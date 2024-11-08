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Bizi Kıskanıyorlar: Bella Hadid, Serenay Sarıkaya'nın Hem Leopar Aşkını Hem de Yatak Üstü Aynasını Taklit Etti

Bizi Kıskanıyorlar: Bella Hadid, Serenay Sarıkaya'nın Hem Leopar Aşkını Hem de Yatak Üstü Aynasını Taklit Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.11.2024 - 15:12

Hem oyunculuğu hem de de güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri olan Serenay Sarıkaya'dan sık sık aşk hayatıyla ve oyunculuğuyla bahsediyoruz. Son olarak, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle gündeme gelen Sarıkaya'yı bambaşka bir işle görmüştük. Evinin dekorasyonuyla gündemi sallayan Sarıkaya dergilere çıkan pozlarıyla uzun süre gündeme damgasını vurmuştu. Sosyal medyada leoparlı koltuktan betonlardan oluşan duvarlara kadar birçok detayı goygoy malzemesi olan evdeki ayrıntılar kimin pozuna benzetildi! Leoparlı yatağından tutun da tavan aynasına kadar benzer detaylarla pozunu paylaşan Bella Hadid'e kısa sürede yorum yağdı.

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Oyunculuk yetenekleri kadar güzelliğiyle de adından bahsettiren Serenay Sarıkaya sık sık tarzıyla, aşk hayatıyla ve yer aldığı dizilerle gündeme geliyor.

Oyunculuk yetenekleri kadar güzelliğiyle de adından bahsettiren Serenay Sarıkaya sık sık tarzıyla, aşk hayatıyla ve yer aldığı dizilerle gündeme geliyor.

Güzel oyuncu geçtiğimiz haftalarda evinin kapılarını ilk kez AD Middle East isimli dergiye açmasının ardından sosyal medyada gündem olmuştu hatırlarsanız.

Güzel oyuncu geçtiğimiz haftalarda evinin kapılarını ilk kez AD Middle East isimli dergiye açmasının ardından sosyal medyada gündem olmuştu hatırlarsanız.

Evindeki detaylarla goygoyculara malzeme çıkartan Serenay Sarıkaya'nın leoparlı koltuğundan tutun da soğuk tonlardan oluşan dekorasyonundan yatağının üstündeki aynaya kadar birçok ayrıntı dikkat çekmişti.

Evindeki detaylarla goygoyculara malzeme çıkartan Serenay Sarıkaya'nın leoparlı koltuğundan tutun da soğuk tonlardan oluşan dekorasyonundan yatağının üstündeki aynaya kadar birçok ayrıntı dikkat çekmişti.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz👇

Dillere düşen detaylardan da bu içeriğimizde bahsetmiştik👇

Rihanna da Sarıkaya'nın leopar aşkından geri kalmayıp kısa bir süre sonra leoparlı yatağınıdan yaptığı paylaşımla akılalara güzel oyuncuyu getirmişti.

Rihanna da Sarıkaya'nın leopar aşkından geri kalmayıp kısa bir süre sonra leoparlı yatağınıdan yaptığı paylaşımla akılalara güzel oyuncuyu getirmişti.

Detaylar 👇

Olay olan o karelerin ardından bu sefer de Bella Hadid'in leoparlı yatakta tavan aynasından verdiği poz akıllara tabii ki Serenay Sarıkaya'yı getirdi!

Olay olan o karelerin ardından bu sefer de Bella Hadid'in leoparlı yatakta tavan aynasından verdiği poz akıllara tabii ki Serenay Sarıkaya'yı getirdi!
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