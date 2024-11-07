Masterchef ve Survivor'a Damga Vuran Yasin, Icardi'yi Aldatan Wanda'ya Tepki Gösterirken Simge'ye Fena Salladı

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Mauro Icardi ve aralarındaki tansiyonun bir türlü düşmediği eşi Wanda Nara manşetlerden düşmez oldu. Olaylı ikili çalkantılı ilişkileriyle sürekli dikkatleri üzerine çekiyor. Tüm bu kaosun üzerinde rapçi L-Gante'yla öpüşüp aşkını ilan eden Wanda Nara ortalığı daha da karıştırdı. Bunun üzerine Icardi çocuklarını DNA testi yaptırmak için harekete geçti. Tabii bu karmaşa ülkemizde de fena dile düştü. Goygoycular arasında yer alan Masterchef'ten tanıdığımız Yasin Obuz, Wanda Nara'ya çıkışırken şarkıcı Simge'ye de fena laf attı!