardi'yi Aldatan Wanda'ya Tepki Gösterirken Simge'ye Fena Salladı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
07.11.2024 - 18:00

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Mauro Icardi ve aralarındaki tansiyonun bir türlü düşmediği eşi Wanda Nara manşetlerden düşmez oldu. Olaylı ikili çalkantılı ilişkileriyle sürekli dikkatleri üzerine çekiyor. Tüm bu kaosun üzerinde rapçi L-Gante'yla öpüşüp aşkını ilan eden Wanda Nara ortalığı daha da karıştırdı. Bunun üzerine Icardi çocuklarını DNA testi yaptırmak için harekete geçti. Tabii bu karmaşa ülkemizde de fena dile düştü. Goygoycular arasında yer alan Masterchef'ten tanıdığımız Yasin Obuz, Wanda Nara'ya çıkışırken şarkıcı Simge'ye de fena laf attı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasaray'ın göz bebeği Mauro Icardi ve uzun yıllardır gelgitli bir evlilik sürdürdüğü 'yenge' Wanda Nara arasındaki sular durulmak bilmiyor.

Galatasaray'ın göz bebeği Mauro Icardi ve uzun yıllardır gelgitli bir evlilik sürdürdüğü 'yenge' Wanda Nara arasındaki sular durulmak bilmiyor.

Boşanma iddialarıyla gündemi epeydir meşgul eden ikiliden Wanda sarı-kırmızıları fena kızdırdı. Icardi'yi daha önce de aldattığı L-Gante ile yine ve yeniden aldattı.

Boşanma iddialarıyla gündemi epeydir meşgul eden ikiliden Wanda sarı-kırmızıları fena kızdırdı. Icardi'yi daha önce de aldattığı L-Gante ile yine ve yeniden aldattı.

Rapçi L-Gante'yle canlı yayında öpüşüp aşkını ilan eden Wanda daha sonra da bir mektup paylaşıp "Mutlu aile fotoğrafı vermek için mutsuz bir ilişkide kalamam. Mutluyken mutluydum evet ama bu bittiğinde yoluma devam etmek çok normal" ifadelerini kullandı.

Rapçi L-Gante'yle canlı yayında öpüşüp aşkını ilan eden Wanda daha sonra da bir mektup paylaşıp "Mutlu aile fotoğrafı vermek için mutsuz bir ilişkide kalamam. Mutluyken mutluydum evet ama bu bittiğinde yoluma devam etmek çok normal" ifadelerini kullandı.

Yazısının tamamını da içeriğimizde vermiştik:

Ortalık günden güne karışınca eski eşine zerre güveni kalmayan Icardi'yse Wanda Nara'dan olan iki çocuğu için DNA testi yaptırma kararı aldı.

Ortalık günden güne karışınca eski eşine zerre güveni kalmayan Icardi'yse Wanda Nara'dan olan iki çocuğu için DNA testi yaptırma kararı aldı.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Bir süredir ülkemizin de magazin gündemine yön veren ikili arasındaki kaos elbette dile de düştü. Icardi-Wanda-Simge curcunasına Yasin Obuz da dahil oldu.

Bir süredir ülkemizin de magazin gündemine yön veren ikili arasındaki kaos elbette dile de düştü. Icardi-Wanda-Simge curcunasına Yasin Obuz da dahil oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Masterchef ve Survivor yarışmalarıyla tanıdığımız Yasin, sosyal medya hesabından Wanda Nara ve L-Gante'nin samimi bir pozunu paylaştı.

Masterchef ve Survivor yarışmalarıyla tanıdığımız Yasin, sosyal medya hesabından Wanda Nara ve L-Gante'nin samimi bir pozunu paylaştı.

Wanda Nara'ya "Tarih seni affetmeyecek" diyen Yasin "Tottenham maçını bekleseydin bi'..." diyerek tepki gösterdi.

Wanda Nara'ya "Tarih seni affetmeyecek" diyen Yasin "Tottenham maçını bekleseydin bi'..." diyerek tepki gösterdi.

Fenomen yarışmacı, "Aşkın Olayım" şarkısıyla bütünleşen Icardi'yle arasında bir şeyler olacağı düşünülen ve son haliyle Wanda'ya benzetilen Simge'yi de pas geçmedi.

Fenomen yarışmacı, "Aşkın Olayım" şarkısıyla bütünleşen Icardi'yle arasında bir şeyler olacağı düşünülen ve son haliyle Wanda'ya benzetilen Simge'yi de pas geçmedi.

Yasin Obuz "Simge de kendini sana benzetmeye çalışmış ama 1.50 boyu var. 35 kg. Olmaz ondan" diyerek ünlü şarkıcıya da fena taş attı.

Yasin Obuz "Simge de kendini sana benzetmeye çalışmış ama 1.50 boyu var. 35 kg. Olmaz ondan" diyerek ünlü şarkıcıya da fena taş attı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın