Bizi Kıskanıyorlar: Bella Hadid, Serenay Sarıkaya'nın Hem Leopar Aşkını Hem de Yatak Üstü Aynasını Taklit Etti

Hem oyunculuğu hem de de güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri olan Serenay Sarıkaya'dan sık sık aşk hayatıyla ve oyunculuğuyla bahsediyoruz. Son olarak, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle gündeme gelen Sarıkaya'yı bambaşka bir işle görmüştük. Evinin dekorasyonuyla gündemi sallayan Sarıkaya dergilere çıkan pozlarıyla uzun süre gündeme damgasını vurmuştu. Sosyal medyada leoparlı koltuktan betonlardan oluşan duvarlara kadar birçok detayı goygoy malzemesi olan evdeki ayrıntılar kimin pozuna benzetildi! Leoparlı yatağından tutun da tavan aynasına kadar benzer detaylarla pozunu paylaşan Bella Hadid'e kısa sürede yorum yağdı.